Politie deelt koffie uit bij straatgebed salafisten, Haagse partijen boos

Den Haag. Je tikt er tegen en de azaan schalt. In de gemeenteraad is de suikerspiegel tot gevaarlijke waarden gedaald na het aanschouwen van een straatgebed door salafistische moslims, waar de politie bekertjes koffie bij uitdeelde.

Op een videootje is te zien hoe bij de salafistische moskee As-Soennah een klein legertje moslims in een groot groepsgebed met hun voorhoofd naar de straat wijst. Dat is misschien nog tot daar aan toe, maar de politie staat er bij om koffie uit te delen en dat is bij de lokale VVD, PVV en Groep de Mos in het verkeerde keelgat geschoten.

De drie partijen hebben raadsvragen ingediend om te vragen wiens idee het was om koffie uit te gaan delen bij een salafistische moskee die, citaat uit de vragen, ‘hofleverancier [was] van Syriëgangers’.

Ook ‘de dader van de Bevrijdingsdagaanslag in 2018 kwam hier geregeld en er werd eerder meisjesbesnijdenis gepropageerd. Het is een instituut dat de Nederlandse samenleving en normen en waarden afwijst’, schrijven Richard de Mos (Groep de Mos), Sebstiaan Kruis (PVV) en Lotte van Basten Batenburg (VVD).

Het trio wil weten of er een vergunning was om met ‘4.000 moskeegangers gebruik te maken van de openbare ruimte voor gebed’ en ‘welk afwegingskader’ is toegepast om de politie langs te sturen met koffie.

Jihadpredikanten en meisjesbesnijdenis

De As-Soennah is inderdaad niet van onbesproken gedrag. In 2020 nog werd een prediker van de moskee veroordeeld tot tachtig uur taakstraf wegens ‘opruiing en aanzetten tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun geslacht’, vanwege een videopreek om meisjesbesnijdenis aan te moedigen. Daarin werd onder meer gezegd: ‘De besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. (...) bij de vrouw worden haar lusten minder.’

De Westen-verwerpende traditie van de moskee gaat al terug tot enkele weken voor de moord op Theo van Gogh, toen haatprediker Fawas Jneid hem het volgende toewenste: ‘O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen. Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet’.

Die ziekte kreeg hij niet - het liep iets anders.

De moskee werd sindsdien in verband gebracht met de Hofstadgroep, diverse haatpredikers, twijfelachtige financiers uit Koeweit en als tussenstation voor Syriëgangers, en werd jarenlang door de AIVD in de gaten gehouden.

De politie die koffie uitdeelt bij een radicale salafistische moskee - die de Nederlandse normen en waarden afwijst - bij een openbaar megagebed.



'Mooie verbindende rol'

De VVD spreekt inzake de politieblauwe koffiekar over ‘gevaarlijke appeasement, die suggereert dat hun denkbeelden acceptabel zijn. Dit past niet bij de taken en neutraliteit van de politie’, maar niet iedereen in De Haagse stadspolitiek ziet het probleem. GroenLinks vindt het allemaal juist ontzettend mooi. Zij wensen hun salafistische stadsgenoten een mooi Suikerfeest en bedankt de politie voor ‘hun mooie verbindende rol’.

