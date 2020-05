Vechten voor een Duitse renaissance

De coronacrisis zorgt ervoor dat extreemrechtse influencers in Duitsland met de snelheid van een ICE aan populariteit winnen. Nieuw-rechts gelooft in een tegenrevolutie op Merkels multiculturele samenleving, neemt afstand van oud-rechts en is niet saai en stoffig, maar stoer en trendy. ‘Warum Sind Sie Wieder Da?’

Er verschijnt een kale Duitse man op mijn computerscherm. Hij is zonnebankbruin en draagt een wit T-shirt waarop staat: Erwach, word wakker. Het is een boodschap die hij in zijn YouTubefilmpje een paar keer zal herhalen: Duitsers moeten snel wakker worden, want de langverwachte ‘breuk’ staat op het punt van beginnen en zal de wereldorde veranderen, ten goede of ten kwade. Het coronavirus heeft dat voor elkaar gekregen. De naam van de kale man: Heiko Schrang. Hij heeft 160.000 abonnees op YouTube en is een van de grootste goeroes van extreemrechts in Duitsland. Zijn filmpjes met titels als Het Duivelse Plan Achter Covid-19 krijgen tussen de 50.000 en 200.000 clicks en duizenden likes.

Schrang was al populair, maar door de pandemie is zijn naamsbekendheid alleen maar toegenomen. Neonazi’s, identitairen en skinheads sturen elkaar berichten via Telegram en het Russische platform VK en zeggen: ‘Hebben jullie de nieuwste clip van Unser Heiko gezien? Hij spreekt de waarheid die Angela Merkel en de andere Duitse politici verborgen willen houden. Goed dat er mensen zoals Heiko Schrang zijn. Hij doorziet de duivelse elite.’

Er zijn veel meer extreemrechtse ‘influencers’ zoals Heiko Schrang en ze hebben allemaal vergelijkbare meningen over corona. Door de crisis zijn er nog meer mensen online en samenzweringstheorieën worden ook in Duitsland sneller dan ooit geloofd. 5G, ontsnapt virus, Bill Gates, Der ewige Jude George Soros... Fascistische kernwaarden worden expliciet of wat verdekter verspreid en het virus heeft een volkomen logische plek in hun wereldbeeld gekregen. De extreemrechtse influencers hebben gesproken met kenners uit hun omgeving en niemand kent iemand die iemand aan corona heeft verloren. Wordt hier iets onder de pet gehouden?

De stroom aan filmpjes en blogs over dit onderwerp op sociale media nam volgens onderzoeker David Begrich uit de Oost-Duitse deelstaat Thüringen helemaal sterk toe na de speech die bondskanselier Angela Merkel op 18 maart 2020 gaf terwijl ze in zelfquarantaine zat. Dat was natuurlijk allemaal in scène gezet, want dat gaf haar nog meer autoriteit om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen.

Oikofobie

Heiko Schrang pakt een gong en slaat erop. Hij laat het geluid langzaam wegebben en vouwt zijn handen ineen voor een soort yogagroet. Het komt vredig over en zo wil hij ook overkomen. Schrang ziet er deels uit als een skinhead, maar hij is ook een boeddhist die zielenrust propageert en wil betrouwbaar overkomen. Hij verkoopt T-shirts met zijn spreuken en heeft een eigen uitgeverij die boeken publiceert over onderwerpen als cultuurmarxisme, oikofobie en de vluchtelingencrisis. Titel van Schrangs meest recente standaardwerk: Die Jahrhundertlüge, die Nur Insider Kennen, (leugens van de eeuw, die alleen insiders kennen). Goed nieuws voor zijn lezers: Schrang is een van die insiders en hij zal de leugens van de elite blootleggen. Het Grote Plan van Merkel en haar trawanten volgens Schrang: ‘Nu chaos creëren, om straks hun orde te kunnen installeren.’

Heiko Schrang.

Dit soort theorieën werd voor de coronacrisis al veel verspreid, maar nu weten dit soort goeroes het helemaal zeker dat globalisten en multiculti’s Duitsland voorgoed proberen te veranderen. Corona en de overheid zijn gemene, formidabele tegenstanders en daarom moeten de mensen massaal naar Schrang luisteren en kijken en zijn boeken lezen en, als het even kan, zijn merchandise kopen.

Nazi-noodtoestand

Dit verhaal had zich natuurlijk eigenlijk op straat moeten afspelen. Ik verzon het plan toen ik in november vorig jaar op reis was in de voormalige DDR. Ik bezocht het prachtige Leipzig en nam de trein naar Dresden, de hoofdstad van Sachsen, de deelstaat waar de meeste extreemrechtse aanhangers wonen. De gemeenteraad had net de ‘nazi-noodtoestand’ uitgeroepen. De motie werd met 39 stemmen voor en 29 tegen aangenomen. Dat toonde volgens een ja-stemmer aan dat de raad ‘minderheden beschermt en zich resoluut verzet tegen de nazi’s’. Een politicus zei: ‘De open en democratische samenleving wordt bedreigd.’

Op muren stonden graffiti’s met teksten als: ‘Ultras Dynamo Dresden. Fans of Terror’ en ik bleef zo nu en dan stilstaan bij billboards waarop bijeenkomsten werden aangekondigd over ‘De lessen van de jaren 30 en de strijd tegen extreemrechts vandaag de dag’. Boeken in vitrines hadden titels als: Warum Sind Sie Wieder Da? (Waarom zijn ze er weer?) Met ‘ze’ worden uiteraard de nazi’s bedoeld.

In de middag ging ik naar het Rudolf Harbig-stadion om Dynamo Dresden te zien spelen tegen Chemnitzer FC. Beide Oost-Duitse voetbalclubs hebben een groot probleem met extreemrechtse hooligans. Neonazi’s zingen anti-Merkel, antiEuropa en anti-migratieliederen, fans die er volgens hen niet Duits genoeg uitzien worden geregeld in elkaar geslagen. Joden zijn nog erger dan moslims, en de hooligans van Dynamo en Chemnitzer zijn berucht om hun antisemitisme. Ik sprak met kenners van extreemrechts en maakte vervolgafspraken in Leipzig, Dresden en Halle an der Saale, een stad in Oost-Duitsland waar het onderkomen van de steeds populairder worden beweging Generatie Identiteit staat. Ik had erover gelezen in The New York Times en keek ernaar uit daar langs te gaan.

De Identitäre Bewegung Deutschland bestaat sinds mei 2014 en maakt onderdeel uit van het in Frankrijk begonnen Génération Identitaire. Vele identitairen waren vroeger overtuigde neonazi’s. In 2017 regelde een rijke conservatief een gebouw voor de aanhangers en daarom hebben de Duitse identitairen tegenwoordig een chic hoofdkantoor. Ze hebben ook een moestuin waar ze organische pruimencompote maken en ze drinken zelfgebrouwen Identiteit-Ale in recyclebare glazen. Het had ook een extreemlinkse commune kunnen zijn, maar daar hangen geen bordjes bij de ingang met teksten als: ‘Islamisering? Niet bij ons,’ ‘Verdedig jezelf! Dit is jouw land’ of ‘Fort Europa. Sluit de grenzen.’

De aanhangers zijn deels hippie en deels extreemrechts, een combinatie die me intrigeerde. Ze zijn studentikoos of dandyesk gekleed en willen niet zo boos overkomen als de neonazi’s van oud-rechts. Boude beweringen doen ze liever niet in het openbaar en ze kunnen zich bij ‘misverstanden’ over hun uitspraken altijd beroepen op ironie. Ze geloven in een tegenrevolutie en nemen in het openbaar afstand van oud-rechts. Islamhaat hoort erbij, antisemitisme – de traditionele pijler van oudrechts – wordt afgewezen. Ze willen Duitsland voor de Duitsers houden en migranten kunnen nooit de ‘juiste Duitsers’ worden, wat ze ook proberen. Ze schermen met christelijke waarden en de vrouw moet vooral baren.

Volgens critici verschilt nieuwrechts niet veel van oud-rechts, hun imago is alleen een flink stuk beter door slimme marketing. Ze zijn niet saai en stoffig, maar het moest cool, trendy en rebels worden rechts te zijn – en dat is de identitairen gelukt. ‘Ze hebben extremisme een vriendelijk gezicht gegeven,’ zei Stephan Kramer, de baas van de inlichtingendienst in de Oost-Duitse staat Thüringen. Ik wilde heel graag proeven hoe identiteitbier smaakt en had de reis naar de DDR geboekt. Maar dat kon dus niet meer door een virus/complot van de Duitse overheid en toen probeerde ik maar via internet en dode bomen een beeld te krijgen van extreem- en nieuwrechts in het voormalige Oost-Duitsland.

Willoze slaven

Zijn naam is David Köckert. Hij komt uit het grensplaatsje Greiz in het Oost-Duitse Thüringen, is de oprichter van het extreemrechtse Thügida en verspreidt zijn boodschap onder meer via Facebook. Op zijn kale hoofd wordt de Holocaust ontkend en de Tattoo-Nazi, zoals hij in tabloids wordt genoemd, zegt sinds covid-19 dingen als: ‘We kennen dit virus al tientallen jaren, nee al honderden jaren. Dit virus heeft de wereld altijd al vergiftigd.’

David Köckert.

Met ‘dit virus’ bedoelt Köckert uiteraard ‘de Joden’, want de Joden hadden het gedaan en ze voeren hun subversieve werk in het diepste geheim nog steeds uit, dit keer door een virus te verspreiden (de Joden hebben allang een vaccin en zullen nog rijker worden). Waarom de mensen dat niet weten en zich niet veel meer verzetten tegen de elites die dit virus laten voortwoekeren? Omdat ze zich volgens Köckert tot ‘willoze slaven’ willen laten knechten. Er zou hem wel weer ‘ophitsing’ worden verweten en de globalisten zouden zeker zeggen dat hij met deze uitspraken ‘een specifieke minderheid’ heeft beledigd. Nou ja, dat moest dan maar.

Ik klik op een ander filmpje van een neonazistische beroemdheid. Ze heet Angela Schaller, heeft roodbruine lange haren, gelooft niet dat de Holocaust heeft plaatsgevonden, noemt zich een Nationalsozialistin, brengt zo vaak mogelijk de Hitlergroet en heeft een tatoeage van een hakenkruis boven een borst. Ze is volgens zichzelf een ‘extreemrechtse influencer’ en was lang lid van David Köckerts beweging Thügida. Ze heeft een YouTube-kanaal waarin ze vaak optreedt met Axel Schlimper, een van de bekendste extreemrechtse zangers. Ze is 43 en volgens zichzelf assis-tente in een artsenpraktijk. Daarom kan ze uit eigen ervaring vertellen dat er geen enkele dode is gevallen door corona. Staat het in de krant? Lügenpresse, wat neonazistisch is voor nepnieuws. Al die mensen die nu zogenaamd door corona zijn gedood waren al ernstig ziek, geen mens kan weten of corona ze nu echt het laatste zetje heeft gegeven. Er worden namelijk geen autopsies uitgevoerd.

De titel van het filmpje: Sonntagsgrüße. Beginscène: Angela Schaller ligt op een kleedje in de natuur en ze wordt besnuffeld door een van haar twee honden. De zon schijnt, het Duitse plattelandsleven op zijn meest idyllisch. Je zou het bijna niet zeggen, maar de tijden zijn zwaar en ze heeft een serieuze boodschap voor haar aanhangers. Schaller vindt het ‘fascinerend om te zien hoe snel de rechten worden weggenomen’. Angst voor het coronavirus heeft het denkend vermogen van de meeste mensen aangetast, ze liggen ‘verlamd voor de tv’. Angst is gevaarlijker dan het virus. Ja, er vallen meer doden door de angst voor corona dan door corona zelf.

Schaller gebruikt nog een keer het woord Lügenpresse. Merkel en de andere intriganten van de duivelse elite maken steeds weer nieuwe dodencijfers bekend, maar niemand kan die cijfers controleren. Ze is ‘geschokt’ omdat de mensen nog manipuleerbaarder zijn dan ze had gedacht en noemt de informatie van de overheid ‘Blödsinn’ (onzin) en ‘één grote Schweinerei’. Ze onthult dat ze binnenkort voor het eerst live gaat op Instagram, en wel op 20 april 2020. Ze lacht en zegt: ‘Dat vind ik een mooie datum.’ 20 april was Hitlers verjaardag.

Het andere goede nieuws is dat ze zal gaan optreden met Axel Schlimper, een keurig uitziende man van een jaar of veertig die ook wel de nazi-bard wordt genoemd. Ze zullen samen fascistische liederen zingen en hun fans mogen vragen stellen, ook over corona. Schlimper heeft het volgens Schaller ook niet makkelijk met de ‘Ausgangssperre’. Hij heeft negen raszuivere kinderen en ook voor hem is dit allemaal een ‘riesengroße Schweinerei’. Ze kijkt weer in de camera. Een van de honden krabt zich. De nationaalsocialistin zegt: ‘Tot de volgende keer, Tschüssi, Tschüssi!’

Achterbakse Wessi’s

Ik wil meer weten over extreemrechts in de voormalige DDR en bestel een stapel boeken. Mijn favoriet: Mijn Vaderland! Waarom Ik Nazi Ben Geworden van Christian E. Weißgerber. Zijn verhaal mag misschien uitzonderlijk lijken, schrijft hij in de proloog, maar is veel ‘gewoner dan de meeste mensen denken en veel alledaagser dan velen lief is’. Hij voegt er een paar bladzijden later aan toe: ‘Wanneer we willen begrijpen waarom mensen nazi’s worden, moeten we achter de gesloten deuren en gordijnen van doodnormale Duitse families kijken.’

Weißgerber groeide op in Eisenach, een grensstad in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen. Zijn vader werd in 1961 geboren in het Thüringer stadje Erfurt en leidde voor DDR-begrippen een redelijk goed leven. Christian noemt hem ‘een typische DDR-vader’. Hij werkte altijd hard om in hun levensonderhoud te voorzien en het was belangrijk om een echte man te zijn. Mannen in het Westen werden gedomineerd door hun vrouwen en waren geen echte mannen. In 1990 viel de Muur en met de ‘zogenaamde vrijheid’ kwamen de problemen. Regelingen werden afgeschaft, de kapitalistische ambtenaren bleken veel strenger dan de bureaucraten uit de DDR. De West-Duitse politici hadden de ene na de andere belofte gedaan, maar die verraders lieten de Ossi’s opzichtig in de steek.

De verbittering nam elke dag een beetje toe en hun vader reageerde zich af op zijn kinderen. Zijn vrouw had hem toen al verlaten. Een volkomen begrijpelijke beslissing. Zijn zus kreeg anorexia en sneed in haar eigen vlees. Christian koos ervoor nazi te worden. Dat deed hij met zijn volle verstand. Zijn leeftijdsgenoten moesten bang voor hem worden. Wat meespeelde bij zijn beslissing was een immense haat tegen West-Duitsland. Zijn vader leerde hem niet veel, maar wel dat er twee soorten Duitsers bestonden: betrouwbare Ossi’s met gemeenschapszin en achterbakse Wessi’s die deden alsof ze in vrede kwamen en in de tussentijd zoveel afpakten tot je niets meer over had.

Partijleden uit de DDR waren vroeger corrupt en hypocriet, maar dat wist iedereen en dat accepteerden de mensen, wat kon je anders doen? De Wessi’s waren nog veel erger. Er was de voormalige Oost-Duitsers een kapitalisme met een menselijk gezicht beloofd. Staten als Thüringen en Sachsen zouden met geld en zorg worden heropgebouwd en net zo welvarend worden als Beieren en Noordrijn-Westfalen. Dat bleken leugens. Kohl en al die andere CDU-huichelaars: valse profeten, bedriegers. Andere Ossi’s uit de buurt voelden dezelfde woede en vervreemding.

De grote uitruil

Bekenden van school lieten Weißgerber op een dag gebrande cd’s horen. Daar stonden toen nog bands op als Die Toten Hosen, Slipknot, System of a Down; harde, maar keurige bands, meestal met een links wereldbeeld. Later werden de bands waar hij naar luisterde rechtser en radicaler. Zijn klasgenoten werden bang voor hem. Dat beviel. Hij ging mee naar nazibijeenkomsten. De eerste was op de marktplaats van zijn stad Eisenach. De nazi’s marcheerden met opgeheven hoofden door de straten en ze droegen vlaggen met symbolen. Ze werden uitgescholden, maar grijnsden superieur. Een leider met een microfoon hield speeches om te protesteren tegen ‘de sociale roofbouw op het Duitse volk’.

Dat was de schuld van ‘de gevestigde partijen’. Ze zouden het oosten opbouwen, maar hielden nooit hun woord en alleen de nazi’s verzetten zich tegen deze ‘overval op het Duitse volk’.

Weißgerber werd lid van een beweging die zich De Nationalen noemde. Ze waren ‘richtige (juiste) Duitsers’ en ‘politieke soldaten’. In de strijd tegen Duitslands vijanden moesten offers worden gebracht. Aanslagen waren daarbij geoorloofd. Aan het einde van alle historische tijdperken stond ‘men tussen puin, omringd door lijkenbergen’. Net als de identitairen wilde hij geen racist worden genoemd, want hij was alleen een ‘etnopluralist’. Mensen zoals Christian geloofden gewoon niet in een samenleving waar culturen door elkaar leefden. Migranten hoefden helemaal niet te worden uitgeroeid, maar het was wel voor iedereen beter als ze in hun eigen land bleven. Dat werd ‘volkerenscheiding’ genoemd en daar was niets racistisch aan. Het eigene moest worden verdedigd tegen alles wat vreemd is en migratie was een ‘invasie’ waardoor het ‘immuunsysteem van het Duitse volk’ werd aangetast. Buitenlanders, pedo’s, Schwulen (homo’s), transgenders, Joden en ander ‘menselijk afval’ leidden tot de ‘ondergang van het christelijke avondland’.

Daniel Fiss, de leider van de identitaire beweging in Duitsland.

De grootste tegenstanders werden de sociaaldemocraten en alle andere corrupte, geldgeile en leugenachtige eliteglobalisten. De multiculti’s, de ‘One World Maffia’ en het ‘linksgroene Gutmenschendom’ bepaalden het beleid en het systeem kon alleen worden veranderd als er een oorlog tegen deze mensen zou worden gevoerd. Het was een ‘overlevingsstrijd’ en daarom mocht er geweld worden gebruikt. De tegenstander pleegde etnocide, autogenocide, witte genocide, ja er was sprake van een ‘geplande vernietiging’. Globalisten van het grootkapitaal waren uit op ‘omvolking’ en zowel de nationalen als de identitairen gebruikte de term ‘de Grote Uitruil’. Migranten waren slechts ‘schaakstukken van de werkelijk machtigen’.

Weißgerber favoriete film werd Fight Club, de favoriet van bijna alle extreemrechtse mannen. Hoofdpersoon Tyler Durden was door zijn gewelddadigheid en minachting voor de ‘normale maatschappij’ het symbool van hoe mannelijkheid eruit moest zien. Het allermooiste: ook de mannenbroeders uit Fight Club willen een ‘maatschappelijke omwenteling’ en ze zijn bereid geweld te gebruiken. Hij en zijn vrienden droomden ook allemaal van het grootse moment dat ze de Ausbruch noemden, de Uitbraak. Andere termen die ze gebruikten en die sinds corona nog veel meer worden gebruikt: Zusammenbruch (ineenstorting), Tag X (Dag X), Umsturz (Omverwerping) en Neuanfang (Nieuw Begin). Het systeem kraakt en kan elk moment breken. Dat is zeer goed nieuws voor extreemen nieuwrechts, want dan zijn ze eindelijk waar ze al zo lang willen zijn: in de Endkampf, de eindstrijd. Nog even geduld en misschien wat bloed vergieten en dan komt er eindelijk een Duitse renaissance.

Erkennen, ontwaken, veranderen

Daar heb je Heiko Schrang weer, goeroe van extreem- en nieuwrechts. Hij lijkt nog dikker en zonnebankbruiner te zijn dan de vorige keer dat ik een filmpje van hem aanklikte. Zijn kale vlezige hoofd glimt, de kleur van zijn gelaat gaat richting Trump-oranje. De titel van zijn meest recente filmpje op zijn eigen kanaal Heiko Schrang-tv: De Corona-Dictatuur En Waarom het Vanaf Nu Nog Erger Wordt. Hij begint spectaculair, want Schrang draagt een mondkapje. Is ook hij onder de invloed van de massahypnose door de overheid? Nee natuurlijk niet, want zijn nieuwste motto staat op de voorkant en hij draagt ook een T-shirt met die tekst: erkennen, ontwaken, veranderen.

Hij doet zijn mondkapje lachend af en vertelt een 27 minuten lang verhaal uit zijn hoofd met zijn bekende thema’s: mondkapjes helpen niet, dat weet iedereen, Merkel wil een coronadictatuur invoeren en hij hekelt de ‘megahysterie’ en gebruikt het woord ‘Wahnsinn’. De mensen zijn ‘willoze robotten’ geworden en de meesten weten niet eens ‘dat we midden in de Derde Wereldoorlog zitten’. Hij laat een foto zien van een oude vrouw die een Heiko Schrang-mondmasker draagt. Dat kan sinds kort want Schrang is niet alleen een Man-die-de-Waarheid-kent, maar ook een sluwe zakenman met zijn eigen merchandising, te bestellen via zijn website. Daar kunnen ook T-shirts worden gekocht met zijn slogan ‘erkennen, ontwaken, veranderen’. Prijs: ‘Nur 24,90.’

Hij toont beelden van een recente demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn. Fans dragen zijn shirt en worden met geweld gearresteerd omdat ze niet voldoende afstand houden. Alleen bange mensen reageren zo absurd. De globalisten uit de duivelse elite weten dat er steeds meer Duitsers zijn die de waarheid over hun omvolkingsplan kennen. Schrang begint over Bill Gates, de vluchtelingencrisis, Merkel en vaccins waardoor de mensen nog meer gekneveld zullen worden. Ik heb er ineens genoeg van en zet Heiko Schrang na negen minuten uit. Het YouTube-filmpje is op dat moment 107.774 keer bekeken en heeft meer dan 13.000 likes.