'Of je nu in God, Allah, Vishnoe of het Vliegend Spaghettimonster gelooft: 1 + 1 = 2'

Dankzij het gekut bij het Haga Lyceum in Amsterdam (dichtdraaien die geldkraan) en LPF Westland, die alles uit de kast haalt om de komst van een islamitische basisschool in Naaldwijk te dwarsbomen (bek houden die populisten) is de vrijheid van onderwijs weer eens ouderwets onderwerp van gesprek.

Vrijheid van onderwijs, wat moet je ermee? 1 + 1 = 2, of je nu in God, Allah, Vishnoe, het Vliegend Spaghettimonster of helemaal niets gelooft. ’t Fokschaap is halal noch haram. En of Jezus nu wel of niet over water liep, het kookt bij honderd graden Celsius. Daar komt allemaal geen opperwezen aan te pas, dus wat mij betreft belijd je je geloof maar lekker in je eigen tijd.

Ik als atheïst kan er natuurlijk sowieso met m’n hoofd niet bij dat je in iets niet-wetenschappelijks gelooft. Maar ik kan er ook met m’n hoofd niet bij dat je voor je plezier het Eurovisiesongfestival kijkt, witte chocolade eet, hoewel je ouder dan zes bent gelstekeltjes hebt, overhemden met korte mouwen draagt of Halina Reijn een goede actrice vindt. En zolang je mij er niet mee lastig valt, zal het me eigenlijk ook allemaal worst wezen. Ik laat jou, jij laat mij: iedereen blij.

Niet-gelovige vrienden van me hebben hun kind op een christelijke basisschool zitten. Waarom ze die school hebben uitgekozen? Hij was het dichtst in de buurt en stond ook nog eens goed aangeschreven. Dat dat kind er af en toe een Jezus-liedje zingt, kan ze verder weinig schelen.

‘Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag,’ zong de 5-jarige toen ik er laatst was. ‘Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.’‘Wie is die “U” in dat liedje eigenlijk?’ vroeg ik haar.‘De juf,’ luidde na enig denkwerk het antwoord.Tot nog toe lijkt de christelijke indoctrinatie nog geen vat op het kind te hebben. Een geruststellende gedachte.

Ook geruststellend is dat er – op het Haga Lyceum en een Haagse hindoeschool na – volgens de Inspectie van het Onderwijs verder geen totale puinhoopscholen zijn. Dus misschien moeten we het maar zo laten, die vrijheid van onderwijs.

Ja, we houden het zoals het is en dan begin ik een satanistische basisschool. Gewoon voor de gein. ’s Ochtends zullen de kinderen en ik ons overgieten met geitenbloed, in pentagramformatie plaatsnemen in het fakkelverlichte, naar zwavel stinkende klaslokaal (foto’s van Aleister Crowley en Anton LaVey aan de muur) en een ritualistisch brandoffer (plastic kerststal-baby-Jezusje, 17 dollar per honderd stuks inclusief verzendkosten op AliExpress) aan de Gehoornde brengen.

En daarna? De tafel van 9. Heel saai, heel schools opdreunen die hap: ‘1 x 9 = 9, 2 x 9 = 18, 3 x 9 = 27, 74 x 9 =…’ Grapje van de meester.