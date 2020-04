Wie denkt boer Jan wel dat hij is?

En dat terwijl koolrapen pas in oktober kunnen worden geoogst...

Wat krijgen we nu? Drugsgebruik in Boer Zoekt Vrouw?

Geen drugsgebruik, wel een -biecht. Boer Jan vroeg aan zijn drie uitverkoren vrouwen of ze nog iets geks over zichzelf te vertellen hadden. De één verklapte weleens naar Disneyfilms te kijken, de ander kwam over de brug met twee rare katten als huisdieren. Veel te mak voor de stoere boer: hij hakte de goede sfeer doormidden met de onthulling weleens een pilletje of snuifje te doen op party’s. De keukentafel vol pasta met merquezworstjes en drie gewillige kandidaat-boerinnen viel compleet stil.

Ik vind koken wel leuk, maar ik ben vaak zo laat klaar. Ik eet best vaak een broodje ’s avonds of een restje van mijn moeder

Coke, koeien en knolselderij: dat gaat zeker niet samen op het platteland?

De vrijgezelle logées Froukje en Vera moeten in ieder geval niets van drugs hebben en lijken te zijn afgehaakt in de liefdesrace om het lege bed van boer Jan. Maar ook de 3,6 miljoen kijkers honen en de media ronken: zal deze ‘drugsboer’ ooit nog aan de vrouw komen? Gelukkig is potentieel boerin Nienke coulanter: ‘Ik doe dat zelf ook weleens.’ De felle kritiek van anderen lijkt vooral te draaien om de combinatie van het verantwoordelijke werk dat boer Jan doet op een zorgboerderij met zijn soms losbandige levensstijl.

Wat vindt boer Jan van zichzelf?

‘Ik vind koken wel leuk, maar ik ben vaak zo laat klaar. Ik eet best vaak een broodje ’s avonds of een restje van mijn moeder.’

‘Als zelfs boeren op tv koket­teren met hun drugsgebruik, is het einde zoek

Wat vinden wij van boer Jan?

Geen tijd om te koken, wel om te coken: het is maar een dun lijntje verschil.

Hij gooit zijn eigen glazen in

BRAM BAKKER psychiater & versla­ vingspsycholoog

‘Ik erger me aan de hypocrisie. Er keken 3,6 miljoen mensen naar Boer Zoekt Vrouw, maar er zijn in Nederland vast wel 3,6 miljoen mensen te vinden die net als boer Jan een pilletje of een snuifje op z’n tijd ook niet afslaan. Nederland is de grootste producent ter wereld van synthetische drugs. In de Rotterdamse haven worden jaarlijks honderden kilo’s cocaïne in beslag genomen, maar dat is slechts een fractie van wat er echt doorheen gaat. Daarom vind ik de verbaasde en afkeurende reacties op boer Jan hypocriet. De vraag of je de kijkers misschien afschrikt, is wat anders. Kijk, een van die boeren bindt ook af en toe een vrouw vast en pakt er een zweepje bij. We zijn er met z’n allen nog niet aan toe dat hij dat openlijk op camera verklaart, maar geloof me: die boer zit ertussen. We kunnen wel doen alsof alleen ‘de anderen om ons heen’ drugs gebruiken, maar er wordt steeds grootschaliger gebruikt en het wordt steeds normaler gevonden. Het imago van feestboer Jan zal wel aan hem blijven kleven. Keith Richards van The Rolling Stones heeft ook een belabberd imago, maar hij leeft nog steeds.’

De afkeurende reacties zijn hypocriet

BOERIN AGNES LENSING-VAN DE VEN BZV S3, melkveehoudster

‘Ik vind het knap dat boer Jan zo eerlijk durft te zijn op tv. Het zou voor mij wel een dingetje zijn, als ik bij hem in de logeerweek zat. Ik zou sowieso op hem afknappen en niet meer verliefd op hem kunnen worden. Drank en drugs zijn absoluut niet aan mij besteed, ik wil daar ver vandaan blijven. Ik sta voor mijn bedrijf en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor. Wie zijn of haar agrarische onderneming op een andere manier runt, bepaalt dat natuurlijk zelf. Alleen boer Jan heeft een zorgboerderij, daar lopen patiënten rond; ik vind zijn drugsgebruik daardoor een vreemde combi.’

Ik zou op hem afknappen

BOER JOS SLOOT BZV S4, akkerbouwer & bloembollenkweker

‘Ik vond zijn uitspraak verrassend en opvallend. In de boerenwereld is het niks geks om per persoon anderhalf krat bier weg te werken in het weekend, wat minstens net zo slecht is. Maar van boeren die pillen en cocaïne nemen, had ik nog nooit gehoord. Maar boer Jan heeft het gezegd, dus hij zal de verantwoordelijkheid er zelf voor moeten nemen.’

BOER GEERT KROPS BZV S8, groente­ en fruitkweker

‘Als een vrouw mij tijdens een date zou vertellen dat ze weleens drugs gebruikt, nam ik direct afscheid van haar. Dat spul, daar kom je nooit meer vanaf en het beheerst je hele leven én het leven van je partner. Ik heb voorbeelden genoeg in mijn omgeving gezien van mensen die er levenslang mee door blijven kwakkelen en er niet mee kunnen stoppen. Als je een gelukkig leven wilt hebben, moet je niet met een drugsgebruiker samenwonen.’

Ik zou meteen afscheid nemen

BOER FRANK BRINKHAUS BZV S5, geitenhouder

‘Ik heb vroeger weleens geblowd en ik drink soms een glaasje. Harddrugs heb ik nooit gebruikt en dat staat ook niet op mijn wensenlijstje. Niemand zit op een drugskikker te wachten, maar als boer Jan het zelf binnen de perken weet te houden en niet onder invloed achter het stuur stapt; so what? Laten we niet hypocriet doen.’

BOER WILLEM BEEKMAN BZV S6, zorgboerderij­ boer

‘Het wordt door zoveel mensen weleens gedaan, dat het voor mij niet direct een reden zou zijn om niet verder te willen met iemand. Er zit immers veel meer in een persoon dan dat ene pilletje dat diegene een keer op een feestje neemt. Maar ik zou me wel kritisch afvragen of hij echt bij me past, omdat het niet mijn ding is om drugs te gebruiken. Van de bijnaam “drugsboer” komt boer Jan denk ik voorlopig niet meer af. Ik ben ook nog steeds die homoboer.’