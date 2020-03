Beste Robert Jensen,

Ik zag wat berichten langskomen op social media waarin mensen lachend opmerken dat de anti-vaccinatiebeweging zo stil is op dit moment, nota bene in hun ideale wereld: die met een virus zonder vaccin. De berichten waren iets té enthousiast, want op de sites van die gekkies staan wel degelijk berichten waarin corona een bedenksel wordt genoemd van uiteraard de farmaceutische industrie, waarvoor wij de kosten moeten ophoesten. Ja, staat er echt: ophoésten.

Toch kan het nog idioter dan de anti-vaccinatiebeweging. De overtreffende trap van waanzin heet Robert Jensen. Ik keek naar de 127ste editie van jouw Jensen Show, getiteld: De Angst-oorlog. Terwijl strijkers aanzwellen, kijken we samen met jou naar beelden van Nederland net na de bevrijding. Links in beeld zien we een blokje met merchandise: we kunnen een ‘Nexit’-shirt bij je kopen. Goed getimed: als corona iets duidelijk maakt is het immers dat je problemen bij voorkeur op nationaal niveau oplost.

Vervolgens kom jij aan het woord, en dat is een beetje verwarrend, want je doet opeens of je heel emotioneel bent. Het was op dit punt, kijkend naar Robert Jensen die speelt dat hij een brok wegslikt en een traan onderdrukt, dat ik even dacht dat ik naar een parodie zat te kijken. Een parodie op Robert Jensen, dus in feite een parodie op een parodie.

Maar nee, je meent het echt allemaal, want je vraagt je vervolgens hardop af wat de Nederlanders die toen bevrijd werden, nu tegen ons zouden zeggen. Ik wilde net zeggen: rij ná de corona-crisis even naar een bejaardenhuis en vraag het de kinderen uit dat filmpje zelf, toen ik me realiseerde dat je nog in je Huilende Zigeunerjongetje-modus zat en bedoelde: wat zouden die mensen van toen tegen ons zeggen? Ik zat even te denken aan die arme mensen, net bevrijd van de nazi’s en dan meteen Robert Jensen in hun nek met zijn vragen, maar je gaf gelukkig zelf het antwoord al: ze zouden ons op het hart drukken onze vrijheden te bewaken. Toen kwam de twist in deze als thriller vermomde klucht: die vrijheden worden nu van ons afgepakt! Door De Media! En de Politici!

Wat volgt is een tientallen minuten durende ontkenning van de coronacrisis. Het is maar een griepje, mensen. De World Health Organisation liegt en wordt bovendien geleid door Tedros Adhanom, en die komt uit Ethiopië. Je valt bijna onder je tafel van het lachen: een Ethiopiër, en die gaat óns iets vertellen over gezondheid. Als er iets bestaat als een kolonistenlach: die horen we nu. Daarna ga ja weer verder: dat griepje wordt gebruikt om ons allemaal op te sluiten, in onze huizen! Onze vrijheid om buiten te lopen! Waar ooit mensen voor zijn gestorven!

Het was op dat punt dat ik de muisklik niet meer kon weerstaan. Corona laat zich helaas niet wegklikken, Robert Jensen gelukkig wel.