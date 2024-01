Wie denkt Peter R. de Vries wel dat hij is?

Niet alleen half televisiekijkend Nederland kotst hem uit, ook de onderwereld kan zijn bloed wel drinken. Is Peter R. de Vries (62) de meest irritante BN’er van ons land?

Veel mensen vinden hem irritant. Waarom zien we Peter R. de Vries dan toch zo vaak op tv?

Hij durft zijn mening te geven – die soms afwijkt van de norm – en onderbouwt zijn standpunten met krachtige argumenten. De Vries is dikwijls goed geïnformeerd en gaat discussies met gestrekt been in, wat volgens programmamakers lekkere entertainment oplevert. Tot zover zijn pluspunten, die zwaar worden overschaduwd door alles wat níet leuk is aan De Vries.

Hoe kan het dat half Nederland hem uitkotst?

Doordat hij van veel zaken tot in detail op de hoogte is, komt hij zelfverzekerd en arrogant over. Zijn toon in discussies is soms denigrerend richting anderen, wat vaak leidt tot verhitte situaties in talkshows. Op zijn site noemt hij zichzelf ‘al decennia lang Nederlands meest bekende misdaadverslaggever die zich tevens heeft ontwikkeld tot een tv-persoonlijkheid die volop deelneemt aan het maatschappelijk debat’. Mogen we even overgeven?

Peter R. heeft het met veel BN’ers aan de stok gehad, maar wie werd het kwaadst?

Als we alle criminelen buiten beschouwing laten, staat Caroline Tensen waarschijnlijk bovenaan de woedeladder. Nadat ze eens een feestavond in de onderwereld had gepresenteerd, werd ze door De Vries als ‘gangstersletje’ omschreven. Dat kwam hem te staan op haar eeuwigdurende vijandschap.

Wat moeten we weten over Peter R.?

Peter Rudolf de Vries werd vooral bekend door zijn eigen tv-programma Peter R. de Vries, Misdaadverslaggever, dat in 2012 na zeventien jaar stopte. Volgde de ontvoering van Freddy Heineken op de voet, bemoeide zich met de Puttense moordzaak, onthulde dat prinses Mabel de crimineel Klaas Bruinsma beter kende dan ze eerder toegaf en mengde zich met verborgen camera’s in de zaak rond Joran van der Sloot. Had een open relatie met zijn vrouw Jacqueline, die vertrok nadat Holleeder op een avond dreigend op de stoep stond.

Ik praat alleen over zaken waar ik iets van weet: misdaad, sport, media, politiek en nieuws

Wat vindt Peter R. de Vries van zichzelf?

‘Ik praat alleen over zaken waar ik iets van weet: misdaad, sport, media, politiek en nieuws.’

Wat vinden wij van Peter R. de Vries?

Herman Brusselmans noemde hem onlangs ‘De Opperblaaskaak Der Nederlandse Superbedrijvers Van Misplaatste Arrogantie En Nergens Op Gebaseerde Pretentie’. Daar sluiten we ons graag bij aan.