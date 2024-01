Deze keer: journalist Saul van Stapele (op de foto met Jay-Z) over Haagse straatbendes en shotjes atten met Chuckie.

Beste verhaal

‘Wat ik altijd het sterke aan Nieuwe Revu heb gevonden, is dat het blad de lezers een exclusieve ingang biedt in werelden waar je niet zomaar komt: van voetbalhooligans tot extreem succesvolle voetballers. Zelf heb ik vele artikelen geschreven over de Crips, een gang uit de buurt rond de Rijswijkseweg in Den Haag, waar ik zelf ook vandaan kom. Inmiddels heb ik er een boek over geschreven, het heeft geleid tot een documentaire, er zijn wetenschappers op gepromoveerd, en ik hoop ze te volgen tot ze 90 zijn. Voor Revu heb ik op een gegeven moment een verhaal geschreven dat heette: “Papa is een Crip.” Een verhaal over hoe de jongens van de harde kern ouder werden en zelf kinderen kregen. Dat vond ik heel interessant: als je jong bent, kun je heel makkelijk roepen waarom je voor een bepaalde manier van leven kiest. Maar hoe is dat als je ouder wordt en zelf kinderen opvoedt? Het gaat mij nooit om de sensatie, maar altijd om de sociale context.’

Mooiste herinnering

‘Ik hoorde 50 Cent ooit tegen zijn bodyguard zeggen: “That’s the guy that interviews me every three months.” Jay-Z, Kanye West, Dr. Dre; ik heb voor Revu heel veel toffe hiphopinterviews gedaan. Dat was nog in de tijd dat je lang met grote Amerikaanse artiesten kon praten, terwijl journalisten nu te vaak worden afgescheept met een kwartiertje spreektijd. Met Destiny’s Child ben ik nog wezen winkelen in Amsterdam en voor Eminem ben ik naar zijn thuisstad Detroit gegaan. Het interview zelf duurde maar kort, maar daarna kon ik wel dagenlang mensen interviewen uit de scene waar hij vandaan kwam. En dan sta je dus om 03.00 uur in een club naar battle raps te luisteren. Zo dichtbij komen, dat is gewoon dope.’

Grootste blunder

‘Met DJ Chuckie en zijn entourage ben ik een week op pad geweest in Amerika, om me onder te dompelen in zijn leven. Kort gezegd was Chuckie dat leven iets beter gewend dan ik. Na twee lange nachten in New York vlogen we naar Las Vegas, waar hij zou draaien. We zaten in hotelkamers zo groot als gymzalen, allemaal superchic. Ook daar gingen we naar een dure tent en al snel kwamen er tequila-shotjes op tafel. De volgende dag werd ik wakker en wist ik niet helemaal meer hoe de nacht was afgelopen. Maar erger was dat Chuckie en zijn aanhang op dat moment al in Miami zaten, en het ver na de uitchecktijd was. Ik had die nacht ook nog mijn enkel geblesseerd. Toen ben ik hinkend op één been het – ik zeg het nog maar eens – teringdure hotel uitgevlucht.’

CV

Saul van Stapele (44)

Voor

Hagenees Saul werkt in de jaren 90 voor een urban magazine uit de Schilderswijk, waar hij verhalen schrijft over hiphop en straatcultuur.

Tijdens

Van 1998 tot 2003 werkt Saul als verslaggever voor Revu, waarvoor hij talloze rappers interviewt.

Na

Saul heeft boeken geschreven over de Crips en Nederlandse hiphop en schrijft voor NRC Handelsblad.