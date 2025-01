Ook je kapotte auto is nog geld waard in 2025

In het bijzonder wanneer de ontstane schade niet onder de dekking van je autoverzekering valt. Het herstel van schade aan auto’s loopt vaak al snel in de papieren, waarbij de keuze soms al snel valt op het van de hand doen van het voertuig. Wist je dat ook een kapotte auto geld waard is? Je auto laten opkopen via een online platform vormt de ideale oplossing voor autobezitters die hun beschadigde voertuig niet meer laten herstellen.

Zelf je auto verkopen op sociale media, Marktplaats of een ander medium kan vanzelfsprekend ook. Het nadeel daarvan is dat het veel tijd en moeite kost, waarbij je allerminst zeker bent dat het voertuig verkocht wordt. In dit artikel lees je meer over de wijze waarop je geld verdient aan de verkoop van je (beschadigde) auto.

Platforms voor een snelle verkoop van je auto

Er zijn verschillende platforms waarop je jouw auto te koop aan kunt bieden. Op basis van de informatie die je aanlevert, kunnen aangesloten partijen een bod uitbrengen. In veel gevallen gaat het hierbij om zowel autohandelaren als erkende garages. Je ontvangt de biedingen op het voertuig vaak binnen een dag in je mailbox. Dit betekent niet dat je direct verplicht bent om je auto te verkopen. Je kunt op basis van de biedingen alsnog besluiten om het voertuig te houden en deze te laten repareren of via een andere weg te verkopen.



De platforms zijn niet alleen gericht op occasions die in een gemiddelde tot goede staat verkeren. Zoals in de inleiding van dit artikel genoemd wordt, behoort ook je sloopauto verkopen tot de mogelijkheden. Heb jij er al eens naar gekeken?

Voordelen van de verkoop via een online platform

Je (sloop)auto verkopen via een online platform biedt verschillende voordelen. Het voornaamste voorbeeld daarvan is de snelheid waarmee je de auto van de hand kunt doen. Zo heb je al snel budget beschikbaar voor de aankoop van een vervangend voertuig. Ten onrechte wordt soms gedacht dat de prijs die je voor het voertuig ontvangt bij het gebruik van zo’n online platform veel lager ligt dan wanneer je deze zelf verkoopt. Dat is echter niet altijd zo. Vaak is het verschil in prijs veel kleiner dan gedacht. Daar waar je met een online service veel tijd en energie bespaart.



Een andere belangrijke reden om voor de verkoop van je auto via een online opkoper te kiezen is de eenvoud en het comfort van het op deze wijze aanbieden van het voertuig. Je hoeft geen blitse foto’s van de auto te maken, geen uitgebreide advertentieteksten te schrijven of bijvoorbeeld te onderhandelen met kopers. Ook het vrijwaren van het voertuig wordt voor je gedaan. Eenmaal verkocht haalt de opkoper het voertuig zelfs gratis bij je op. Zou je de auto zelfstandig aan een particulier verkopen, dan is voor lang niet iedereen duidelijk welke stappen doorlopen moeten worden voor de overdracht van het voertuig.