Danny Froger: 'Ronnie Flex demonstreert tegen een platencontract dat hij zelf heeft getekend'

Rapper Ronnie blijkt ineens niet zo flex?

Zanger, rapper en producer Ronell Plasschaert noemt zichzelf al jaren Ronnie Flex. Maar met die flexibiliteit blijkt het momenteel wel mee te vallen. Hij stond onder contract bij platenlabel Top Notch, die hem als onbekende artiest oppikte en veel geld in hem stak om hem aan de top te krijgen. Nu dat is gelukt, trapt Ronnie teleurgesteld omlaag: met een pruillip sipt hij dat hij met 8 procent royalty’s in zijn ogen veel te weinig geld voor zijn succes heeft gekregen. Flex verwierf bekendheid met zijn hit Zusje. Andere bekende nummers zijn Zeg dat niet en Drank & drugs, waarop Lil’ Kleine ook te horen is. Enige tijd geleden spande Flex een zaak aan tegen Top Notch, maar die verloor hij in januari bij de rechtbank. Flex kondigde aan in beroep te gaan.

Niet zo slim om dan met veel bombarie een protestmars tegen je voormalige platenlabel op te zetten toch?

Dat erkent Flex zelf ook. Toch kon hij het geduld niet opbrengen om het hoger beroep af te wachten. Via Instagram riep hij zijn bijna miljoen volgers op om naar Rotterdam te komen om samen met de populaire rapper te protesteren tegen het – in zijn ogen – wurgcontract dat hij jaren geleden bij Top Notch tekende. Er werd een enorme mensenmassa verwacht, maar die hysterie bleef uit: slechts een mannetje of tachtig waren aanwezig om wat lauwe leuzen te roepen en kartonnen protestbordjes omhoog te houden. Waarschijnlijk zagen de thuisblijvers wel in hoe dom het is om te protesteren tegen een handtekening die je zelf hebt gezet onder een contract dat je niet goed had gelezen. Wel nobel van Flex: hij werpt zich op als een beschermheer voor de volgende generatie talenten: ‘Ik ben hier voor de jongeren en de bewustwording.’

‘Het maken van een album ging voor Ronnie vaak gepaard met veel blowen, weinig rust en veel stress’

Wat vindt Ronnie Flex van zichzelf?

‘Ik heb het gevoel dat ik aan het begin sta van een soort beweging.’

Wat vinden wij van Ronnie Flex?

Wij hebben het gevoel dat hij aan het begin staat van een cursus leesvaardigheid.

Wat vinden anderen van Ronnie Flex?

René Karst - collega-muzikant

‘Buiten dat ik het soms buitenproportioneel vind wat een artiest verdient en wat een platenmaatschappij opstrijkt, is de platenmaatschappij vaak wel degene die geld in de artiest steekt en dus risico loopt. Toen ik mijn eerste deal sloot met een platenmaatschappij, heb ik heel goed laten uitzoeken of de aanbieding een beetje normaal was. Ik zal niet zeggen “eigen schuld dikke bult”, maar Ronnie had het beter moeten lezen toen hij de handtekening zette. Ik teken alleen contracten voor drie jaar, niet langer. Dat hij zo tekeergaat tegen zijn voormalige platenmaatschappij is niet chic en ook beslist niet mijn stijl. Ik zou mijn verlies nemen. Het doet even pijn, maar elke volgende keer zorg je ervoor dat je goede afspraken maakt.’

Danny Froger - collega-muzikant

‘Hij heeft zelf zijn handtekening eronder gezet. Dan kun je weinig. Hij kan demonstreren tot hij een ons weegt. Natuurlijk is het niet lekker dat zo’n jonge artiest destijds zo’n contract voorgeschoteld heeft gekregen. Maar hoe jong je ook bent, zoiets laat je altijd checken door iemand die er verstand van heeft. Ronnie is toen waarschijnlijk jong en enthousiast geweest, en zo dolblij met zijn eerste contract dat hij onvoorzichtig is geweest met tekenen. Ik weet niet voor hoelang hij had getekend, maar zelf teken ik altijd contracten van één of twee jaar. Ronnie demonstreert nu tegen iets waar hij zelf voor heeft getekend en waar hij niet onderuit kan komen. Het lijkt me heel lastig om hier succes mee te boeken, ik denk niet dat hij dit gaat winnen. Een contract lijkt mij een contract. Laat het een les zijn voor de volgende generatie: niet blind tekenen en zeker niet voor zulke lange periodes.’

Eddy Zoëy - collega-muzikant

‘Als je een contract hebt afgesloten waarbij je je publishing gedeelte hebt afgestaan en hebt getekend voor een heel klein percentage aan royalty’s, en je wordt later een groot artiest, dan kan ik me voorstellen dat je je een beetje bekocht voelt. Aan de andere kant moet je ook naar de platenmaatschappij kijken. Zij pompen veel geld in een nog onbekende artiest en al het risico is voor hen. Wat voor deal Ronnie heeft getekend, weet ik niet. En of het verstandig is om er zo met gestrekt been in te gaan, weet ik ook niet. Als je als artiest je eerste deal tekent, zorg dan dat je er een goede raadgever bij hebt, zodat je weet wat je tekent. Ronnie is heel ontevreden over zijn voormalige platendeal, en ik kan zijn teleurstelling wel begrijpen na al zijn succes, maar wat als hij dat platencontract níét had getekend? Dan had hij misschien helemaal nooit een carrière gehad. Het is makkelijk om achteraf te zeggen dat je een groot artiest bent en dat je meer had moeten krijgen. Je wás niet groot. Er is een platenbaas geweest die het in je zag zitten en in je wilde investeren.’

Lange Frans - collega-muzikant

‘Woede en teleurstelling over te weinig royalty’s heb ik nooit gehad. Ik heb alleen maar goede, eerlijke deals gehad en tot op de dag van vandaag werken deze afspraken op een eerlijke manier door. Vanaf mijn achttiende zat ik bij de FNV-vakbond voor artiesten. Zij hebben mij geholpen toen Baas B. en ik ons eerste contract gingen afsluiten. Bovendien staat in de Muzikantengids alles wat je als muzikant moet weten én op internet kun je alles vinden waar je op moet letten. Ik heb het hele vonnis gelezen en daarin zegt Ronnie dat de letters van zijn contract destijds klein waren en dat hij vmbo-kader heeft gedaan. De rechter zegt dat de letters gewoon leesbaar waren en veegt de vloer aan met zijn verweer. Hij heeft op geen enkel punt gelijk gekregen. Wat hij wel fantastisch doet, is dat hij er een enorme mediastunt van maakt. Iedereen heeft het al twee weken lang over Ronnie. Dat doet hij goed. Zijn hoger beroep heeft geen enkele zin. Dat betekent weer een paar duizend euro voor een rechtszaak weggegooid. Niet één rechter die dit vonnis leest, gaat in hoger beroep iets anders beslissen. Ronnie adviseert jonge artiesten om het vooral zelf te gaan doen. Dat is wat ik ook al 25 jaar predik. Je kunt zelf je plaat distribueren, zelf artwork maken, zelf een video maken. Ik vind Ronnie niet verbitterd, maar vooral strijdvaardig. Ik heb een warm plekje voor hem in mijn hart.’