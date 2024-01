'Spugen is vies, maar er komt altijd een nog smerigere klodder achteraan'

Beste ex-locoburgemeester Jorrit Nuijens,

Dat was een korte, maar sappige rel. GroenLinks-locoburgemeester uit Diemen speelt in Amsterdam de gemiddelde Engelse toerist op vrijgezellentocht na, eindigt voor het oog der natie in een politiebusje en is een dag later éx-locoburgemeester. Een leerzame rel was het ook, die nog eens duidelijk maakt dat één gênante misstap het einde kan zijn van een politieke loopbaan, omdat je 24 uur per dag bestuurder bent, ook buiten je eigen stad.

Ik las kritische commentaren op het optreden van de Amsterdamse politie, maar ik vond ze op dat uitgebreide filmpje behoorlijk geduldig. En wie zich verzet tegen zijn arrestatie en zich niet in de boeien laat slaan, tja, die wordt in de boeien gedwóngen. Gelukkig ook weer niet ter plekke geëxecuteerd of gevierendeeld, zoals een deel van de twitterbevolking leek te willen. Maar dat verzet tegen arrestatie leidt tot een hardhandigere arrestatie lijkt me een basiscursus in openbare orde die een locoburgemeester niet nodig zou moeten hebben.

Ook leerzaam: de nasleep. Allereerst de verklaring van GroenLinks in Diemen: ‘Naar aanleiding van de berichtgeving over wethouder Nuijens uit Diemen geeft hij aan op te stappen.’ Oh, werkelijk, was de beríchtgeving het probleem? De zoveelste variant op de treurige formulering ‘We betreuren de ophef’.

Op die berichtgeving zelf viel aanvankelijk niet zoveel af te dingen, al deed de hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen, in het NPO1-programma Spraakmakers een serieuze poging daartoe toen hij gniffelend toegaf dat bij de enorme aandacht van zijn krant voor jouw val had meegespeeld dat jij een verklaarde Telegraaf-hater bent: “Dat helpt altijd wel om iemand in het zonnetje te zetten”. Campagnejournalistiek en wraakjournalistiek; de grens is dun.

In tweede instantie bleek maar weer dat een hekel aan GroenLinksers hebben voor sommige opiniemakers nog steeds niet voldoende is om met deze openbare val hun gram te halen. GeenStijl wist te melden dat het vermoedelijk in jouw tas aangetroffen GHB een ‘rapedrug’ is. Het is misschien moeilijk voorstelbaar voor een site die wordt gerund door een Volvo-rijder, maar de meeste mensen die GHB gebruiken zijn op weg naar een feestje, niet naar een verkrachting.

Kan het nog ranziger? Jazeker, zo bewijst Jan Dijkgraaf. Jij had op het bureau agenten bespuugd, en Jan had jou in zijn dagdromen daarom helemaal de tyfus geslagen, want in diezelfde dromen reikt Jan immers wél hoger dan kniehoogte. Vanwaar die woede? Omdat je met spugen hiv kan overbrengen, volgens Jan, die ook een hekel heeft aan zittend plassen, want ook daarvan kun je volgens Jan hiv krijgen, net als van sporten, goed schrijven en nadenken. Heb jij dan hiv? Vast! Alle homo’s hebben immers aids, ja toch?

De les van deze rel dus: spugen is vies, maar er komt altijd een nog smerigere klodder achteraan.