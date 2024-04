Auto importeren uit Duitsland: hoe pak je het aan?

Ben je op zoek naar een nieuwe auto, maar kun je er in Nederland geen eentje vinden? Kijk dan eens in Duitsland. Als je bij onze oosterburen wel een mooie auto vindt, kun je deze kopen en naar Nederland rijden. Helaas is het in de praktijk niet zo simpel, want je moet de auto exporteren uit Duitsland en importeren in Nederland. Hier lees je hoe je dit aanpakt.

Begin je zoektocht

In Duitsland zijn de meeste auto’s (een stuk) goedkoper dan in Nederland en vaak ook beter uitgerust. Als je in het grensgebied woont, kun je bij verschillende Duitse autobedrijven langsgaan om het aanbod te bekijken. Dit is alleen een nogal tijdrovende klus. Begin je zoektocht daarom online. Wie op een term als ‘auto kopen in Duitsland’ of ‘auto importeren uit Duitsland’ zoekt, krijgt een groot aantal resultaten. Open eens een paar sites, zodat je het aanbod kunt bekijken. Richt je het liefst tot erkende merkdealers. De kans dat je een kat in de zak koopt, is hier een stuk kleiner. Deze partijen zijn betrouwbaar en hebben een naam hoog te houden. Bovendien kunnen ze hun dealerschap verliezen als ze de regels overtreden.

Maak een wensenlijstje

Als je eenmaal aan je zoektocht begonnen bent, ontdek je al snel dat het aanbod ontzettend groot is. Hierdoor kan het voelen alsof je zoekt naar een speld in een hooiberg. Om tijd en moeite te besparen, stel je eerst een wensenlijstje op. Noteer bijvoorbeeld naar welk merk en model je voorkeur uitgaat, hoeveel je uit wilt geven aan de auto, in welk jaar hij gebouwd moet zijn en hoeveel kilometer er op de teller staat. Je kunt dan filteren in het aanbod.

Nieuw of tweedehands?

Wil je een Audi Q5 kopen, maar vind je deze auto nieuw te duur? Zet hem dan niet direct uit je hoofd, want dit model wordt ook tweedehands aangeboden. Doordat je niet de eerste eigenaar van het voertuig bent als je voor een Audi Q5 occasion kiest, betaal je er een lagere prijs voor.

Vervoer naar Nederland

Heb je een koopovereenkomst gesloten? Dan wil je de auto zo snel mogelijk naar Nederland halen. Je mag de auto alleen niet zelf van Duitsland naar Nederland rijden. Daarom heb je een autoambulance nodig. In plaats daarvan kun je het vervoer ook uitbesteden. DAS Import biedt bijvoorbeeld een importpakket inclusief transport aan.

Keuring en registratie bij de RDW

Is je auto in Nederland aangekomen? Dan mag je er niet direct de weg mee op, want je hebt geen Nederlands kenteken. Om zo’n kenteken te bemachtigen laat je een ingevoerde auto keuren en registreren door de RDW. Dit kun je zelf regelen, maar een betrouwbare importeur kan je dit ook uit handen nemen.

Aangifte BPM doen

Wie denkt dat keuring en registratie door de RDW voldoende is om een Nederlands kenteken te krijgen, heeft het mis. Je ingevoerde auto komt hier pas voor in aanmerking als je aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) gedaan hebt. Op de website van de Belastingdienst kun je dit online regelen. Importeer je een tweedehands auto uit Duitsland? Dan betaal je een deel van het bedrag in plaats van de volledige BPM.

Sluit een verzekering af

Heb je het kentekenbewijs voor je geïmporteerde auto inmiddels in huis? Dan moet je nog één ding doen voordat je ermee de weg op mag: een autoverzekering afsluiten. Iedereen die een auto op naam heeft staan, is in Nederland wettelijk verplicht om hier een verzekering voor af te sluiten. Je moet je auto minimaal verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA).