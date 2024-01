Wie denkt Bridget Maasland wel dat zij is?

Dankzij de snelle leegloop bij RTL komt het er nu alsnog van.

Rebel of dame?

Bridget heeft van allebei wel een beetje. Los van een aantal modellenklusjes als kind, begon de 44-jarige Haagse haar carrière in de kelders van TMF waar ze videoclipjes aankondigde van artiesten die toen nog dachten dat Youtube een beschermde diersoort was. Daarna stapte ze over naar BNN waar ze ons leerde hoe je moest neuken, slim kon zijn, politicus moest worden en waar je het beste op vakantie kon. Dat laatste dan wel weer op kosten van de belastingbetaler.

Wat leverde dat op?

Een transfer naar John de Mols zender Tien, waar ze niet alleen Big Brother 5 mocht presenteren, maar ons ook antwoord gaf op prangende levensvragen als: hoe word ik een Gooische vrouw en hoe word ik een beroemde hond. Bij het overlijden van die zender transfereerde ze naar RTL waar ze interviews deed met computernerds, domme blondjes, New Yorkse vrouwen en mama’s in Amsterdam-Zuid. De Playboy vond al dat gepraat echter maar niets en toverde een vette cheque tevoorschijn om haar borsten eens te mogen zien. Iets wat weekblad Weekend een paar jaar later op de cover dunnetjes over deed, maar dan gratis en voor niets. Zelf praten over andermans borsten kon achter de desk bij achtereenvolgens RTL Boulevard, SBS Shownieuws en wederom Boulevard, maar nog steeds bleef die grote studioshow uit. Het is echter aan de koopdrift van John de Mol te danken dat er bij RTL binnenkort weer wat plekjes vrijkomen en dus is ze nu eindelijk aan de beurt. Na Chazia Mourali tussen 2001 en 2004, maakt ze dit jaar haar debuut als presentatrice van De Zwakste Schakel.

Wat moeten we weten over Bridget Maasland?

Ze staat in Hilversum al sinds mensenheugenis te boek als koele kikker. Haar relaties gaan net zo vaak uit als dat ze aan gaan en ze heeft een 10-jarig zoontje Mees Kingston, die als online reporter bij RTL Boulevard aan de slag is gegaan.

Wat vind Bridget Maasland van zichzelf?

‘Het valt allemaal wel mee. Hagenezen hebben het hart op de tong. Daardoor is hun uitstraling misschien wat killer, terwijl ze juist heel veel zelfspot en relativeringsvermogen hebben.’

Wat vinden wij van Bridget Maasland?

Die borsten mogen er zijn, alleen jammer dat dat plastic naar boven is getrokken.