'Brabant krijgt dankzij VVD, CDA en FvD een bestuur vóór de boeren en tegen kunst & cultuur'

Beste Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant,

Vol belangstelling las ik het akkoord van het nieuwe Brabantse bestuur van VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant. ‘Samen, Slagvaardig en Slim,’ luidt de titel, want ook lege woorden moeten allitereren.

Ik las dat Brabantse boeren twee jaar langer hun oude vervuilende stallen mogen aanhouden. Logisch: door die Brabantse boeren is dit bestuur er gekomen. De hooligans op klompen van Farmers Defence Force hoefden hun tractor maar voor het provinciehuis te parkeren en ‘boe’ te roepen, of het CDA liep al het bestuur uit en de armen van Forum voor Democratie in. Het CDA gaat in het nieuwe bestuur over landbouw, met als onderkopje ‘natuur en milieu’. Brabantse boeren weten genoeg: hun lobby zit op de belangrijkste plek van het provinciehuis.

Ik was benieuwd wat een bestuur met Forum voor Democratie erin met kunst en cultuur zou doen. Immers: de partij van Thierry Baudet, die vorig jaar in de Vrije Evangelische Gemeente in Gouda de volgende woorden sprak: ‘Onze volkscultuur is ons ontnomen, we hebben geen liederen meer, geen dansen meer. Niemand weet meer hoe we naar muziek moeten luisteren, omdat we in een tijd van anti-muziek leven.’

Dus ging ik op zoek naar de nieuwe Brabantse gedeputeerde voor kunst en cultuur, verantwoordelijk voor Baudets geliefde liederen en dans. Ik vond hem of haar niet. Er ís namelijk geen gedeputeerde meer voor kunst en cultuur in Brabant. Er is wel een gedeputeerde voor ‘vrije tijd’. Ik dacht: ik moet me vergissen. Vrijetijdsmanagement is weliswaar een studierichting, maar het is een studie die helemaal niets gemeen heeft met kunstgeschiedenis. Dus ik zocht in het bestuursakkoord op de zoekterm ‘kunst’. Het zoekresultaat was even verbijsterend als veelzeggend. ‘Niets gevonden.’

Het akkoord heeft het over een ‘nieuw normaal’ op cultuurgebied, en de weg ernaartoe: een ‘geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties’. Fascinerend wel, hoe die term ‘het nieuwe normaal’ het binnen een paar weken schopt van nieuw coronagerelateerd woord tot een eufemisme voor kaalslag. Juist nu de kunst- en cultuursector (waar tien keer zoveel mensen van leven als van de KLM, die tot 4 miljard steun krijgt en waarvan het CDA en de VVD het ‘niet het moment’ vinden om daar dan minimaal duurzame eisen aan te stellen) door de coronacrisis al de afgrond in staart.

Nu met name kunst en cultuur veel mensen door de quarantaine heen hebben gesleurd. Juist nú krijgt de provincie die uiteenlopende fenomenen voortbracht als Vincent van Gogh, Jheronimus Bosch, Theo Maassen, Hans Teeuwen, A.F.Th. van der Heijden en Gummbah, een bestuur dat in een stuk van 61 pagina’s niet één keer het woord ‘kunst’ uit zijn strot krijgt.

Maar vrije tijd is ook wat waard, natuurlijk.