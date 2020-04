Neerlands Hoop: Joost Rietveld

Deze week: Waste Warrior en Managing Director van Too Good To Go Joost Rietveld (37).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Het toevoegen van een bijzondere rol aan ons bedrijf, die van Food Waste Campaigner. Die richt zich er bij Too Good To Go op om het onderwerp voedselverspilling nog hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Ik had nooit verwacht dat wij zo iemand nodig zouden hebben, maar hij brengt ons meer dan ik ooit had gedacht. Hij zorgt dat binnen ons bestaande team – sinds de lancering van de app zijn we uitgegroeid naar dertig werknemers – de kennis over voedselverspilling wordt versterkt, maar hij helpt mij ook om te navigeren in een omgeving die voor mij tot voor kort onbekend was, zoals politiek Den Haag. Met onze app zitten we in de broekzak bij anderhalf miljoen Nederlanders die bewust omgaan met voedselverspilling. Dat is een publiek dat zelfs voor de overheid moeilijk met een nieuwe boodschap te bereiken is. Daarom worden we steeds meer gevraagd om ook in wet- en regelgeving mee te denken. Zo praten we nu met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het versimpelen van de houdbaarheidsdatum op producten. Het blijkt dat veel consumenten onnodig voedsel weggooien omdat ze het verschillende gebruik van een ‘tenminste houdbaar tot’-datum en een ‘te gebruiken tot’-datum onnodig verwarrend vinden.’

Hoe ben je bij Too Good To Go terechtgekomen?

‘Nadat ik met mijn vrouw naar Denemarken was verhuisd, ging ik werken voor een bedrijf dat bouillons en sauzen maakte voor chef-koks. Daar besloten we een nieuw product te gaan ontwikkelen. We kochten botten bij slachthuizen en groente die te krom was om in de schappen van de supermarkt te komen. Allemaal bestemd voor de afvalberg, maar wij gingen dat roosteren, koken, we trokken er bouillon van. Voor mij was dat echt een eyeopener: van iets dat in het bestaande voedselsysteem bestempeld was als afval, hadden wij een premium product gemaakt waar chefs waanzinnig blij mee waren. Uiteindelijk ben ik in Denemarken ook in contact gekomen met Too Good To Go, een foodwastestart-up die toen twee jaar bestond en in een handjevol landen actief was. Ze wilden graag doorpakken en uitbreiden, ik wilde met mijn vrouw na vijf jaar wel weer terug naar Nederland. Dus staken we de koppen bij elkaar en hebben we besloten dat ik Too Good To Go hier in Nederland ging opstarten.’

En het kernidee van jullie app is?

‘Een bakker bakt brood voor de hele dag, maar weet niet precies wie er in zijn winkel welke broden gaat kopen. Een supermarkt wil zijn schappen altijd vol hebben liggen, want dan wordt er meer verkocht. Een restaurant moet overdag gerechten voorbereiden, maar weet nog niet wat de klanten zullen bestellen. Een hotel wil zijn ontbijtbuffet helemaal vol hebben liggen, zodat de gasten altijd alles kunnen kiezen. Zo werkt ons huidige voedselsysteem: als ik alles klaar heb liggen, kan ik iedereen bedienen. En als ik alles in het zicht heb liggen, verkoop ik nog meer. Maar al die winkels, hotels, restaurants en supermarkten hebben aan het eind van de dag ook altijd voedsel over. Onze app biedt een oplossing voor dat probleem: wij bieden dat voedsel aan consumenten aan. Dat doen ze door via onze app een Magic Box te bestellen. Je weet niet van tevoren wat erin zit en je moet het zelf komen ophalen op het aangegeven tijdstip, maar de trigger is dat je altijd drie keer zoveel krijgt als waar je voor betaalt. En het creëert bewustwording, want waarom zou prima eten dat vijf minuten eerder nog voor de volle prijs zou worden verkocht, nu ineens afval zijn? Inmiddels hebben we dus anderhalf miljoen gebruikers van de app en werken we samen met meer dan 3700 locaties. Vanwege het coronavirus zijn er ook steeds meer boeren die hun overschot op ons platform aanbieden, omdat ze bijvoorbeeld niet aan de horeca kunnen leveren of exporteren naar het buitenland.’

Wat is jouw stip op de horizon?

‘We hebben een duidelijk doel voor ogen: een planeet zonder voedselverspilling. Dat lijkt misschien een onhaalbaar en te extreem ideaal, maar omdat we inmiddels zoveel kennis over de hele industrie en productieketen hebben opgedaan, kunnen wij onze partners nu ook coachen om de juiste beslissingen te nemen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met een bakkerijketen waarbij we als doel hadden gesteld: nul broden retour naar de fabriek. Toen zijn we samen gaan kijken naar hoe we dat konden bereiken. Bijvoorbeeld door meer ophaalmomenten te plannen, en op die momenten ook ander brood in de Magic Box te doen: ’s avonds de broodjes die de volgende dag opgegeten moeten worden, overdag het brood dat je de hele week kunt bewaren. En zo is het ons samen gelukt. Al het brood wordt óf in de winkel verkocht óf gaat in onze Magic Box, en er gaat niks retour. Als dat lukt, kun je ook een compleet nieuw systeem optuigen waarbij al het eten dat de winkels in komt, er weer uit gaat om te worden opgegeten.’

We hebben een duidelijk doel voor ogen: een planeet zonder voedselverspilling

Hoeveel gooien we allemaal weg?

‘Wereldwijd wordt jaarlijks een derde van al het voor mensen geproduceerde eten verspild. In Nederland is dat, verdeeld over de hele productieketen, tussen de 100 en 150 kilo per persoon. Er worden elk jaar meer dieren grootgebracht, geslacht en vervolgens weggegooid dan dat er mensen op deze planeet zijn. Wat ik nog steeds moeilijk te begrijpen vind, is dat we dit systeem met z’n allen hebben geaccepteerd: als je meer aanbiedt, draai je een hogere omzet en het verlies nemen we dan maar op de koop toe. We hebben een shortcut gepakt en daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. Ik zie dat het anders en beter kan, en als je het slimmer aanpakt, kan het je zelfs geld opleveren. Maar je moet het wel belangrijk vinden en de oplossing willen zoeken.’

Studie

Joost heeft de Hotelschool in Maastricht gedaan en is daarna gaan werken bij voedingsmiddelenbedrijf Nestlé.

Buitenland

Werkend in Denemarken groeit bij Joost het besef dat er te veel voedsel wordt verspild, maar vooral dat daar ook een oplossing voor is.

Too Good To Go

Terug in eigen land start Joost de Nederlandse Too Good To Go-app, die goed eten dat anders zou worden weggegooid, aanbiedt aan consumenten.