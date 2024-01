Wie denkt Jan van Veen wel dat hij is?

Op de radio horen we niet langer de voorgelezen gedichten en in omroepland zien we nu meerdere boze gezichten...

‘Sjappoo voor Slagter en voor MAX,’ jubelde Jan van Veen in de eerste Nieuwe Revu van dit jaar. Er kan in een paar weken een hoop veranderen blijkbaar?

Zeg dat wel, want ineens is het kommer en kwel. Het beroemde radioprogramma Candlelight werd door Jan Slagter uit het stof getrokken en had veel liefhebbers opnieuw naar de radio moeten lokken. Van Veen was door het dolle heen. Hij startte de traditie in 1967 met een grap, maar het destijds voorgelezen liefdesgedicht triggerde bij velen het dichterschap. Daarom was Candlelight populair gedurende vijftig jaar, maar eind 2017 vond 100%NL het wel klaar. Met ingang van januari 2019 keerde het gedichtjesprogramma terug bij Omroep MAX op Radio 5. Van Veen voelde op de late vrijdagavond weer die vertrouwde adrenaline in zijn lijf. Het nieuws kwam met grote media-aandacht naar buiten en Van Veen mocht in vele interviews zijn jubelstemming uiten. De pret was echter van korte duur, want in de samenwerking bleek Van Veen maar een vreemd figuur.

Zonde van al zijn poëtische kennis. Wat ging er dan zo faliekant mis?

Veel draaide natuurlijk om de dromerige stem van Van Veen, maar helaas bemoeide hij zich niet met zijn eigen programma alleen. Zo zou hij zich hebben gestoord aan de muziekkeuze van de NPO en weigerde hij zijn uitzendingen te doen in de radiostudio. Thuis nam Van Veen alles vooraf al op en daardoor was de kwaliteit gewoonweg niet top. Een ander probleem was zijn eigen Candlelight internetradiozender, die Van Veen niet als nevenactiviteit erkende. Dit alles leidde tot een flink conflict met Slagter, die geen zin had om op nog meer shit te wachten.

Wat moeten we weten over Jan van Veen?

Begon op z’n twintigste met werk in de ether, maar werd bekend door zijn format dat Candlelight heette. Na Radio Veronica, AVRO, Sky Radio en 100%NL was Omroep MAX de vijfde partij die Candlelight uitzond met Van Veen erbij. Commercieel als hij was, zag hij allerlei Candlelightkansen, onder meer met een datingsite, een magazine en panty’s die glansden. Van de beenmode verkocht hij in 2003 zijn bedrijf, maar na een paar jaar gingen de kopers failliet met niets om het lijf. Van Veen is woest om zijn recente ontslag en noemt het ‘een grof schandaal’ dat hij niet meer rijmelen mag.

Wat vindt Jan van Veen van zichzelf?

‘Dit doet heel vervelend veel pijn.’

Wat vinden wij van Jan van Veen?

Was hij zelf maar een dichter, dan kon hij dichter bij ons zijn.