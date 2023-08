Kim Holland: 'Ik wens Elon Musk een lekkere goedemorgen of een natte zondag toe'

Twitter heet nu X. Een geniale move of doorgeslagen domme actie?

Het druist natuurlijk in tegen alle marketingwetten om een populair product met een overbekende, wereldberoemde en zeer gevestigde naam zo rigoureus te veranderen. De weelde lijkt Elon Musk naar zijn stinkend rijke hoofd te zijn gestegen. Want de – volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes – rijkste man ter wereld maakt momenteel vreemde bokkensprongen. Begrijpelijk, als oprichter van het elektrische automerk Tesla en van het ruimtetransportbedrijf SpaceX, heeft hij heus wel wat in de melk te brokkelen. Maar in 2022 kocht hij Twitter, blijkbaar met als doel online zijn stempel te drukken. Want al die nono’s en nitwits op donkere zolderkamertjes die de afgelopen jaren met junkfood en cola vooral veel kritisch gezeik en ongenuanceerd gescheld hebben gelanceerd op sociale media, moeten immers óók weten wie Musk Allmighty is. Nu hij aan Twitter tornt, ontwaken zelfs de schuwste pissebedden die zich veilig waanden in de diepste krochten van het world wide web. Immers: geen internetter ontkomt meer aan de invloed van magic Musk. Om terug te komen op de hoofdvraag: túúrlijk een domme actie. Want hoe noem je het, als je een berichtje op X gaat plaatsen? Even twitteren, natuurlijk.

Is Twitter – of eh, X – eigenlijk nog populair onder onze BN’ers?

Reken maar! Velen gebruiken het medium vooral als pr-ondersteuning van hun werk. Of ze kunnen er commercieel een slaatje uit slaan. Sterren in binnen- en buitenland krijgen vaak grof geld om wat reclame te maken via hun socials. Ook onze polderberoemdheden twitteren er doorgaans lustig op los in ruil voor een gratis ooglaserbehandeling of haartransplantatie. Zo zagen we Ali B in het verleden al T-Mobile groot maken, Jan Smit maakte brillenketen Pearl weer hip en Max Verstappen is nooit te beroerd iets over Jumbo of Red Bull te posten. Lol trappen via Twitter kan ook, vraag maar aan Cornald Maas. Op een dag na Kamerverkiezingen in 2010 tweette hij: ‘Grappige exportproducten heeft Nederland: Sieneke, Joran van der Sloot en de PVV.’ De TROS vond dit een onacceptabele belediging. De omroep beëindigde de samenwerking met Maas voor het Nationaal Songfestival en het Eurovisiesongfestival. Yolanthe Cabau maakte in 2014 een twitterfoutje. Ze wilde een foto plaatsen van Ibiza, waar ze net was aangekomen, maar postte een foto van Thailand. De nationale hoon was vermakelijk. Sommige sterren kakken echter op het medium dat nu X heet. Eva Jinek zit er al jaren niet meer op; ze wil haar tijd naar eigen zeggen niet verspillen aan idioten. Marieke Elsinga maakte haar twitter-exit eind 2020 bekend: ‘Zalig. Van Twitter af. Vind het er vaak ongezellig.’

‘Ik heb mezelf jaren geleden van Twitter bevrijd, dat scheelt een stuk’

Wat vindt Elon Musk van zichzelf?

‘Ik kan niet zingen of dansen, maar ben heel goed in technologie en techniek’

Wat vinden wij van Elon Musk?

Voor iemand die niet kan dansen, maakt hij nu wel een erg opvallende move: online heeft hij de poppen aan het dansen gekregen.

Wat vinden anderen van Elon Musk?

Sander Schimmelpenninck - opiniemaker

‘Meneer Musk begint een roekeloze figuur te worden. Niemand snapt wat hij nou met deze actie wil. Het lijkt er ook op dat niemand het een goed idee vindt. Het lijkt een soort jongensdroom dat hij een bedrijf wilde hebben dat X heet. Hij vindt die letter heel cool. Volgens mij is dat oprecht het enige dat erachter zit. Ik denk dat mensen het gewoon Twitter blijven noemen. Dat woord is zó ingeburgerd... Zelf ben ik vrij rustig geworden op dat platform. Ik slinger mijn eigen column online, dus ik lieer het gebruik aan mijn eigen producten. Ook gebruik ik het als trainingspotje voor mijn column. Ik test daar wat ideeën om te kijken hoe mensen reageren. Er is altijd wel een gek die wil ingaan op wat je zegt. Het is eigenlijk een oninteressant platform geworden omdat de dominantie bij extreemrechts ligt. Extreemrechts heeft geen boodschap aan de waarheid, die liegen gewoon graag. En liegen wordt niet bestraft op dat platform. Vroeger was het veel meer een plek waar men op een redelijke manier ideeën en zienswijzen uitwisselde, maar die mensen zijn allemaal vertrokken en komen niet meer terug. Je moet wel heel erg zin hebben in al die drek om het vol te houden op Twitter. Eh, X.’

Giel Beelen - radiopresentator & oprichter Kukuru

‘Ik twitter zelf niet meer vanaf begin dit jaar. We worden bozer, banger, jaloerser en ontevredener door de socials. Dat is cynisch genoeg precies de bedoeling, want dit soort gevoelens zorgt ervoor dat je juist méér tijd op de platforms besteedt. Daarom probeer ik het steeds minder te doen en verbinding te zoeken met echte mensen. En zeker op Twitter of X is het heel erg man, vrouw, klimaatontkenner, woke, vleeseter, veganist, gay, links, rechts. Dat is een vorm van dehumaniseren, van ontmenselijken. Blijft soms grappig en interessant om mee te lezen, hoor. Zolang je je maar realiseert dat dit de hardst roependen zijn en dus totaal geen afspiegeling van de werkelijkheid. Ik vind de invloed van Elon Musk niet per definitie slecht. Hij doet wat hij kan, maar het kwaad is daar al geschied. En ach ja, als je voor veel geld een (valse) hond overneemt, zou ik hem ook een andere naam geven.’

Kim Holland - erotiekonderneemster

‘Jammer van de verandering. Ik vond dat blauwe vogeltje zo leuk, het typeerde ook een beetje het gekwetter op Twitter. Ik hou helemaal niet van die zwart met witte X. Het speelse, het vriendelijke is er wat vanaf. Het is allemaal wat donkerder geworden. Het medium is wel echt aan mij besteed. Ik blijf het trouwens consequent Twitter noemen. Ik plaats af en toe 18+-content, ik deel mijn mening en ik vertel dingen over de coaching die ik doe. Soms wens ik mensen een lekkere goedemorgen of een natte zondag. Dat wens ik Musk ook toe, haha.’

Frits Huffnagel - politicus & citymarketeer

‘Twitter is een vuilnisbak geworden. Ik doe er niet zo heel veel meer mee. Ik begrijp niet zo goed wat de verbetering is aan de verandering. Ik snap sowieso niet waarom Musk dat Twitter heeft gekocht, en wat hij ermee wil. Grote ontslagrondes die volgden, een naamswijziging... Ik gebruik het vooral nog om dingen bekend te maken of te delen, bijvoorbeeld een Masterclass Citymarketing die we met Castro Communicatie organiseren. Ik heb niet meer zo de behoefte om mee te doen aan discussies die binnen de kortste keren tot scheldpartijen leiden. Dat toetsenbordterrorisme ga ik niet voeden.’