Deze keer: journalist Casper Sikkema over waarom zijn allerbeste interview nooit is gepubliceerd.

BESTE VERHAAL

‘Voor het kerstnummer van 2013 ging ik naar een all you can fuck-bordeel, net over de grens in Duitsland. Daar gingen veel Nederlanders naartoe om voor 80 euro de hele dag door zoveel te neuken als ze wilden. Een van de vaste klanten van het bordeel was een voormalig belastingambtenaar. Hij schepte op over de privileges die hij had verworven. Hij kende de vrouwen bijvoorbeeld bij hun echte naam en zag ze ook weleens buiten werktijd om. Maar hij vertelde ook hoe hij troost vond in het bordeel nadat zijn vrouw was overleden. Inbegrepen bij de prijs was een lopend buffet. Bij wijze van toetje gingen alle dames op de knieën voor de aanwezige gasten. Dat zijn beelden die ik nooit meer van mijn netvlies krijg.

GROOTSTE BLUNDER

‘Voor een festivalspecial had ik Kensington geïnterviewd. Ik was al meerdere malen met ze op reportage geweest en had in de loop der jaren dus een goed contact opgebouwd met die jongens. Het interview ging ongelooflijk goed. Na afloop zeiden ze dat het bijna een therapiesessie was: ze hadden dingen naar elkaar toe uitgesproken die ze altijd voor zich hadden gehouden. Toen ik het audiobestand wilde overzetten op een andere laptop, ging er iets fout. En was ik mijn interview kwijt. Voorgoed. Het ultieme doemscenario voor elke interviewer. Ik moest diep door het stof toen ik het management opbelde dat er van het prachtige, openhartige interview niets bewaard was gebleven. Daarna is het nooit meer goedgekomen tussen mij en Kensington.

VREEMDSTE COLLEGA

‘Ik had met mijn co-hoofdredacteur Marijn Schrijver afgesproken voor een belangrijke brainstorm. We zaten om twaalf uur ’s middags op een terras aan het Spui en achter ons zaten twee heren behoorlijk dronken tegen elkaar te schreeuwen. Het bleken Arthur van Amerongen en een vriend van hem te zijn, illustrator Gabriël Kousbroek. Ik zei tegen Marijn: “Dat is een legendarische gast, niemand in de Nederlandse journalistiek heeft zoveel drugs gebruikt als hij.” Ik vond hem uitstekend passen in de rock’n-roll-traditie van Nieuwe Revu. We kwamen bij die twee aan tafel te zitten en al vrij snel ontstond het idee voor de strip Cocky Conchita, over een bijstandsmoeder uit Almere. Al in de eerste af levering eindigde Cocky ergens in Zuid-Amerika, ondergespoten door weet ik hoeveel negerlullen. Het was misschien wel de meest smakeloze strip die ooit in het blad heeft gestaan.’

CV

Casper Sikkema (33)

Revu

Casper liep in 2012 stage bij Nieuwe Revu, kreeg in 2014 zijn vaste rubriek Sikkema Ontdekt en werd in 2015 adjunct-hoofdredacteur.

Daarna

Vertrok Casper naar Vice Benelux, waar hij van 2016 tot 2018 hoofdredacteur was.

Nu

In april verschijnt bij uitgeverij Prometheus zijn debuutroman De Hemel Is Nog Ver. Ook gaat Casper weer voor Revu de pen ter hand nemen.