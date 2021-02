Wie denken Geer & Goor wel dat ze zijn?

We willen het eigenlijk niet eens weten, maar: wat is er nu weer aan de hand?

Het zal niemand verbazen, maar Gerard Joling en Gordon zijn weer eens boos op elkaar. Het begon met een uitspraak van Geer over Goors nieuwe hondje Toto. Geer beschuldigt Goor ervan dat hij steeds hondjes als huisdier neemt en ze daarna weer afdankt. De sneer van Geer schoot helemaal verkeerd bij Goor. Hij noemde Geer een drankverslaafde die zijn alcoholprobleem verbergt, waarop Geer zijn verdenking uitte dat Goor na een succesvolle afkickperiode weer stevig aan de cocaïne zit. Zucht. Of dit ooit nog goed komt?

Lange tijd was het part of the show dat de twee elkaar voor draaiende camera’s én in de schrijvende media zo grof mogelijk affakkelden. Illustratief voor de manier waarop de twee valse stiefzusters met elkaar omgingen tijdens de glorietijd van hun programma Geer & Goor Over de Vloer, was bijvoorbeeld het moment dat een schoonmaakster in een hotellobby een oorverdovend krassend geluid maakte met een stoelpoot over de marmeren vloer, waarbij Goor ogenblikkelijk opmerkte dat hij het precies vond klinken als de laatste plaat van Geer. Dat waren de onschuldige grappen en grollen, die inmiddels hebben plaatsgemaakt voor een sarcastische oorlog die zijn weerga niet kent. Goor heeft een advocaat in de arm genomen vanwege de smadelijke en lasterlijke uitlatingen aan zijn adres.

Wat vinden Geer & Goor van zichzelf ?

Wat vinden wij van Geer & Goor?

Op mogelijke soloprogramma’s als Geer Drinkt Meer of Goor Snuift Door zitten we niet te wachten; we willen die twee stieren graag weer samen zien gieren!

ANGELA DE JONG tv-recensent AD

‘Ik ben heel blij dat Gordon een hondje heeft gekocht; het sleurt ons door de coronacrisis heen. We hoeven even niet te denken aan volle ic’s of over de vraag of het onderwijs echt wel weer open kan. Er is ongeveer ieder kwartier een nieuw verhaal over dat hondje, ik vind het fantastisch. Of ik nou serieus ben of cynisch? Wat denk je zelf? Dit was precies wat het land nodig heeft. Bij de strijd tussen Joling en Gordon moet je je realiseren dat het hun verdienmodel is. Ze hebben een haat-liefdeverhouding die ze heel goed weten uit te spelen. In Over de Vloer kunnen ze de meest erge dingen tegen elkaar zeggen met een glimlach, en als Joling er dan tussendoor komt met zijn hese lange lach, dan ben je als kijker weerloos. Er is krampachtig geprobeerd om meer van zulke duo’s te vormen, maar die chemie wordt nergens behaald. Gordon heeft vreselijke dingen over Gerard geschreven in zijn boek en ook toen zou het nooit meer goed komen. Maar één ding is zeker bij deze mannen: het komt altijd weer een keer goed en ze krijgen ook altijd weer een keer ruzie.’

WILLIAM RUTTEN bevriend fotograaf

‘Beide mannen ken ik heel goed, al meer dan dertig jaar. Gerard was een van de eerste sterren die ik fotografeerde toen ik zeventien was. Die twee samen zijn onnavolgbaar. Hun programma vind ik het leukste wat er qua humor op tv-gebied in Nederland is gemaakt. Zo simpel, zo plat, maar zo geestig: de aangever en de grappenmaker. Ze hebben al eerder ruzie gehad waarna ze nóóit meer iets met elkaar te maken wilden hebben. Maar als er een grote zak geld tegenover staat, stappen ze denk ik heel snel over hun principes heen. En tot die tijd genieten we in de media mee van hun strijd; iedereen vindt het toch prachtig wat er allemaal gebeurt? Bovendien: hoe meer ze ruziën, hoe meer het duo waard is voor een reünie. Ik vind ze zonder elkaar toch een klein stukje minder leuk; Gerard heeft die goeie grappen niet en Gordon mist die lange lach.’

DAPHNE GROENENDIJK Koninklijke Hondenbescherming

‘Voor zijn Franse bulldog Toto heeft Gordon een Instagram-account aangemaakt met duizenden volgers. Bovendien wil hij het internetprogramma Toto Los Met Gordon beginnen: hij wil met zijn puppy facetimen of langsgaan bij mensen die het moeilijk hebben. We hebben hem gevraagd daarmee te stoppen, uit zorg voor de pup. Die is nog heel erg klein, echt net bij zijn moeder vandaan. Een pup heeft de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen en rustig te kunnen groeien en ontwikkelen. Hij moet nog zindelijk worden en van alles nog leren. Aandacht moet uitgaan naar zorg en dus geen extra drukte om hem heen. We hebben gezegd: “Het is nog maar een heel jonge hond, pas daarmee op.” Gordon reageerde daarop middels de oneliner: “Lik m’n reet.” Hij is dolgelukkig met zijn hondje en dat gunnen wij hem ook. Wij maken ons vooral zorgen over de gezondheid van het dier.’

BART ETTEKOVEN hoofdredacteur Weekend & presentator Shownieuws

‘Samen waren Geer & Goor de perfect match; de humor van Gordon en de lach van Gerard zorgden voor ongelooflijk succes. Tijdens het eerste seizoen Over de Vloer werkte ik samen met Gerard; de opnames waren één groot drama. Dan was de een weer ziek, dan was de ander zwak of misselijk. Eigenlijk kunnen deze twee niet met en niet zonder elkaar. Ze hebben elkaar nu zo tot op het bot beledigd, ik vraag me af of dit ooit nog goed komt. Het begon ooit met grappen over hun kapsels, te witte tanden en dikke buiken, maar het zijn nu wel heel heftige dingen die ze over elkaar zeggen. Het is nu echt onder de gordel.’