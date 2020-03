Hamsteren! Deze Nederlanders zijn klaar voor het einde der tijden

Jeroen Klaassen: ‘Toen ons kind werd geboren, ben ik anders gaan denken. Vooral over de gevaren die ons omringen, maar ook hoe we ons in tijden van nood zelf kunnen verzorgen. We hebben een redelijke voorraad aangelegd. Ik noem rijst, koeken en ingrediënten om pap te maken. Ook tuinieren doen we intensief. Ik kweek wormen, om die bemesting daarvan weer als compost te gebruiken. We hebben kippen voor de eitjes, bier en brood maken we zelf. Eigenlijk alles in de tuin is eetbaar. Ook worst maken we zelf, van de lavendel maken we weer zeep. Het is hier een vriendelijke, zelfverzorgende staat.’

Jeroen Klaassen

Nander Knobben: ‘We bereiden ons voor op dingen waarop anderen zich niet voorbereiden. We hebben hier genoeg eten voor tien dagen. Met een uitgebreid noodrantsoen kunnen we zelfs twee maanden vooruit. We hebben gezuiverd water, medicijnen... Alles is hier aan boord, mocht er wat gebeuren. Zelfs Bill Gates waarschuwde voor bioterrorisme, zoals een organisatie die bijvoorbeeld waterpokken modificeert en die als een strijdbaar virus de wereld in stuurt. Ik zie dat als iets reëels. Daar moeten we ons tegen beschermen.’

Tamara: ‘Ik werk bij McDonald’s, daar zijn totaal geen voorzieningen. Daarom heb ik in mijn rugzakje altijd standaard een waterfilter, muesli, liga en een powerbank voor m’n telefoon bij me.’

Nander en Tamara Knobben

Steffen Rendering: ‘Er kan zoveel gebeuren, daar moet je simpelweg op voorbereid zijn. Als er een ramp gebeurt, vlucht ik hier thuis onder de kruipruimte. Ik neem dan mee: een radio, een zaklamp, een nooddeken, waxinelichtjes, een aansteker, een voedselpakket voor 24 dagen en voldoende water. En mijn familie leerde me dat schoon wc-papier in de Tweede Wereldoorlog ook erg belangrijk was, in verband met hygiëne. Dat gaat dus ook mee. Maar als er hier in de buurt een chemische trein ontspoort en er gifgas vrijkomt, kan ik niks doen. Dan ben ook ik er geweest.’

Steffen Rendering

Niek Schenkeveld: ‘Je moet voorbereid zijn op de dag waarop je op jezelf aangewezen bent. Ik ben dat. Buiten het feit dat ik altijd een uitgebreid voedselpakket en een goede verbandtrommel in de buurt heb, ben ik ook, als ik outdoors ben, bewapend met bijl en mes. Je moet je vijanden kunnen weerstaan. Maar ook thuis moet je gereed zijn. De grootste fout is wel om te denken dat je thuis veilig bent. Ik heb thuis voedsel voor weken opgeslagen. Water is er in overvloed. Als er iets gebeurt, zal de grootste chaos er in de eerste 48 uur zijn. Mensen gaan dan als dollen hamsteren. Dat ben ik dus al voor. En ik kan me in de natuur prima redden; ik heb geleerd om vanuit de bosomgeving te redeneren.’

Niek Schenkeveld

Dit artikel komt uit Nieuwe Revu 22 van 2017.