'Een kroeggesprek van 200 mensen loopt altíjd uit op een reden voor cultuurpessimisme, ook in een appgroep'

Beste Hugo Westerlaken,

U bent opgestapt als raadslid voor het CDA in Lopik, omdat u racistische en onsmakelijke uitingen had gedaan in een appgroep van de JOVD, net als andere deelnemers aan die groep. U had zelf onder meer een foto gepost van Thierry Baudet aan een galg. Eerder kwam ook een appgroep van FvD-jongeren in opspraak, vanwege racistische appjes. Drie leden werden geschorst door de partij. Uiteraard is het ZiEjeWELALLemaALNAzi’s!-gehalte onder de reacties tamelijk groot. Ik zal nu zo kordaat mogelijk mijn standpunt over de appgroepen samenvatten: ‘Tsja.’

De reden dat ik niet deel in de verontwaardiging is mijn vermoeden dat het in de openbaarheid gooien van screenshots ook bij andere, linkse jongerenorganisaties en eigenlijk bij-wie-dan-ook waarschijnlijk niet de indruk zou wekken van al te veel verfijning of smaak.

Een WhatsAppgroep loopt nou eenmaal per definitie uit op een eindeloos voortdurend kroeggesprek tegen sluitingstijd. En hoe meer deelnemers, hoe lastiger het is om enig niveau vast te houden. Ik las dat de JOVD-appgroep waar het nu om gaat aanvankelijk bedoeld was voor ideeën voor een jubileumcongres. Op een gegeven moment waren er zo’n tweehonderd mensen lid van. Ik ben weleens toegevoegd aan WhatsAppgroepen van nog geen tiende daarvan, en of die nu draaiden om een gezamenlijk cadeau voor een verjaardagsfeest, het nieuwe trainingsschema van een sportschool of het opzetten van een evenement: uit de hand liepen ze bijna allemaal. Alleen het tempo waarin wisselde. En als je al uit beleefdheid toch maar lid blijft en de berichten op ‘mute’ zet en dan per ongeluk een paar dagen later nog eens kijkt, blijkt dat je 624 berichten gemist hebt, waarvan het gros doorgestuurde fotograppen die je al kende uit andere appgroepen. En nee, dat zijn niet altijd – zoals in de JOVD-appgroep – foto’s van Hitler (opvallend vaak wél, trouwens), maar wel andere afbeeldingen of opmerkingen die niet screenshotproof zijn.

Een kroeggesprek van tweehonderd mensen zonder moderator loopt altíjd uit op een reden voor cultuurpessimisme, dus een appgroep ook, al helemaal als de sfeer toch al tamelijk ballerig is, en het een wedstrijd in grove grappen wordt. Zijn de screenschots uit dat JOVD-groepje van u gênant? Ja, maar vrijwel álle screenshots van een gesprek waar je geen onderdeel van was en waar de gemoederen inmiddels hoog zijn opgelopen zijn gênant, of het om nu appruzies, geile praat of foute grappen gaat.

Bovendien is het momenteel geen populair standpunt, blijkt nu opnieuw, maar ik vind ook een foute grap nog steeds een grap, soms een goede zelfs, en niet automatisch een indicatie van een wereldbeeld. Als ik iemand wil bestrijden vanwege zijn politieke opvattingen, doe ik dat om wat hij in het openbaar uitdraagt, niet om zijn poging tot humor wanneer hij denkt dat de buitenwereld niet meekijkt.