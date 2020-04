Vriend & vijand over koning Willem-Alexander

Geen oud-Hollands wc-potwerpen, geen vrijmarkten. Koningsdag 2020 gaat niet door, met de venijnige groeten van corona. In Revu kijken we achterom naar zeven jaar troonzitten door koning Willem-Alexander (bijna 53). Gaat-ie lekker tot nu toe?

Op 30 april 2013 werd onze kroonprins koning. Een tussenrapport: hoe doet ie het?

Ons land heeft onder het koninklijke bewind van WA geen extreme tijden gekend. De enorme gevolgen van het coronavirus voor ons land zijn tot nu toe zijn pittigste beproeving. De felle zwartepietendiscussie en het recente protest van de boeren verbleken daarbij. Velen waarderen de emotionele betrokkenheid in zijn redevoeringen en zijn geïnteresseerde werkbezoeken.

Tot mijn baard eraf is, blijft hij staan

Klinkt allemaal lekker zoetsappig, hebben we dan te maken met een koning zonder smetjes?

Als koning is Willem-Alexander precies zoals hij zich presenteert: ietwat stijfjes, vol fatsoen, geen excessen en eigenlijk veel te keurig. Tuurlijk, in de aanloop naar zijn koningschap was er soms wel wat reuring, maar dat had niks met zijn huidige koninklijke functioneren te maken. In 1978 riep hij als prins tijdens een fotosessie in Ierland: Alle Nederlandse pers opgerot’. In 1986 reed hij onder de schuilnaam W.A. van Buren de Elfstedentocht in een Playboy-broek en Marlboro-jack. Dat veroorzaakte opschudding, omdat hij feitelijk reclame maakte. In 2001 zei Máxima dat haar verloofde ‘een beetje dom’ was geweest door zich uit te laten over een boek over Jorge Videla, tijdens wiens militaire dictatuur haar vader staatssecretaris was. Die heisa werd door minister-president Kok vakkundig gesmoord. Ook een andere kans op een schandaal, het in 2007 gebouwde luxe gezinsvakantiehuis in het arme Mozambique, werd vlot de nek omgedraaid door het te verkopen. De enige kritiek op het huidige koningschap behelst gemopper over de torenhoge kosten van de monarchie, die een slordige 2 miljoen euro per week (!) zouden bedragen.

Wat vindt Willem-Alexander van zichzelf ?

‘Tot mijn baard eraf is, blijft hij staan.’

Wat vinden wij van Willem-Alexander?

Een oranje baard is goud waard.

Zijn baard staat hem stoer en mannelijk; zonder baard heeft hij een blotebillengezicht

Marc van der Linden royaltydeskundige

‘Onze koning doet het verrassend goed. Toen hij nog kroonprins was, zat hij nogal strak in het keurslijf van zijn moeder. Ik vond hem ook tamelijk onzichtbaar. Hij deed nuttig werk voor de VN, maar gaf daar statements over die eigenlijk nietszeggend waren. Maar sinds hij de verantwoordelijkheid van een koning heeft en daarmee het recht om dingen op zijn eigen manier te doen, vind ik dat hij verrast en leuk is. Hij heeft natuurlijk het geluk gehad dat hij een perfect koningschap kon overnemen. Wat Beatrix miste, heeft Willem-Alexander wel: emotie en menselijkheid. Hij is door Máxima een ander mens geworden. Sindsdien omhelst en zoent hij zijn vrienden. Zijn houding naar de media vind ik nogal streng. Hij realiseert zich denk ik te weinig dat de aandacht voor het koningshuis een luxepositie is; er zijn vorsten in Europa die moeten vechten voor publiciteit en die het dus maar voor lief nemen dat hun kinderen door paparazzi worden gefotografeerd. Willem-Alexander laat maar weinig van zijn kinderen zien, terwijl hij het volk wel had toegezegd dat we mee zouden mogen kijken hoe zijn kinderen opgroeien. Dat gebeurt te weinig. Er zijn maar drie persmomenten per jaar waarop we zijn dochters mogen zien. Als we straks de biografieën moeten schrijven, weten we vrijwel niks. Vooral van kroonprinses Amalia had ik veel meer willen weten. Dat zou Willem-Alexander als koning én historicus toch moeten begrijpen.’

Hij laat te weinig van zijn kinderen zien

Johan Vlemmix koningshuisgek

‘Ik denk dat ik de koning een keer of 25 heb ontmoet. De ontmoeting in Tilburg is me het meest bijgebleven. Hij werd toen 50, ik had mezelf verkleed als Abraham. De koning mocht me in zijn tuin zetten, maar dat deed hij niet. Hij moest er wel om lachen, we hebben samen een selfie gemaakt. Willem-Alexander doet het goed, maar ik vind dat hij zich wel wat meer mag laten zien. De koning en de koningin tonen in deze coronatijd wel hun interesse, maar hij zou online wat meer kunnen doen. Elke dag even live gaan op Facebook of op You-Tube een vlogje zetten. Als hij op dat gebied mee zou doen met iedereen, zou hij heel veel credits verdienen. Hij kan dé nieuwe influencer van Nederland worden!’

Hij kan online een influencer worden

Jonathan Ursem royaltywatcher Nieuwe Revu

‘Ik vind dat Willem-Alexander het koningschap best aardig invult en daar zit ’m nu juist het probleem. Want wat heb je aan een koningshuis zonder schimmige zakendeals, veelwijverij en andere intriges? Wat dat betreft had hij het spelletje binnen de familie beter kunnen afkijken. Hij begon goed, toen hij z’n auto in een Leidse gracht reed en er later eentje crashte op de Autobahn. Maar verder dan wat vakantievilla’s in Mozambique en Griekenland en een bootje hier en een privéjet daar zijn er weinig uitspattingen waarvan je denkt: kijk, daar hebben we een koning voor. Waarom zou je zo’n sprookjesfiguur willen hebben als je er geen sappige escapades aan overhoudt? Wij betalen die man met z’n allen, het minste wat je dan als volk kunt vragen, is dat je er iets leuks voor terugkrijgt... maar nee.’

Ik mis de sappige escapades

Martijn Koning koning van de lach

‘Ik vind hem als koning goed. Wat me aan hem opvalt, is dat hij soms wat zenuwachtig lijkt te zijn om te spreken. Dat vind ik echt lelijk, alsof hij er geen tijd in steekt. Het plaatje van Willem-Alexander met Máxima en hun kinderen vind ik leuk, het verbindt ook. In die rol is hij helemaal chill, maar het lijkt soms alsof hij niet blij wordt van zijn redes. Hij laat van die pauzes vallen waarin hij zo zielloos lijkt; als hij officieel moet doen, wordt hij een soort pop die uitstraalt dat hij het helemaal niet leuk vindt wat hij aan het doen is. Hij is een koele koning. Alsof hij zijn persoonlijkheid niet wil laten zien, geremd door de statigheid.’