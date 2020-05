Wie denkt Gerard Joling wel dat hij is?

Lullig dat de aandachtsgeile feestneus die jubilea dankzij corona helemaal in z’n uppie moet vieren.

35 jaar Gerard Joling in de showbizz. Is dat iets dat ludiek gevierd of juist in stilte herdacht moet worden?

Vieren natuurlijk! Het vaderlandse entertainmentwereldje zou een stuk saaier en kleurlozer zijn zonder een herrieschopper als Gerard Joling, dus moeten we absoluut blij zijn met zo’n excentriekeling. Via de Soundmixshow van Henny Huisman kwam hij in 1985 de bizz ingerold. Hij werd slechts derde in de finale, maar het was meteen duidelijk dat de Hollandse artiestenwereld er een diva bij had. Nog datzelfde jaar scoorde hij enkele grote hits, waaronder Love Is in Your Eyes en Ticket to the Tropics. Dit jaar zit La Joling dus 35 jaar in het vak en dat zou hij vol glitter & glamour gaan vieren met de jubileumeditie Goud op 5 juni. Corona gooit echter roet in het eten. Joling kennende staat het cancelen van de show die helemaal om hem zou draaien, gelijk aan minstens een half jaar impotentie.

Of je nu jong of ouder bent, niemand vindt het toch leuk om kaal te wor­den?

Op zijn zestigste verjaardag is het ook al een stille boel door corona. Had Geer er zelf wel zin in?

Voor iemand bij wie het uiterlijk een dagelijkse bron van zorg en aandacht vormt, is het getalletje 60 natuurlijk niet iets om naar uit te kijken. Immers: hij valt nu zo ongeveer in de categorie bejaarde sterren, en dat steekt. Joling zelf liet vorig jaar al doorschemeren het ‘verschrikkelijk’ te vinden. IJdel als hij is, liet hij zich al drie keer behandelen om zijn uitdunnende coupe te laten omtoveren tot een glamoureuze vetkuif. Hij traint zich suf om een gespierd lijf te houden, overwoog zelfs een maagband of maagverkleining en sponsort de zonnestudio’s in zijn woonplaats met bovengemiddeld veel bezoekjes. Met resultaat, dat wel, want Geer ziet er zeer verzorgd uit. Mede daarom had Mister Middelpunt van de Belangstelling graag een groot feest gegeven.

Wat vindt Gerard Joling van zichzelf?

Wat vinden wij van Gerard Joling?

Geen nacht van neon en de geur van schralend bier in de Ziggo Dome, hoezeer we het ’m ook hadden gegund.

JEROEN VAN DER BOOM vriend

‘Gerard ken ik al sinds mijn zeventiende. Hij kwam altijd in café Monico in Amsterdam, waar ik muzikant was. Toen al ging hij op stap met zijn vriendengroep, die hij als een soort hechte familie om zich heen heeft. Gerard voelt als mijn oudere broer. Zijn grote kracht als entertainer is het plezier in zijn werk. In klein gezelschap is Gerard een geïnteresseerde vriend. In grotere groepen wordt hij Pipo de Clown. Zijn scheten en boeren vindt hij zelf nog steeds enig, maar daar ben ik na dertig jaar wel een beetje klaar mee. ’

IRENE MOORS vriendin

‘Na de Soundmixshow was Gerards populariteit groot, later werd het stiller. Carlo Boszhard en ik begonnen in 2000 met Life & Cooking. Gerard kwam geregeld ongevraagd langs in de uitzendingen, ook als kerstman, sinterklaas en paashaas: hij zegt zelf altijd dat zijn carrière een herstart heeft beleefd bij ons. We komen beiden uit Alkmaar, maar Gerard is geen nuchtere Noord-Hollander. Er zit geen greintje bescheidenheid bij, maar hij heeft geen kapsones. De eerste keer dat ik met hem op de Gay Pride was, stond hij vooraan op het dek in zijn glitterpak te zwaaien naar iedereen. Het leek wel of Jezus Christus was opgestaan.’

GORDON vriend & vijand

‘Gerard en ik hebben een haat-liefdeverhouding. Op dit moment hebben we geen enkele verhouding en dat wil ik graag zo houden. Ik ben de afgelopen twee jaar ontzettend teleurgesteld in hem geweest. Hij wilde net als ik ook bij SBS tekenen, zodat wij door konden gaan met ons programma. Achter ieders rug om is hij met de aanbieding van SBS gaan onderhandelen bij RTL; dan ben je gewoon een rat. Die man laat zich zo leiden door geld, succes, faam, roem en al die optredens, dat ik denk: mán, waar haal je de energie nog vandaan met je 30 miljoen op je rekening? Hou een keer je smoel. Ga genieten van je leven. Ga niet op het strand van Curaçao liggen met een rode vlag omhoog, zo van: hier ligt Gerard Joling. Ga iets nuttigs doen, iets leuks. Zoek een leuke partner. Hij geeft altijd af op mijn relaties, maar ik probéér het tenminste. Ik ken liefde, ik gun het hem ook zo. Maar hij weet niet eens wat het is om iemand liefdevol om zich heen te hebben. Eigenlijk heb ik ontzettend medelijden met hem. Helemaal in deze coronatijd: er is niks ergers dat je Gerard kunt aandoen dan hem thuis op te sluiten en hem geen aandacht te geven. Dat is zijn grootste straf. Dat hij mijn rehab in twijfel trok, typeert hem als mens. Want als je jarenlang met iemand televisie maakt en je kent iemand van heel dichtbij, dan zeg je dat soort dingen niet. Doordat hij mijn opname in een afkickkliniek omschreef als een publiciteitsstunt, heeft hij mij geraakt en gekwetst. Ik heb er tot nu toe niet op gereageerd, omdat hij dat soort dingen roept om aandacht te krijgen. Als ik er dan boos op inga, staat híj weer in alle bladen, daar gaat het hem om. Ik heb daar geen zin meer in. Bovendien: als er één iemand een drankprobleem heeft, is híj het wel. Op menig redactie circuleren filmpjes van hem die dat onderstrepen. Maar hij is jarig, dus laat ik ook iets aardigs zeggen. Ik heb altijd vreselijk met hem gelachen en ik mis hem ook nog. Af en toe. Gewoon voor de gezelligheid kun je hem er prima bij hebben, want in de kern is het best een goede gast.’

CARLO BOSZHARD vriend

‘Gister kreeg ik nog een lieve sms van hem en hij kijkt altijd naar mijn programma’s. Op het moment dat we het beiden nodig hadden, zijn we belangrijk voor elkaar geweest. Ik moet altijd om hem lachen, hij is altijd opgewekt en vrolijk. Zakelijk heeft hij het goed voor elkaar met de juiste mensen om zich heen. In zijn vak is hij uitmuntend; hij weet precies wat de mensen graag willen horen en zien. Hij viert het leven. Nee, hoewel we beiden een tijd vrijgezel zijn geweest, is er tussen ons nooit sprake geweest van enige aantrekkingskracht.’