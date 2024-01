Collega's lovend over Frank Dane, 'maar hij draait wel kutmuziek'

De verwachting was dat de luistercijfers voor Radio 538 in de ochtend compleet zouden inkakken na het vertrek van Edwin Evers. Klopt die voorspelling?

Deels. Bijna een kwart van de 500.000 luisteraars is overgestapt naar een ander station of zelfs helemaal gestopt met radio luisteren. Hoewel het aandeel van 538 zakte van 20 naar 15 procent, zorgt De 538 Ochtendshow met Frank Dane ervoor dat de zender nog steeds marktleider is in de ochtenduren. Dane zelf weet als geen ander dat er hoe dan ook luisteraars vertrekken als een zender een grote verandering doorvoert. Desondanks is hij opgelucht vanwege de huidige luistercijfers. In Playboy zegt hij: ‘Ik ben alleen maar blij dat mensen niet massaal zijn weggerend.’

We weten eigenlijk maar weinig persoonlijke dingen over Frank Dane. Hoe kan dat?

Familiekwaaltje. Ook zijn acht jaar oudere broer Robert Jensen houdt zijn privéleven angstvallig geheim. Mede daardoor duiken er over Jensen wilde verhalen op over seksvakanties naar de Filippijnen en over zijn vermeende homoseksualiteit. Van Dane weten we al net zo weinig. Bij wijze van hoge uitzondering liet hij weten dat hij in juli voor het eerst vader wordt én dat hij dus een vriendin heeft. De naam van zijn geliefde mag echter beslist niet bekend worden.

Wat moeten we weten over Frank Dane?

Werd in Den Haag geboren als Frank Kjærby Jensen. Werkt onder een pseudoniem zodat de link naar zijn beroemde broer Robert Jensen niet zo snel wordt gelegd. De artiestennaam Dane verwijst naar zijn Deense vader. Werkte bij Stadsradio Rotterdam, Yorin FM, Radio 538, Slam FM en 3FM voordat hij in 2012 terugkeerde naar 538. Hoort elke ochtend om 04.00 uur de wekker gaan en bakt dan eerst een kippetje voordat zijn radiowerkdag begint.

Wat vindt Frank Dane van zichzelf?

‘Ik ben een vreselijk onrustig mens, er moet elke dag iets interessants gebeuren.’

Wat vinden wij van Frank Dane?

Zijn ontbijtritueel bezorgt ons kippenvel.

Wat vinden anderen van Frank Dane?

Jan Paparazzi (SterrenNL Radio)

‘Met Frank deed ik op Yorin FM het programma De Vrijdagmiddagborrel. Ik heb veel langer gewerkt met Robert, die nog steeds een vriend van me is. Beide broers zijn in de media terughoudend over hun privéleven. Het gaat hen niet om de publiciteit, ze willen de besten zijn in wat ze doen. Leven onder het vergrootglas van hun bekendheid, dat hoeft van hen niet zo. Wat hun lievelingseten is of hoe hun slaapkamer eruitziet, dat gaat niemand een bal aan. Een ochtendshow doen is loodzwaar. Je moet rond 21.00 uur naar bed en je mist dus alles op tv waar je de volgende dag over moet praten. Dat moet je ’s ochtends eerst inhalen en daarna om 06.00 uur meteen vlijmscherp en grappig zijn. Frank stelt zich op als een vriend die even een stukje met je meerijdt naar je werk. Hij staat voor feelgoodradio, bij hem is het altijd 28 graden en onbewolkt.’

Robert Jensen (broer)

‘Jullie bellen me altijd over dingen waar ik niet over wil praten, haha. Ik laat Frank lekker zijn ding doen. Of ik naar zijn ochtendshow luister? Absoluut. Ik ben heel erg trots op Frank en vind het fantastisch wat hij doet. Beter dan mijn stoutste verwachtingen. Nee, we bellen elkaar niet op om te evalueren, wij laten elkaar helemaal vrij in onze carrières. Maar ik steun hem met hart en ziel.’

Jeroen van Inkel (NPO Radio 5)

‘Mijn eigen ochtendprogramma Je Dag Is Goed begint om 07.00 uur, dus vanaf 06.00 uur kan ik een stukje Frank luisteren. Het verbaast mij niets dat de luistercijfers niet rampzalig dalen. Franks team is ontzettend goed op elkaar ingespeeld en Frank is een snelle geest die vlot en heel grappig op de actualiteit reageert. Vroeger vond ik hem wat lui in het aankondigen van muziek. Ik hou van echte dj’s die de emotie van een plaat pakken en in de sfeer van het intro een spannende aankondiging doen. Frank is op dat vlak wat rustig en laid back, voorheen zelfs ronduit traag. Maar de laatste jaren voelt hij dat veel beter aan. Qua bekendheid scheelt het dat Frank al een tijdje in RTL Boulevard zat voordat hij het stokje van Edwin Evers overnam. Tv is strategisch vaak de beste ondersteuning van een radiocarrière.’

Tineke de Nooij (voormalig radio-dj)

‘Edwin Evers was een instituut en Frank Dane wordt dat ook. Hij heeft verstand van muziek, dat vind ik belangrijk. Nee, ik luister niet naar hem, er staat nooit 538 aan bij mij. Ik vind Frank wel een lekker stuk, trouwens. Sommige dj’s zien eruit als mafketels, maar Frank is een smakelijk type.’

Erik de Zwart (radionestor)

‘Ik vind zijn onderkoelde humor leuk, hij blijft zichzelf en is alert; dat laatste heeft hij van zijn broer. Frank neemt niet veel risico met zijn programma, dat kan ook niet. Er is een neergaande tendens qua luisteraars, maar dat zie je bij heel 538. Of de cijfers voor zijn show verder zullen dalen of stijgen, weet je pas na een jaar. Jaren geleden heb ik Frank aangenomen bij 538. Na een tijdje heb ik hem gezegd dat hij wel echt aan de slag moest gaan, anders zou hij een dj worden met een geweldige toekomst áchter zich. Hij was een beetje een middenmoter, een Alabastine-jock die zijn shift vervulde. Om een echte personality te worden, moest hij groeien. Uiteindelijk heeft hij mijn woorden ter harte genomen.’

Henk Westbroek (radioveteraan)

‘Aan de ochtendshow bij 538 vind ik met name de chemie met sidekick Jelmer Gussinklo erg goed. Nee, ik mis Edwin Evers niet, hoewel ik hem een god van een presentator vind. Het went snel als iemand weg is. Franks kwaliteit vind ik zijn licht laconieke stijl. Het is amusant vertier, maar het blijft natuurlijk wel overwegend kutmuziek die Frank moet draaien bij 538. Als persoon is hij vriendelijk, maar tegelijk erg op zichzelf.’