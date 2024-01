Overschatte mensen: Jort Kelder

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Vandaag: Jort Kelder.

Wat een lamlul. Hij is dan ook nog geboren in Gouda, en geloof mij: in Gouda is in de hele geschiedenis niemand geboren van enige betekenis, behalve een kaasboer die op het idee kwam om bij blokjes kaas uitjes te serveren. Dat was in 436 voor Christus, toen uitjes nog zeer zeldzaam waren.

Kelder ziet er ook uit alsof hij uit 436 voor Christus komt, met die ouwelijke kop en die bles die in de mode was bij de voorwereldlijke berenjagers in de Oestoepoe-woestijn. En dan die bretellen. Een man kan bretellen dragen om drie redenen. Ten eerste: hij is een eikel die wil opvallen, ten tweede: hij is een klojo die wil dat andere mensen naar hem kijken, ten derde: hij is een kloefkapper die de blikken naar zich toe wil zuigen en dat kan knap tegenvallen, want ik zag Jort Kelder eens lopen in de Vijzelstraat in Amsterdam en niemand, werkelijk niemand keek naar hem, behalve ik, want ik wilde weleens zien hoelang het zou duren eer Jort Kelder met z?n schoenen van hertenjongleer in een hondendrol zou stappen. Anderhalve minuut en het was zover. En Jort Kelder, die zich toch wil profileren als een keurige man, begon me daar te roepen, te tieren, te vloeken en de hele wereld naar de verdommenis te schreeuwen, allicht omdat z?n vermassacreerde schoenen nog niet afbetaald waren.

Ooit heeft hij iets betekend voor het maandblad Quote. Maar wat heeft het maandblad Quote betekend? Nou, geen reet. Het haalde op z?n hoogtepunt 50.000 exemplaren, net zoveel als het tijdschrift Breien Voor Invaliden, Dikbilvrouwen en Tips Voor Bejaarde Analfabeten. Omdat in Quote vaak over geld werd geschreven, gingen sommige idioten nog denken dat Jort Kelder rijk was. Op een keer was ik te gast bij De Wereld Draait Door waar hij diende als tafelheer. Daar vertelde hij me dat hij een Maserati had, maar later, op de parking bij Artis, bleek dat hij van een Citroën C5 de merktekens had verwijderd en die had vervangen door het embleem van Maserati.

En wat is het een kletsmajoor. De hele tijd bla bla bla, en als je hem bezig hoort, denk je ofwel: er is geen touw aan vast te knopen, ofwel: dat heeft hij gejat van een andere kletsmajoor, ofwel: dit soort onzin kan m?n zoontje van vijf ook uitkramen. Op de koop toe heeft Jort praktisch nul succes bij de vrouwen. De meeste mokkels denken dat hij een homo is en de andere denken dat hij een slapjanus is met een klein pikkie. Ooit had hij een ondertussen allang vergeten actrice als verloofde, die net zo saai en onbetekenend was als hij, en het enige verstandige wat ze gedaan hebben is hun relatie uit laten gaan.

Die actrice heb ik trouwens eens in de Albert Cuypstraat met haar nep-Louboutins in een hondendrol zien stappen en huilen dat ze deed! Zelden een fake grietje zo zien huilen. Maar goed, laten we dus vooral Jort Kelder niet overschatten. Laten we hem gewoon negeren.

