Wie denkt The Voice of Holland wel dat hij is?

In Australië wierp zanger Thom Phillips zich op als klokkenluider door te vertellen dat hij was benaderd voor The Voice Australia met de belofte dat hij het ten minste tot de halve finale zou schoppen. Worden we bij The Voice of Holland ook genept?

Als The Voice of Holland doorgestoken kaart blijkt, is dat dan zo’n grote verrassing? Alles op tv is toch nep?

Het is geen geheim dat veel shows op televisie worden ‘bewerkt’ om de kijker het hoogst haalbare entertainmentgehalte te bieden. Immers: hoe groter het vermaak, hoe meer kijkers. Daarom is vrijwel niets op tv wat het lijkt. Toch pretendeert The Voice of Holland een puur programma te zijn dat een zeer hoge kwaliteit haalt door alleen deelnemers van hoog zangniveau te accepteren. Maar als het bereiken van dat niveau een handje geholpen wordt door extra goede of bekende kandidaten te verleiden met toespelingen over een succesvol verloop, of door mondelinge toezeggingen over het bereiken van ­bepaalde rondes, valt zo’n serieus en alom gerespecteerd programma al gauw in de categorie ‘doorgestoken kaart-tv’. In Australië zouden de vier coaches een seintje krijgen dat ze op de rode knop moesten drukken zodat een kandidaat zich voor de volgende ronde plaatst.

Als dat down under kan, zal het hier ook wel gebeuren?

Daar waren we dus nieuwsgierig naar. Vlak nadat het Australische nieuws de wereld over ging, kreeg Revu een tip van een bekende Nederlandse zanger die werd voorgespiegeld dat hij er meerdere rondes in zou blijven. Deze zanger zou aanvankelijk met zijn volledige naam zijn verhaal vertellen, maar bedacht zich op het laatste moment; hij voorzag een mediastorm aan aandacht en had geen trek in telefoontjes en interviews hierover, en dat begrijpen we best. Een belrondje langs andere min of meer bekende deelnemers levert een zorgwekkend zootje aan gesuggereerde misstanden op. Zo zouden programmamakers van TVoh-producent Talpa koortsachtig op zoek zijn naar een dramatisch, liefdevol of emotioneel verhaal achter de deelnemers, en dat zowat belangrijker vinden dan hun zangtalent. Ook zou John de Mol zelf een stevige vinger in de pap hebben bij wie er door mag en wie niet. Daarnaast zouden uitslagen soms al zijn vastgesteld vóór de optredens. En ook Australische taferelen ontbreken bij ons niet; vrijwel iedereen die we spraken, kent de verhalen van artiesten die worden gestrikt met mondelinge beloftes of zelfs geldbedragen. Drie deelnemers doen anoniem hun verhaal bij ons, omdat ze geen zin hebben in eventuele nadelige consequenties. Hun namen zijn vanzelfsprekend bekend op de redactie.

Wat moeten we weten over The Voice?

Talentenjacht die sinds september 2010 door RTL 4 wordt uitgezonden en net het negende seizoen heeft afgesloten. Is bedacht door John de Mol en Roel van Velzen. Draait niet om uiterlijk, maar om zangkwaliteit; daarom zitten de juryleden/coaches met hun rug naar het podium tijdens de blinde audities. Verhuist misschien van RTL 4 naar De Mols SBS6. Het format wordt in meer dan honderdvijftig landen uitgezonden. Of de oprechtheid van het programma in al die landen ook rammelt, is iets om in de toekomst nog eens uit te pluizen.

Wat vindt The Voice van zichzelf?

‘Deze auditieshow is ultiem.’ (John de Mol)

Wat vinden wij van The Voice?

Wij zijn ontstemd door zoveel valse noten.