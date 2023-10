CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal pleit voor een minister voor het gezin

Het CDA-programma pleit ook voor een aparte minister voor het gezin. Die hebben we in het verleden al gehad: André Rouvoet (CU) was minister van Gezinszaken in het kabinet-Balkenende IV. Wat heeft die voor elkaar gekregen wat zonder apart ministerie niet ook zou zijn gelukt?

‘Het is natuurlijk geen halszaak, maar wat je met een apart ministerie doet, is de focus erop leggen en het coördineren. Zoals een minister van Klimaat grip krijgt op het thema, en dat die grip door alle andere ministeries snijdt. Dat is hier het idee ook achter. Het begint met het uitgangspunt: als het met gezinnen goed gaat, gaat het vroeger of later met de samenleving ook goed.’

En voor de duidelijkheid: twee mannen of twee vrouwen met een kind zijn ook een gezin?

‘Ja. Het kenmerk is de aanwezigheid van kinderen die door één of twee ouders liefdevol worden opgevoed. Dus een moderne opvatting van het gezin. Het gezin als mini-samenleving, waar je de beginselen van goed samenleven leert. Daar vindt de overdracht van waarden plaats, van liefde, en in een gezin leer je voor het eerst “sorry” zeggen. Het is heel fijn voor de rest van je leven als je dat kunt. Ik heb dat thuis ook geleerd. En mijn moeder gaf me ook weleens een draai om de oren als ik níét de schuldige was, en dan zei mijn moeder ook sorry tegen mij. Ik voelde als kind al dat het heel krachtig is als iemand ergens op terugkomt.’