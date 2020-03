Overschatte mensen: Elon Musk

Hij werd in Pretoria (Zuid-Afrika) geboren op 28 juni 1971. Z’n vader, Nelson Musk, was een afstammeling van de Boeren, die in verschillende bloedige oorlogen vele zwarte mensen tot slaaf maakten, hen opsloten in een kooi zonder sleutel en hen met hun kloten aan een nageltje hingen. Z’n moeder, Winnie Musk-Bloemfolter, was een Boerin. Zij molk de geiten en dergelijke.

Reeds op de lagere school stichtte Musk een bedrijf, The Elon Musk World Wide Company. Met deze firma kocht hij examenvragen op van leraren en verkocht ze met winst aan leerlingen. Vanwege gesjoemel met de btw-boekhouding moest hij het bedrijf ontbinden en diende hij honderd strafregels te schrijven (‘Ik mag niet met de btw klooien’).

Toen hij achttien was, verhuisden hij en z’n ouders naar Canada, waar z’n vader Nelson in Vancouver bioloog werd in een maïskwekerij, en z’n moeder Winnie de geiten, die ze uit Zuid-Afrika had meegenomen, bleef melken.

Nu begon het pas goed voor Musk. Hij stichtte Zip2, een internetcompany, dat zich specialiseerde in stadsgidsen van overal ter wereld, ook bijvoorbeeld van Zaandam, Spijkenisse en in België de helft van Brussel, want de andere helft (van het Atomium tot het Beursgebouw) vond Musk oninteressant, waarin hij trouwens gelijk heeft.

Als je dankzij Musk op Mars belandt, is het wel zo dat je nooit meer terug kan naar de aarde

Hij werd miljonair met Zip2, en z’n geld belegde hij in ondermeer PayPal, de betalingsdienst voor mensen die nooit cash op zak hebben. Met PayPal kun je overal op aarde iets kopen, pakweg een paraplubak in Saoedi-Arabië, en twee dagen later wordt die bij je thuis in pakweg het noorden van Brussel afgeleverd. Maar dit stelde Musk nog niet tevreden. Welnee, hij wilde ook nog Tesla oprichten, wat hij meteen ook deed, om elektrische auto’s te produceren. De belangrijkste was de Tesla S, die niet alleen elektrisch was, maar ook op de achterbank een ingebouwde matras bevatte waarop je, als je daar zin in had, je vriendin kon penetreren.

Maar dit stelde Musk nog niet tevreden. Welnee, hij wilde ook de VTOL bouwen, een supersonisch elektrisch vliegtuig. Dit project staat nog in de steigers omdat men nog even werkt aan de ingebouwde matrassen voor in de vliegtuigstoelen.

Maar ook dit stelde Musk nog niet tevreden. Welnee, hij wilde ook iets doen met SpaceX, namelijk de ruimte analyseren, evalueren, interpreteren en domineren. Het gaat zelfs zover dat, als Musk via SpaceX de ruimte in z’n vingers heeft zitten, hij mensen naar Mars wil sturen. Tegenwoordig zijn er al 250 kandidaten, onder wie één vrouw uit Zaandam. Uit Spijkenisse en Noord-Brussel is helaas niemand kandidaat. Als je dankzij Musk op Mars belandt, is het wel zo dat je nooit meer terug kan naar de aarde. Vandaar dat Musk zelf niet meegaat. Hij blijft liever hier, vooral om door te gaan met het bedenken van nieuwe matrassen.