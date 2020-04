Leven van 25 euro per week

‘Stephanie, asjeblieft, waar is mijn geld? Waar is mijn geld, ik moet mijn geld. Stephanie asjeblieeefft,’ smeekt Pierre door de telefoon. Ik moet moeite doen om mijn geduld te bewaren en kom er niet meer tussen. Zo goed en zo kwaad als het gaat, probeer ik de rossige bebaarde man opnieuw uit te leggen dat het zo niet werkt bij budgetbeheer. ‘Pierre, ik ga proberen om het uit te leggen.’

‘Stephanie, asjeblieft, ik kan niet leven van 25 euro in de week. Ik moet mijn shag, ik moet boodschappen doen. Je wil dat ik ga stelen, hè. Goed dan, ik ga wel stelen’

‘Pierre, als je even luistert... Budgetbeheer heeft onlangs 181 euro over moeten maken omdat je gestolen hebt uit de supermarkt. Ook is er 50 euro overgemaakt voor je inschrijving bij WoningNet. Je moet de eigen bijdrage voor de maatschappelijke opvang nog betalen en daarna stoppen ze wat geld in potjes. Voor als je een boete hebt of als je zorgkosten moet betalen.’

‘Wat nou potjes?’ schreeuwt Pierre. ‘Ik wil niet dat mijn geld in potjes gaat. Ik heb geen schulden en ik heb maanden 189 euro aan zorgkosten betaald, asjeblieft Stephanie, je moet die vrouw voor me bellen en zeggen dat ze mijn geld over moet maken. Ik ga weg bij het budgetbeheer. Ik haat die vrouw...’

Ik hoor hoe Pierre bozer en bozer wordt en probeer mijn geduld te bewaren als hij opnieuw gaat smeken. ‘Pierre, ik ga budgetbeheer bellen om te vragen of ze misschien wat extra’s voor je over kunnen maken. Maar ik kan je niks beloven.’

‘Ik heb meneer al een paar keer uitgelegd dat hij met een daklozenuitkering en zulke hoge ziektekosten niet genoeg over heeft, ik kan maar 25 euro leefgeld per week overmaken. Nu de zorgtoeslag toegekend is, krijgt meneer 50 euro in de week,’ zegt een dame geduldig aan de andere kant van de lijn.

Ik heb respect voor haar beroep, dagelijks wordt de organisatie gebeld door cliënten die extra geld overgemaakt willen hebben of het personeel bedreigd. Ze worden dan ook beveiligd. Ik kan niks anders dan Pierre terugbellen met het nieuws dat deze dame maar 20 euro over kan maken en dit echt de laatste keer is aangezien hij maar één keer per maand extra geld aan kan vragen.

‘Stephanie, asjeblieft. Shag kost 10 euro. Ik moet nog kip kopen. Kruiden kosten een paar euro. Stephanie, asjeblieft... Ik kan toch niet leven van 25 euro per week?’