Horny, slutty, tipsy of filthy

En filthy was het, gister. Een feestje in het Panamese paradijs met latino’s en latina’s is heftig, heet... En Nederlanders smullen ervan. ‘Het wordt chaos, denk ik.’

24 uur eerder. Er staat een rij bij de kaartverkoop voor hostel Selina’s op het eiland Colon, onderdeel van Bocas del Toro in Panama. De Latijns-Amerikaanse eilandengroep is een populaire strand-, surf- en inmiddels ook feestbestemming. ‘Je gaat toch wel naar Filthy Friday? Ik hoorde dat het als een soort softporno muziekvideoclip is,’ klonk het op zo ongeveer alle Panamese bestemmingen die ik aandeed vóór ‘Bocas’. De Nijmeegse Sophie (26) backpackt met twee vriendinnen door Panama en heeft hoge verwachtingen van vandaag. ’Dit feest is een moetje, las ik in blogs. Het wordt chaos, denk ik.’

Nederlandse jongens kunnen wel proberen te bewegen als latino’s, maar het wordt ’m gewoon niet

Het is iets voor 11.00 uur en nu al 27 graden. Schaars geklede, gebruinde latina’s en nieuwsgierige backpackers krijgen, nadat ze hun kaartje hebben opgehaald en een rugtas met daarin een T-shirt hebben ontvangen, instructies over het programma van het wekelijkse eilandfeest. Het duurt van 11.30 tot 22.00 uur en is op drie verschillende eilanden in Bocas. Een kaartje kost 35 dollar.

Opdringerig

Sophie van Spaendonck (30) werkte tot voor kort voor Filthy Friday. ‘Doordeweeks gaf ik taalles en dan op vrijdag shots uitdelen, achter de bar staan, doorbitch spelen en feestgangers briefen,’ zegt de Tilburgse. Het feest is ook een goede manier om de eilanden te zien. Zo’n toffe tijd!’ Sophie komt al twaalf jaar in Latijns-Amerika en werd verliefd op Bocas, waar ze sinds vier jaar het grootste gedeelte van het jaar woont. ‘Als er Nederlanders naar het feest kwamen, werd ik natuurlijk opgetrommeld.’ Een van de dingen die ze dan vertelde, was: ‘Er worden foto’s gemaakt, maar die kunnen we deleten als je wilt...’

Een Nederlandse backpacker die ik een week eerder tegenkwam, vond een eerdere editie van Filthy Friday in het begin supergezellig, maar later op de avond werden de mannen volgens haar wel een beetje opdringerig. Ex-medewerker Sophie herkent dit wel. ‘Het is typisch voor Latijns-Amerikaanse mannen om op je af te stappen. Op zich blijven ze respectvol, maar ik geef altijd duidelijk mijn grenzen aan. En sowieso, als ook maar iemand je lastigvalt: stap naar de organisatie. Die doen er meteen iets mee.

Die organisatie bestaat onder meer uit de Panamezen Ricky Martinez (34) en Roberto Acevedo (35). Twee jaar geleden bedachten zij, samen met twee vrienden, Filthy Friday. ‘Op dat moment was er echt een crisis in de uitgaansscene van Bocas,’ vertelt Ricky me. ‘De ondernemers communiceerden niet met elkaar, gunden elkaar niets en daardoor was het hier gewoon echt saai. Er kwamen veel minder toeristen dan de jaren ervoor. Ik werkte zelf als barman en zag het gebeuren.’

Roberto, die tijdens Filthy Friday zelf achter de draaitafel staat, woont al vijftien jaar op Bocas en organiseerde veel feesten. Hij hoorde over Sunday Funday in Nicaragua; een pool crawl, waar je op één dag uitgaat bij vier verschillende zwembaden. ‘Dat hadden wij nodig! En omdat we hier in de Cariben zitten, kwamen we al gauw uit bij een island crawl. Wij hebben de zee.’ Het feest, waar voornamelijk latin muziek wordt gedraaid, groeide van 150 naar nu wekelijks zo’n 350 bezoekers van over de hele wereld. Nederlanders staan in de top vijf.

Caliente

En dus reizen veel Nederlanders af naar waar de oorsprong van de latin muziekstijl ligt. Middenen Zuid-Amerika zijn hot. Caliente, in het Spaans. Sophie van Spaendonck over Bocas: ‘Het is zo heerlijk als ik naar huis fiets. Er staat hier altijd overal muziek op, iedereen is chill en afspraken maken hoeft niet. Je komt je vrienden namelijk op straat tegen of je gaat naar het strand. De taal, de slang, daar kan ik heel erg van genieten. Ik leer hier als Hollandse ook wel om te relaxen en minder stress te hebben. Er is hier veel spiritualiteit, maar je kan er dus ook heel goed feesten.

We zijn in bar Brothers en slaan shotjes, biertjes en rum achterover. De Amsterdammer Johannes (26) is net vrijgezel en wel te spreken over de aanwezige vrouwen. ‘Die zijn fantastisch. Sowieso ontmoet ik veel nieuwe, leuke mensen. Het zou alleen wel helpen als mijn Spaans iets beter was.’ De Venezolaanse partyganger Jomar (25) weet wel een woordje voor hem: ‘Fuego, vuur. Er is hier veel meer vuur in de muziek, maar ook tussen mensen. Ik ga voor mannen en hou van gebruind.’

Ondertussen laat Alexandra (22) uit Zweden het Filthy Friday-logo op haar kont plakken. De foto die ik ervan maak, wil ze heel graag hebben. ‘Ik ga ’m denk ik niet op Instagram zetten. Ik ben juf...’

Na twee uurtjes inkomen, worden we in groepjes op boten naar de Blue Coconut gebracht, een bar op het water met blokken om op te dansen en een basketbalnet voor de sportievelingen. De instagrammers schieten hun foto’s en daarna begint de echte fuego; zowel op de houten vlonders als in het helderblauwe water wordt intiem met elkaar gedanst. ‘Dit heb ik nog nooit gezien,’ zegt Duitser Tobi (31). Het hele feest staat hij met een grote grijns om zich heen te kijken. Nijmeegse Sophie: ‘Het voelt als een party met locals en een paar toeristen.’

Maar het duurt niet lang voordat de hit Traag van onze eigen Bizzey door de speakers klinkt. Sophie: ‘Wel mooi, je pikt meteen de Nederlanders eruit.’ Want het lijkt alsof alleen zij doorhebben dat er in die liedjes nauwelijks Spaans wordt gezongen. De Panamees Eddie (27) en zijn vrienden dansen wild. ‘Si... Nu je het zegt: ik versta er niks van, but I like it!’ Ook Bizzeys nummer Culo, Draai Het Om van Boef en 18 Plus van Afro Bros komen voorbij.

Stringetje van gaas

Twee latino’s stelen de show. De één is klein, heeft een beugel en draagt een witte doorschijnende zwembroek waar hij graag mee showt. De ander trekt zijn stringetje van gaas uitdagend boven zijn broek als er een boot met oudere dagjesmensen voorbij vaart. ‘Met deze jongens naar een feestje gaan is fantastisch,’ aldus Lukas (24) uit Oostenrijk. Hij ontmoette deze nieuwe vrienden vorige week in Panama-Stad. ‘Ze weten hoe ze hun heupen moeten gebruiken. Alleen Engels spreken ze niet goed.’

Lukas werkt voor een reisbureau in zijn thuisland en is al vele malen in Midden-Amerika geweest. ‘Te weinig Europeanen weten hoe fantastisch Panama is. Het heeft alles wat je van een Latijns-Amerikaans land verwacht.’

Menig feestganger is inmiddels al flink bezopen en wisselt schuren af met tongen. Twee meiden genieten van alle aandacht die ze krijgen. Bijna niemand staat met een lege cup, waarop staat aangegeven in welke staat je kan zijn, zoals horny, slutty, tipsy of filthy. Johannes uit Amsterdam: ‘Het gaat tijdens dit feest wel een beetje om dronken worden, maar dat is prima als je even wil ontsnappen aan het normale, saaie leven.’

De muziekstijl in de Cariben is catchy. Er zit veel herhaling in de refreinen en de Spaanse taal klinkt vrolijk en doet denken aan vakantie

Ex-medewerker Sophie moet bekennen dat ze elke vrijdagochtend wel even moest mediteren om dit aan te kunnen. ‘Het kan best heftig zijn, al die mensen en de alcohol.’

Zuipreputatie

De organisatie benadrukt dat ze wel willen dat het een veilig feest is. Ricky Martinez: ‘Een feest op het water brengt risico’s met zich mee, zeker. Daarom hebben we twee lifeguards paraat staan. En om kaartjes te kopen, moeten bezoekers al hun gegevens invullen. Zo weten we precies wie er aanwezig is. Mocht het nodig zijn, brengen we ze persoonlijk naar het ziekenhuis.’ Op de vraag of andere eilandbewoners blij zijn met de zuipreputatie die Bocas hiermee lijkt te krijgen, antwoordt de Panamees: ‘We doen het eiland meer goed dan slecht. Jongeren komen voor ons naar het eiland en blijven vervolgens een paar dagen plakken om tours te doen bij andere organisaties. Dat stimuleren we ook. En elke vrijdag zijn er vijftien lokale taxiboten de hele dag in de weer om de feestgangers van eiland naar eiland te brengen.’

Zijn collega Roberto Acevedo hoopt een inspiratiebron te zijn voor de jongere generatie van Bocas, die weinig tot geen onderwijs tot zijn beschikking heeft. ‘Ik ben hier vijftien jaar geleden begonnen als straatverkoper en kijk wat een succesvol feest ik nu, samen met Panamese vrienden, heb gerealiseerd. Ik ben het bewijs dat met hard werk kansen ontstaan.’

Zelf zijn ze onder meer geïnspireerd door onze hoofdstad. Ricky woonde er zeven maanden en zag hoe Amsterdamse festivals milieubewust omgaan met afval. ‘We gebruiken expres geen wegwerpplastic. Bezoekers betalen voor de bekers en mogen ze na het feest meenemen.’ Filthy Friday trekt toeristen aan, en wie aan Latijns-Amerika denkt, denkt ook aan drugs. ‘Drugs zijn aanwezig op het eiland. En niet zo’n beetje ook. Maar het is wel verboden, ook op ons feest. Wie we zien dealen, gooien we eruit. We willen dat iedereen het naar zijn zin heeft, en mensen die geen harddrugs gebruiken,vinden het vaak ook onprettig als het in hun buurt wordt gedaan.’

Bewegen als latino’s

‘Opstappen! We gaan naar de laatste bestemming,’ klinkt het. Bij Aqualounge wordt het langzaam schemerig. Naast een dansvloer en beer-pong-tafels is er ook een duikplank waar macho’s met salto’s indruk proberen te maken op de rest. Rond 22.00 uur wordt iedereen met watertaxi’s opgehaald en weer afgezet bij Colon, waar voor sommigen de softporno muziekvideo nog niet is afgelopen. De Nederlandse feestganger Sophie:

‘De muziek was top en mijn vriendinnen gingen vooral voor de latino’s. Nederlandse jongens kunnen wel proberen te bewegen als hen, maar het wordt ’m gewoon niet.’

