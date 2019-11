Overschatte mensen: Ronnie Flex

De echte naam van die lul is Ronell Langston Plasschaert, en met zo’n naam ben je voor eeuwig een loser, welke schuilnaam je er ook overheen plakt. En als je dan als schuilnaam Ronnie Flex kiest, dan ben je op voorhand al een driedubbele loser.

Hij werd geboren in Capelle aan den IJssel op 16 april 1992, als zoon van Sjoerd Plasschaert, die het huis verliet om een pakje sigaretten te kopen, maar nooit meer terugkeerde. Tijdens z’n vlucht van huis stopte hij met roken. De moeder van Flex is een Surinaamse kokkin, die dagelijks naar de snackbar gaat omdat ze koken haat.

Flex werd opgemerkt door Gers Pardoel. Nu is Pardoel de minst opmerkzame gozer in Nederland, maar toch merkte hij Flex op. Waarom precies, het zal altijd een raadsel blijven. Wat geen geheim is: alle Hollandse rappers klitten samen, produceren elkaars kutplaten, de ene zingt wat en de andere rapt er een achtergrondje bij of vice versa, en de vrouwelijke rappers worden door alle mannelijke rappers beschouwd als snollen die mogen rappen zoveel ze willen, op voorwaarde dat ze hun benen openen zoveel de mannen willen.

Ooit heeft hij een tiende gram cocaïne gesnoven, waarna hij twee weken lang in z’n broek heeft gescheten

Flex had een soort van hit met Zusje, onder het motto: waarom zou incest niet bespreekbaar mogen zijn in een onbegrijpelijke bullshittekst? Het bleef niet bij dat verdomde nummer, er volgde helaas nog meer verschrikkelijks, onder meer Zeg Dat Niet, waarin Flex zegt wat je niet mag zeggen tenzij je het alsnog zegt, en Drank & Drugs, dat hij aan elkaar lijmde samen met die andere onuitstaanbare eikel, Lil’ Kleine, nog zo’n figuur die van een gepaste schuilnaam kiezen minder kaas heeft gegeten dan een dooie muis met een antikaasattitude.

Drank & Drugs maant jongeren aan om drank en drugs te gebruiken, en o, wat voelden Flex en Kleine zich hele heertjes dat ze deze boodschap de wereld in durfden te sturen. Alsof jongeren daarvóór niet al volop drank en drugs gebruikten. Zelf is Flex strontbezopen van twee biertjes, en ooit heeft hij een tiende gram cocaïne gesnoven waarna hij twee weken lang in z’n broek heeft gescheten en bloed ophoestte.

Nog een paar losers met wie Flex samenwerkte? Oké dan, hier komen ze: de ideale schoondochter Maan (over debiele pseudoniemen gesproken), met wie hij een vehikel getiteld Blijf Bij Mij verkrachtte, en de griet die van zichzelf denkt dat ze haar eigen schoonheid met een hoofdletter mag spellen, de oerlelijke tuttebel Famke Louise, die aan de zijde van Flex Fan kweelde, een song die in betere handen was geweest bij de Roelvinkjes, Imca Marina, of het lijk van Willy Alberti. Naar het schijnt heeft Flex ooit een relatie gehad met Famke Louise, maar ze hielden er tegelijkertijd mee op, omdat ze nog nooit zo’n slechte seks hadden gehad, en dat wil in het geval van die twee sukkels heel wat zeggen. Gooi Flex met graagte in de vergeetput.