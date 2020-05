'De coronacrisis is een les in de kwetsbaarheid van wetenschap, maar vooral toch in de idiotie van het afwijzen ervan'

Beste Mark Rutte,

Net als bijna zeven miljoen anderen keek ik dinsdag naar de persconferentie waarin u bekendmaakte dat we 1 juni om 12.00 uur een landelijke recordpoging beschaafd en beheerst terras bestormen gaan houden. Ooit komt er een vaccin, en dan is het afgelopen met de anderhalvemetersamenleving. Gedaan is het dan met die onhandige omgekeerde paringsdans die we nu in de openbare ruimte uitvoeren. Dan gaan we naar het Nieuwe Nieuwe Normaal, dat zal lijken op het Oude Normaal, maar dan minus het handen schudden, want we geven elkaar tegenwoordig de elleboog, ironisch genoeg precies de plek waar in is geniest.

Wat ik het meest ga missen als ook de anderhalve meter niet meer nodig is, is mijn dagelijks rondje door het openbaar gesticht dat de Facebook-groep ‘Nee tegen 1,5 meter’ is. Hier komen dagelijks mensen bij elkaar die, u raadt het al, tegen de anderhalvemetersamenleving zijn, wat op zichzelf al bijzonder is, omdat ik niemand ken die daar vóór is. Je ziet in dat het nodig is, of je ziet dat niet in. Die tweede groep bestaat hier uit ruim 35.000 mensen, een uitverkocht PSV-stadion.

De coronacrisis is een openbare les in de kwetsbaarheid van wetenschap, maar vooral toch in de idiotie van het afwíjzen ervan. De groepsleden posten foto’s van vakken in winkels of nieuwe bewegwijzering in winkelstraten, en worden vervolgens heel erg kwaad. Op wie? Op ‘de gekken van Den Haag’, op ‘minister Osterhaus’, op ‘kontenbonkers’ Rutte en Hugo de Jonge (het is altijd fascinerend welke sluiproutes homofobie kan nemen) en vooral: op Bill Gates. Waarom? Dat wordt haarfijn uitgelegd door ene Kristof: ‘Doordat 1 persoon zoals Bill Gates erover heeft en totaal geen medische achtergrond heeft . geloofd gewoon heel de fucking wereld die zever ! Maar ja wat wil je hij heeft heel de media in zijn broek.’ Gates is de nieuwe Soros: alles wat slecht is in de wereld gebeurt door hem, en alles wat goed is in de wereld ondanks hem.

In ‘Nee tegen 1,5 meter’ worden mensen woedend op een filmpje waarin je kunt zien dat een gefrituurde aardappelspiraal op een stokje bij de Efteling voortaan via een glijbaan naar de koper glijdt, om handcontact te voorkomen. 279 razende reacties. ‘Gatverdamme! Walgelijk! Compleet gestoord!’ Sowieso fascinerend: naar een pretpark gaan dat is gebaseerd op een sprookjeswereld, en dan eisen dat daar alles normaal is. Natuurlijk zijn er talloze overlappen met de anti-vaccinatiegekkies en 5G-wappies, maar het grondgevoel van ‘Nee tegen 1,5 meter’ is vooral dat alles dat je niet prettig vindt, de schuld is van een ander. En die ander heet ‘hun’, een synoniem voor een kwaadaardige overheid. Als die een beroep doet op je solidariteit, hoef je daar geen gehoor aan te geven.

We hebben de versoepeling van maatregelen ‘samen verdiend’, zei u. Dat klopt, maar dan minus minstens 35.000 mensen die je dadelijk op het terras van je vandaan dient te schoppen.