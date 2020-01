'Rutger Bregman is de profetische paardenfluisteraar van het eigen gelijk'

Dit is het formatje van collega Verdonschot, maar Rutger Bregman heeft voor zichzelf een totem van het heilige gelijk geschaafd, dus jat ik het even voor een boodschap van algemeen nut (lees: persoonlijk chagrijn).

Dag deugdominee,

We moeten ons schamen dat we vliegen, ons schamen dat we vlees eten, schamen voor de open haard, schamen voor het krijgen van kinderen, schamen dat de auto nog benzine drinkt en schamen dat het dak niet met zonnepanelen is betegeld. Want als we ons niet genoeg schamen, krijgen we de zondvloed over ons heen.

Nou jongen. Jij zou jezelf eens moeten schamen, dat je iedereen zo in de put praat met dat zelfgeselende zondige eigen gelijk van je. En dat je iedereen tegen elkaar opzet door vegetariërs een stok aan te reiken om vleeseters mee te slaan, door het vuurtje tussen haardhouders en haardhaters verder op te stoken, en treinforensen een stiltecoupésticker geeft om automobilisten de mond mee af te plakken. Omdat je al die schapen het valse gevoel geeft dat ze hun eigen ‘zondige’ gedrag kunnen aflaten, door anderen tot de orde te blaten.

Je zou je nog harder moeten schamen voor die poepsaaie en doodvervelende religieuze herhaalretoriek over schuld en zonde die wordt weggewassen met een zondvloed die alleen voorkomen kan worden als we allemaal knielen op het spijkerbed van jouw boekjes. Het is de oudste techniek uit de salesbijbels van de deur-aan-deurverkoop.

Je bent geen ziener, je bent geen lichtend voorbeeld en je bent al helemaal geen heilige. Je bent een oubollige verkooptruc van een nieuw fenomeen waar argeloze, onschuldige burgers dag in, dag uit mee doodgegooid worden: Sylvanisering. Betekenis: andere mensen verwijten dat ze een probleem niet zien dat je net zelf hebt verzonnen.

Klimaatverandering is geen acuut we-gaan-allemaal-dood-probleem. Zoals racisme in dit land – in weerwil van wat Sylvana Simons beweert – nagenoeg is uitgeroeid door progressie, zo wordt al decennialang nagedacht over, en gehandeld naar, milieu-effecten en veranderingen in weersomstandigheden. We bouwen en onderhouden al dijken die hogere zeespiegels kunnen weerstaan. We transformeren al naar duurzame, circulaire energie. We worden bewuster van voedsel en verpakkingen.

Maar jij blijft mensen maar verwijten dat ze niet meedoen aan wat allang in gang is gezet, wordt aangepakt of al is opgelost. Jouw enige paard in deze race, ben je zelf. Rutger Bregman, de profetische paardenfluisteraar van het eigen gelijk. Na hem de zondvloed.