Refurbished iPhones: wat zijn de voordelen?

Refurbished iPhones worden steeds populairder. Maar wat is refurbished nu precies? En waarom zou je voor een refurbished iPhone kiezen in plaats van een nieuwe of een tweedehands toestel?

In dit artikel leggen we uit wat de voordelen zijn van refurbished iPhones en waarom het niet alleen een slimme keuze, maar ook een duurzame keuze is.

Wat is een refurbished iPhone? En wat is het verschil met een tweedehands iPhone?

Om te beginnen is het goed om eerst te begrijpen wat een refurbished iPhone precies is. Veel mensen verwarren een refurbished iPhone namelijk vaak met een tweedehands iPhone. Er zijn echter twee grote verschillen tussen een refurbished device en een tweedehands toestel.

Een refurbished toestel is een eerder gebruikte iPhone die volledig is nagekeken, gerepareerd (indien nodig) en schoongemaakt door een professioneel bedrijf. Zo worden er bij refurbished iPhones versleten onderdelen vervangen, zoals de batterij of het scherm, zodat de refurbished iPhone weer zo goed als nieuw werkt. Een tweedehands telefoon heeft geen uitgebreide controle of reparaties, je koopt de telefoon in de huidige staat.

Een refurbished iPhone komt altijd met garantie, omdat dit in Nederland wettelijk verplicht is. Dit is een groot voordeel ten opzichte van een tweedehands iPhone, want deze heeft namelijk geen garantie. Mocht er dan een paar weken na aankoop dan ook iets mis zijn met je telefoon, dan heb je bij een tweedehands pech. Vaak kun je dan zelf opdraaien voor dure reparatiekosten. Bij een refurbished iPhone heb je dit probleem niet. Vanwege de garantie weet je zeker dat de verkoper je verplicht is om een goede oplossing aan te bieden.

Ondanks dat er dus veel overeenkomsten zijn, is refurbished dus vaak een slimmere keus. Niet alleen heb je geen last van onverwachte kosten of nare verrassingen, maar ook koop je eigenlijk een telefoon die als nieuw werkt, maar dan voor een flink lagere prijs.

Kostenbesparing

Een van de grootste voordelen van een refurbished iPhone is de prijs. Wanneer je een refurbished iPhone koopt, kun je soms al tot 70% op de nieuwprijs besparen, terwijl de refurbished iPhone net zo goed werkt als een nieuw toestel. Doordat een refurbished iPhone grondig is getest en gecontroleerd ben je zeker van een uitstekende kwaliteit, maar dan zonder dat je de hoofdprijs hoeft te betalen voor een dure nieuwe smartphone.

Milieuvriendelijke keuze

Voor sommigen zal het een superbelangrijke overweging zijn, voor andere mensen wellicht wat minder, maar door het kopen van een refurbished telefoon draag je bij aan een duurzamere toekomst. Dit komt doordat je de levensduur van de telefoon verlengt, waardoor er minder elektronisch afval ontstaat en er ook minder vraag is naar kostbare grondstoffen voor nieuwe telefoons. Een refurbished iPhone is dus een bewuste keuze voor wie duurzaamheid belangrijk vindt.

Waar koop je een refurbished iPhone?

Wil je de voordelen van een refurbished toestel zelf eens ervaren? Koop dan bijvoorbeeld de iPhone 12 Pro refurbished van Fixje . Dit is een toestel dat nog ruim jaren mee zal gaan en bij Fixje weet je zeker dat je een kwalitatief goed product krijgt. Fixje staat namelijk bekend om zijn hoogwaardige producten en scherpe prijzen. Met een garantieperiode van 2 jaar op je nieuwe telefoon en een uitstekende klantenservice weet je zeker dat je een betrouwbare aankoop doet.

Conclusie

Wil jij kosten besparen op je nieuwe telefoon? Of wil je graag een duurzame keuze maken in 2025? Dan is een refurbished iPhone een uitstekende keuze omdat deze een uitstekende balans tussen kwaliteit, prijs en duurzaamheid biedt. Of je nu op zoek bent naar een goede deal of gewoon een betrouwbare telefoon nodig hebt, een refurbished iPhone kan precies zijn wat je zoekt. Neem een kijkje bij Fixje en ontdek welke refurbished modellen het beste bij jouw wensen passen!