Niks is wat het lijkt

Een machtige joodse samenzwering probeert het blanke ras uit te roeien, maar gelukkig komen aliens de wereld redden.

Vroeger was spiritualiteit nog ‘zweverig’, dus taboe, maar tegenwoordig is ze zo breed geaccepteerd dat conspiracy-websites haar gebruiken om er complotten aantrekkelijk mee te maken. Arjan Bos, van complotsite earth-matters.nl zegt in een video: ‘We willen alternatieve onderwerpen mainstream maken. Daarom komen bij ons eerst spiritualiteit en gezondheid en pas daarna de complotten, door ons “verborgen nieuws” genoemd.’

Tijdens de seks veranderde mijn vriendje een paar seconden in een reptilian. Moet ik het hem vertellen of zal ik me rechtstreeks tot de reptilians richten?

Met het spirituele element verbreden samenzweringssites hun markt, die zich vooral op internet bevindt. Zo zijn ufo’s en aliens steevast onderdeel van complotsites. Socioloog Jaron Harambam schrijft in zijn proefschrift over conspiracy: ‘Bijna alle samenzweringswebsites die ik heb onderzocht, beginnen met de aanname dat we niet alleen zijn in het universum, en dat daar meer over bekend is dan ons wordt verteld.’ Verhalen over buitenaardsen zijn volgens Harambam ‘immens populair in het samenzweringsmilieu’. In Nederland is geen recent onderzoek beschikbaar, maar in de Verenigde Staten gelooft bijvoorbeeld 42 procent dat 9/11 een complot was van de overheid en 56 procent dat ufo’s bestaan. In Nederland zal het om tientallen procenten gaan die in complotten en ufo’s geloven.

Angst transformeren in liefde

Met aliens zetten sites complotten in een breder, spiritueel kader. Dit complotgeloof is oude religie in een nieuw jasje. Zo lijken aliens wel heel erg op goden, die onpeilbaar ver weg in de hemel boven ons wonen. Ze bestonden al voordat de mensen bestonden, hebben ons geschapen, bemoeien zich op verborgen manieren met ons leven, en zullen na het einde der tijden en het oordeel over de slechten ons een paradijselijke wereld geven. Dit is traditioneel de corebusiness van goden. En is dat nu van aliens.

Complotsites zijn op-en-top religieus – zonder dat dat zo mag heten natuurlijk, want religies zijn volgens complotters bedacht om mensen onder de duim te houden. Toch leeft ook hier het geloof in een ultieme zin. Op wanttoknow.nl leer je dat te beseffen en ‘angst te transformeren in liefde’. Ook is er volgens de meeste sites leven na de dood; ninefornews.nl beschrijft bijna-dood­ervaringen als voorproefjes ervan.

Conspiracy en new age-spiritualiteit lijken op elkaar. Ook op complotsites lees je over een onzichtbare spirituele, genezende energie. Volgens beide bestaat er geen toeval, is alles met alles verbonden en is niks wat het lijkt. Wie zichzelf verlost van de ‘mind control matrix’ oftewel ‘spiritueel ontwaakt’ weet wat er écht aan de hand is. Alle twee geloven ze in een komende Nieuwe Tijd.

Bijna alle samenzweringswebsites beginnen met de aanname dat we niet alleen zijn in het universum, en dat daar meer over bekend is dan ons wordt verteld

Complotreligie heeft niet een enkele godheid, maar kent er verschillende. Ze is polytheïstisch. Net als in de traditionele godenwerelden heb je wezens in verschillende vormen en maten: van bovenmenselijk goed tot bovenmenselijk kwaad. Neem de Nordics: lang, wit en goedaardig, aldus complotsite Nine For News. De Nordics zouden bezorgd zijn over de wereldvrede en brengen hun boodschappen op telepathische wijze over. Nordics zijn waakzaam, jeugdig, liefdevol en alwetend. Greys en Reptilians zijn echter van een slechte soort. Kwaadaardige aardse machthebbers zouden in het diepste geheim met hen onder één hoedje spelen.

Anders dan traditionele persoonlijke goden doen aliens zich meer voor als groepen dan als individuele persoonlijkheden. Alienvolken lijken op traditionele engelenscharen. Als alienvolken al geleid worden, dan kan dat ook zijn door een onpersoonlijke hogere macht. Zo stelt de website van The Event-NL dat het ‘Kosmisch Centraal Ras niet alleen het meest geavanceerde ras is dat interesse heeft gekregen voor het gebeuren op aarde, maar ook een Centrale Concentratie van God Bewustzijn is’. Een soort oppergod dus.

Het Event

Volgens veel complotsites hebben aliens de mens op aarde gezet. De goden waren aliens, door onze verre voorouders alleen niet als zodanig herkend. Complotters doorzien dat. In feite zijn er echter geen overtuigende argumenten voor deze theorie. Wel voor het idee dat de tegenwoordige aliens modern vormgegeven goden zijn.

Hier en daar lees je dat we het nog niet aan zouden kunnen een zo geavanceerd soort wezens persoonlijk te ontmoeten. Zoals in joodse, christelijke en islamitische tradities de mensen hun god ook niet konden aanzien zonder te sterven. Er is een genre getuigenissen van ontmoetingen met aliens die niet erg prettig waren. Mensen beweren door ufo’s te zijn ontvoerd en als proefpersonen te zijn misbruikt, om daarna met een deels gewist geheugen te zijn teruggebracht.

Maar er zijn ook verslagen van intiemer persoonlijk contact. Behalve speculaties over geheim contact met wereldleiders, zijn er verslagen van persoonlijk contact te vinden op Facebook en samenzwerings-websites. Op de internationale The Event is Happening-Facebookgroep met ruim 88.000 leden, delen gelovigen de tekens die ze zien in het avondlicht of bijzondere wolkenformaties. Sommigen krijgen van aliens afkomstige boodschappen in hun dromen. Vaak zie je het idee van spiritueel Licht of Energie van aliens, waarop je kunt intunen.

Sommige spirituele complotters ervaren contact tijdens channelen, een ritueel waarin ze de beleving hebben boodschappen door te krijgen. Martijn van Staveren, de huisprofeet van Earth Matters, zegt meer dan duizend ontmoetingen met aliens te hebben gehad. En op indigorevolution. nl getuigt een vrouw van haar ‘interdimensionale paranormale liefdesrelaties met buitenaardse wezens’. Soms is er ook ongewild intiem contact met slechte aliens. Een groepslid vraagt in de Event-Facebookgroep: ‘Tijdens de seks veranderde mijn vriendje een paar seconden in een reptilian. Moet ik het hem vertellen of zal ik me rechtstreeks tot de reptilians richten?’

Sensaties van contact zijn voor de gelovigen vaak tekens waarmee de aliens hun (openlijke) komst op aarde aankondigen. Met rituelen kunnen de gelovigen helpen dit moment, ook wel ‘het Event’ genoemd, naderbij te brengen, zoals door mee te doen aan dagelijkse lichtmeditaties om stipt 17.00 uur Nederlandse tijd, of door met geestverwanten wekelijks bij elkaar te komen voor godinnenenergiemeditatie. De bekende spirituele leraar Tijn Touber gelooft ook in aliens en daarom heeft hij zijn nieuwe e-boek over aliendna op de Nederlandse Event-site gedeeld. Zijn fans mediteren één keer per maand in meer dan duizend opengestelde huiskamers. ‘Je bent effectiever als je samen een krachtig meditatief veld creëert.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a99e1ee6ba3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6ba3 img{#fig-65a99e1ee6ba3 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a99e1ee6ba3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6ba3 img{#fig-65a99e1ee6ba3 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a99e1ee6ba3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6ba3 img{#fig-65a99e1ee6ba3 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Het zondebokprincipe

Onder complotters leeft een sterk geloof dat we in een eindtijd leven, een tijd van ongeëvenaarde rotheid. We leven onder het juk van een geheime elite. Steeds verder versterkt ze haar greep op ons, zo geraffineerd dat velen het niet eens doorhebben. ‘De extreme politiek correcte indoctrinatie door de media en het onderwijssysteem is zo effectief dat veel mensen zichzelf zien als progressieve liberalen,’ aldus zielsvreugde.nl.

Complotters zien de bewijzen voor het bestaan van de geheime elite overal terug. Binnen 48 uur is welk nieuws dan ook omgevormd tot complot: van de warmste lentedag ooit – komt niet door niet-bestaande klimaatverandering, maar komt door chemtrails (een petitie tegen dit doelbewust sprayen van gif over de bevolking is al door 36.043 Nederlanders ondertekend) – tot terroristische aanslagen, die zijn meestal false flag, nep, om ons bang te maken en ons een vijand voor te spiegelen. Voor de samenzwerende elite zijn verschillende namen in omloop zoals Deep State, Illuminatie, Cabal of geheime wereldregering. Ze bestaat niet alleen uit machtigen – regeringsleiders, CEO’s, koningshuizen – maar volgens complotters zijn er ook esoterische groepen met een geheime, kwaadaardige agenda bij betrokken: vrijmetselaars, jezuïeten en joden. Zij spelen de hoofdrol in het grondpatroon van eigenlijk elke samenzweringstheorie: het zondebokprincipe. Dat is ook een oer-religieus patroon: er is narigheid en daar moeten schuldigen voor worden gevonden. Die moeten boeten. Want pas wanneer de daders zijn bestraft, zal de kosmische orde worden hersteld en zal de samenleving weer in voorspoed kunnen leven. Vast onderdeel van het traditioneel religieuze zondebokprincipe is dat de mens de zondebok slachtoffert in het geloof dat de godheid vervolgens de door de zondebok geschonden orde zal herstellen of vernieuwen. Het ritueel wordt vormgegeven door een mythe, een verhaal dat het ritueel begrijpelijk en noodzakelijk maakt.

In conspirituality gebeurt hetzelfde als in de vroegmoderne heksenjachten: er worden fictieve schuldigen aangewezen, die het allemaal gedaan hebben in opdracht van een hogere macht zoals satan of slechte aliens, waar ze in ruil voor macht hun ziel aan hebben verkocht. De hoop dat als de vijand is uitgeschakeld de problemen zijn opgelost, komt natuurlijk nooit uit. Het principe kan niet zonder zondebok. Dus zodra er een zou zijn uitgeschakeld, dient tot verbijstering van de gelovigen de volgende zich al weer aan.

Zio-kabbalisme

Sommige mythen lijken dwars door tijden en religies veel op elkaar. In conspiracy wordt teruggegrepen op oeroude stereotyperingen zoals dat de zondebok zich stiekem schuldig maakt aan ritueel seksueel misbruik van kinderen. In tijden van crisis kunnen zulke ideeën populair worden, zoals in de tijd van de heksenjacht in de 16de en 17de eeuw, toen zulk geloof in complotten van satanisch seksueel misbruik – de heksensabbat – op veel plekken vast onderdeel was van de mythe. In de Verenigde Staten was het Pizzagate; het verhaal dat democratische leiders in de kelder van een pizzeria in Washington kinderen seksueel misbruikten. In Nederland had je de complottheorie over topambtenaar Joris Demmink wiens netwerk van hooggeplaatste pedofielen zich tien jaar lang bezighield met het ritueel verkrachten van jonge kinderen op seksfeesten. En nu heb je complotter Ronald Bernard, die claimt bankier te zijn geweest, zegt te hebben meegedaan aan ‘satanistische kerkdiensten met naakte vrouwen’ en te zijn uitgenodigd bij een satanisch ritueel waarbij kinderen werden geofferd door topbankiers. Hij zegt uit deze samenzwering van Illuminati te zijn losgebroken en maakt op Youtube en complotsites in Nederland en daarbuiten zijn verhaal wereldkundig. Ook jodenhaat is bijna standaard op complotsites en neemt toe. Een paar jaar geleden waren de Rothschilds, Rockefellers en Sorossen nog gewoon alleen belangrijke vertegenwoordigers van de geheime elite, tegenwoordig heten ze (weer) joods.

De term ‘jood’ wordt bovendien zo breed gemaakt dat alle vijanden eronder vallen. Zelfs wahabieten, fundamentalistische moslims, zouden eigenlijk joden zijn. ‘Ze behielden in het geheim toch hun kabbalistische doctrines,’ aldus de Eventwebsite. Als soortnaam voor de vijand is de laatste paar jaar de naam Cabal in zwang geraakt – afgeleid van kabbala, joodse mystiek. Dit is een variant op de christelijke antichrist, een in- en inslecht mens of groep mensen die de duivel dienen om de mensheid ten gronde te richten. Ook vroeger was de antichrist vaak joods.

Deze wereld staat aan het begin van een totaal nieuwe dimensie, een nieuwe realiteit, een eind van de lineaire tijd. Ben je er klaar voor?

Volgens Evert Jan Poorterman op niburu.co hebben joden ‘geweldige kwaliteiten: intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld, rijkdom en macht’. Er doen allerlei verhalen de ronde, luidt vaak de redenering, en waar rook is, is zeker vuur. Volgens een vast stramien wordt er een verband verzonnen tussen een actuele gebeurtenis en de kwade intenties van de zondebok. Zo wordt de joodse miljardair George Soros ervan beschuldigd Hongarije te laten overspoelen met moslims. Verzin daarbij een motief – de nationale identiteit kapotmaken – en je hebt alle reden om argwanend te zijn.

Hetzelfde recept passen complotsites toe die de Holocaust ontkennen – wat strafbaar is in Nederland. Volgens Johan Oldenkamp van pateo.nl hebben de joden het antisemitisme zelf gecreëerd. Vervolgens hebben ze Hitler aan de macht gebracht en zijn ze de Tweede Wereldoorlog begonnen. Om daarna de hoax van de Holocaust te verzinnen en te verspreiden, teneinde meer joden naar Israël te krijgen. ‘De Holocaust heeft nooit feitelijk plaatsgevonden,’ schrijft hij. Oldenkamp was in 2012 lijsttrekker voor de spirituele ‘ufo-partij’ SOPN, die onder de kiesdrempel bleef. Voor Ronald Bernard zijn vrijmetselaars een soort joden. Hun uiteindelijke doel is de herbouw van de derde tempel in Jeruzalem. ‘De vrijmetselaars zijn de Kristallnacht begonnen om de rijke joden naar Israël te krijgen.’ In de Holocaust zijn volgens Bernard nooit zes miljoen joden vermoord. ‘Een paar honderdduizend stierven door ziekte en slavenarbeid, nog steeds te veel natuurlijk.’

Ook op Earth Matters wordt betwijfeld of de Holocaust wel echt heeft plaatsgevonden. Het is een schande dat daarover niet gediscussieerd mag worden, aldus oprichter Arjan Bos en alien-channel Martijn van Staveren in een video. ‘We weten allemaal dat als je het wilt onderzoeken, je wordt tegengewerkt.’ Earth Matters heeft een Ambi-status en geniet zo belastingvoordeel. Voorwaarde is het niet aanzetten tot haat. Op de site valt te lezen dat ‘zio-kabbalisme’ de hele wereld wil onderwerpen, en het gerechtvaardigd vindt ‘mindere wezens’ uit te roeien. ‘Dit met een beroep op de grote leugen van de Duitse Holocaust.’

Op Want To Know staat dat ‘Auschwitz mogelijk een uraniumverrijkingsfabriek was’, en dat ‘het officiële verhaal over de vermeende moord-gaskamers niet klopt’. Voor het 10-jarig jubileum werd onlangs emeritus professor Cees Hamelink ingehuurd om te vertellen dat in de mainstream media ‘leugen en bedrog regeren’.

Gele hesjes

Complotters zijn ook steevast tegen de EU, want tegen ‘de manipulatie, het bedrog, de hersenspoeling en indoctrinatie die de Europese Unie over haar burgers uitstort’, schrijft zielsvreugde. nl. Het ultieme voorbeeld daarvan is wel het op veel complotsites besproken Kalergi-plan. Europese leiders zouden moedwillig de blanke bevolking mengen met zoveel mogelijk asielzoekers. Om zo het blanke ras uiteindelijk op te heffen. ‘Het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen,’ aldus Zielsvreugde, ‘om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren.’

Meer bewijs? ‘Waarom eisen de Europese leiders niet dat China, Japan, Israël, Saoedi-Arabië en Afrikaanse landen ongevraagd multicultureel worden?’ Uiteindelijk zitten de joden er natuurlijk weer achter: ‘Deze volgers van occult-kabbalisme en extreme Talmoedische en Zionistische leringen lijken vooral geobsedeerd door de opzettelijke vernietiging van de autochtone naties en het blanke ras van Europa door ongebreideld multiculturalisme,’ aldus de Event-site. Peter B. Meyer, pseudoniem dat de conspiracysite finalwakeupcall.info volschrijft, over de Europese leiders: ‘Dat tuig kun je niet wegstemmen. Oprollen die bende. Het volk heeft de macht en gooit de overheid eruit. Volg het voorbeeld van de gelehesjesbeweging in Frankrijk en kijk naar wat president Trump bereikt met z’n patriotten.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a99e1ee6e84 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6e84 img{#fig-65a99e1ee6e84 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a99e1ee6e84 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6e84 img{#fig-65a99e1ee6e84 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a99e1ee6e84 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6e84 img{#fig-65a99e1ee6e84 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Gelukkig met steun van goedwillende buitenaardse Galactics. Dankzij hen zullen de ‘volledige omvang van het satanisch ritueel misbruik en de moorden worden ontmaskerd en voorgoed worden geëlimineerd’.

Ronald Kiewiet reageert steevast op de stukjes van Meyer. Kiewiet is de leider van de neonaziknokploeg Strijders van Odin, die in het oosten van Nederland herhaaldelijk asielzoekers in elkaar heeft geslagen. ‘Kom maar op met acties, ik ben er altijd voor... Laten we de straat op gaan.’ Kiewiet moet nog even geduld hebben. De macht van de Cabal is zonder precedent. En daar is de rest van de mensheid, inclusief de complotter slachtoffer van. Maar er is hoop: de verwachting dat het gaat stoppen, staat centraal bij complotters. In Amerika zijn er incidenten geweest met complotters die Trump met geweld een handje willen helpen bij de ontmaskering van de Cabal. Ook Poetin doet het goed bij complotters. Hij is de krachtige strijder tegen de Cabal. Poetin zou door goede aliens worden gesteund.

In Europa geven de gele hesjes hoop. Deze massabeweging zou worden doodgezwegen. De burgers zouden niet mogen weten dat er een revolutie gaande of aanstaande is. De opstand is begonnen in het iconische revolutieland Frankrijk, tegen de voormalig Rothschild-bankier – en nu president – Macron die op verschillende sites tot jood wordt bestempeld.

Trump, Poetin en de gele hesjes mogen dan machtige goede krachten zijn die ons willen verlossen van de Cabal, voor de uiteindelijke bevrijding zijn we volgens conspiritualisten afhankelijk van aliens. Het zondebokprincipe werkt nou eenmaal het best als er een machtige, maar onzichtbare buitenstaander wordt verondersteld die de jagers op de zondebok te hulp schiet. Dat was vroeger al zo, en zo is het nog steeds. Dat maakt het zondebokprincipe religieus.

De eindtijd

Op Facebook-fora gonst het van de getuigenissen van gelovigen die menen in hun contact met aliens te ervaren dat het bijna zover is. Sommigen speculeren over het precieze wanneer, van deze zomer tot 2028. De overeenkomsten met het traditioneel christelijke eindtijdgeloof zijn groot. Neem het verloop van de op stapel staande gebeurtenissen. Dat is bij conspirituality bijna identiek aan dat in de christelijke traditie. De eindtijd, vol kwaadaardigheid en onderdrukking door de antichrist, culmineert in een apocalyps, die gepaard gaat met de openbaring van verborgen gehouden kennis en de ontmaskering van het kwaad. Complotters noemen dat de ‘disclosure’. Waar in het christendom de wederkomst van Christus volgt, volgt in complotreligies de openlijke aankomst van aliens op aarde.

Met de openlijke komst van goede, superieure aliens zal de wereld zich verlossen van de Cabal. Geavanceerde technieken komen beschikbaar en plotsklaps zijn alle wereldproblemen opgelost: het klimaatprobleem, energieprobleem, armoede en ziekten; allemaal het gevolg van samenzweringen. Er zal eeuwig vrede zijn. Een paradijselijke tijd breekt aan die zeer lijkt op het traditioneel-christelijke duizendjarige vredesrijk. ‘Deze wereld staat aan het begin van een totaal nieuwe dimensie, een nieuwe realiteit, een eind van de lineaire tijd. Ben je er klaar voor?’ vragen Martien en Ine van den Hurk van wakkeremensen.blogspot.nl.

Aantrekkelijk aan dit geloof is dat je, zodra je van de betreffende ideeënwereld kennis hebt, je bij de voorhoede hoort van ‘wakkeren’. Je bent een ingewijde in de diepere structuren van de werkelijkheid. Zo wordt je saaie leventje achter je laptop deel van een sensationeel en dramatisch gebeuren, waarin ook jij je mannetje staat, online. Dat dramatische gebeuren is ook een avontuur, waarin de complotter puzzels en raadsels moet oplossen. Wellicht door het doorvragen ontwikkelt conspiracy zich tot conspirituality. Complotters zijn altijd op zoek naar wat er achter de werkelijkheid ligt. Als je maar lang genoeg verder blijft vragen naar wat daar dan weer achter ligt, kom je vanzelf op het terrein van religie terecht. Wie zich in complotten verdiept, wordt daardoor meestal ook aanhanger van een complotreligie. De socioloog Harambam wijt het aan ‘het zoeken naar existentiële betekenis in een onttoverde wereld’. Maar het is eerder het zoeken in een betoverde kosmos zoals traditionele religies die altijd gekend hebben.

De aarde is hol

Zoals in alle religies is er een omvattend verhaal waarbinnen alle gebeurtenissen zich afspelen. De gelovigen leven religieus gezegd in een mythe, waarin alles zijn plaats krijgt: verleden, heden en toekomst, goed en kwaad, en de zin van het leven. Door complotten te spiritualiseren wordt het leven zinvol zoals we dat bij de traditionele religies zien: op een uiteindelijke manier. De complotter heeft weet van zijn ware aard – alien van oorsprong, en staat aan de goede kant in de eindstrijd tegen het kwaad – en is zo onderdeel van een groot en eeuwig verhaal.

Volgens de conspirituality-mythe is er een kosmische strijd aan de gang tussen de verschillende rassen aliens, een variatie op de klassiek religieuze strijd tussen de goden of tussen goddelijke en duivelse krachten. Deze strijd speelt zich boven, op en volgens sommigen ook onder de aarde af. Volgens de aanhangers van de anonymus Cobra, het brein achter The Event, is de aarde hol, en leven er hele beschavingen onder de grond, inclusief de daarnaartoe uitgeweken ‘verzetsbeweging’, die met ‘het Event’ naar boven zal komen. Zodra de aliens bepalen dat het begint, heeft de complotter een informatievoorsprong op de rest van de mensheid. Cobra op de Event-site: ‘De lichtkrachten van de Galactische Federatie komen uit de hemel naar beneden naar het oppervlak van de planeet aarde en lichtkrachten van de verzetsbeweging komen uit het ondergrondse omhoog naar het oppervlak van de planeet. Licht van boven en Licht van onderen komen samen op het oppervlak van de planeet.’ Hemel raakt aarde, met de transformatie van de aarde in een hemel tot gevolg, een klassiek religieus idee, zoals je dat in verschillende religies tegenkomt.

Het laatste oordeel

Wanneer het Event aanbreekt, is het tijd om ook heel praktisch te handelen. Op verschillende complotsites kun je in ermee verbonden webshops noodvoorraden kopen en krijg je het advies om rijst en gedroogde bonen in te slaan. Je kunt je ook aanmelden voor hulp bij wat niet anders is dan een staatsgreep. Volgens de websites van de gelovigen in het Event is het ook in Nederland de hoogste tijd om voorbereidingen te treffen. Want plotseling zal het zover zijn: tanks in de straten en massa-arrestaties. Tekort aan water, voedsel en elektriciteit. Alle pinautomaten buiten werking. Gelukkig is er ook een Nederlandse afdeling van Prepare for Change, die gebruiksaanwijzingen geeft hoe te handelen tijdens het Event. Voor de verschillende sectoren van de samenleving zijn draaiboeken gemaakt. Over de media staat daarin: ‘Alle mainstream media zullen worden afgesneden en zullen door de lichtkrachten worden gebruikt om heldere informatie door te geven. Het Verzet weet welke burgers in staat zijn dit werk te doen en zij zullen de deuren van de mainstream media voor hen openen.

Er zullen veel executies plaatsvinden. Sterker nog, de executie van leden van de Cabal is al begonnen, maar zoals in deze kringen gebruikelijk is, kiezen de terdoodveroordeelden ervoor hun dood als natuurlijk voor te stellen, zodat wij niks ervan merken, schrijven verschillende websites. Straks zal de elite collectief voor speciale gerechtshoven verschijnen voor het laatste oordeel, zoals meer religies dat kennen – ook in het christendom en de islam krijgen de kwaadaardigen ervan langs. Ook tijdens het Event zal de afrekening genadeloos zijn.

Naast de onttoverde mainstream wereld bestaat er ook een betoverde wereld, waarin complotgelovigen onrecht proeven, met rituelen proberen bij te dragen aan de oplossing, maar ook fantaseren over geweld om het recht te zetten. Onschuldige fantasieën? Niet helemaal als je bedenkt dat religies krachtig kunnen motiveren, en effectieve manieren bieden om te manipuleren. Complotreligie zet sterker aan tot handelen dan niet-religi-euze conspiracy. Als conspiracy speciaal opleeft in moeilijke tijden, hoe groot wordt deze religie dan als het straks echt crisis wordt?

@media (max-width: 680px){#fig-65a99e1ee6fda img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6fda img{#fig-65a99e1ee6fda img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a99e1ee6fda img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6fda img{#fig-65a99e1ee6fda img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a99e1ee6fda img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a99e1ee6fda img{#fig-65a99e1ee6fda img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

HET LAATSTE NIEUWS UIT COMPLOTLAND

Een rondje langs de headlines van de complot-websites uit dit artikel.

Earth Matters (earth-matters.nl)

- Zonnen zonder smeren is gezond

- De Nederlandse oorlog tegen ­kruiden onder de loep

Want to Know (wanttoknow.nl)

- Het JIT volledig onderuit door deze MH17-documentaire..!!

- Vaccinegate Nederland: pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

Nine For News (ninefornews.nl)

- Wetenschappers vinden bewijs voor ‘leven na de dood’

- ‘Aanval op Charlie Hebdo uitgevoerd door Amerikaanse inlichtingendiensten’

The Event-NL (eventnl.wordpress.com)

- Doe vandaag mee met de Super Belangrijke Zonnewende Meditatie

- Frans politiegeweld tegen vreedzame burgers

– het virus is overgeslagen naar Nederland!

Niburu (niburu.co)

- Het open en tolerante Amsterdam Pride schrikt van en discrimineert pedo’s

- Publiek bij Glastonbury geroosterd door 5G

Pateo (pateo.nl)

- Het plan voor wereldoverheersing door de Illuminati

- Het eerste lustrum van de MH17propaganda

Zielsvreugde (zielsvreugde.nl)

- Ben jij bang voor de zon..??

- Multinationals leggen nog één keer uit waarom ze geen belasting betalen, tot irritatie van Kamerleden