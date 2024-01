'Laat het maar aan GroenLinks over om overal een etnische aanleiding achter te zoeken'

GroenLinks-wethouder Linda Voortman wil met een ‘gesprekskoffer’ langs gemeentepersoneel in Utrecht om hen te leren omgaan met ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ op de multiculturele werkvloer. Want de gemeente is te ‘wit’ en kent te weinig tinten huidskleur vanaf schaal 10. Dat is in strijd met de raciale mengwetten waar hardlinkse ideologie op drijft, dus moet er een multiculturele commissie komen om sollicitatieprocedures te beoordelen.

Dat klinkt inderdaad als uiterst onfrisse raciale regelgeving, maar dat is het natuurlijk niet omdat de bedoelingen zo ontzettend deugen. Je hoeft helemaal niet op zoek naar de meest gekwalificeerde persoon voor (hogere) functies, als je iemand ook kunt selecteren op huidskleur en daar dan zelf goede sier mee kunt maken. Kwaliteitsverschillen in capaciteiten zijn onwelgevalligheden als je wereldbeeld op radicale gelijkheid is gebaseerd.

Collegiale omgang wordt echt niet gedefinieerd door huidskleur. Alsof roomblanke Henk van HR geen pleurishekel aan witte Judith van Accounting kan hebben, omdat het gewoon een zeiktrut is. FC Utrecht-aanhanger Peter van de Postkamer kan prima de pest hebben aan Brahim van de Binnendienst omdat die voor Ajax is, niet omdat Brahim bruin is en Peter polderbleek. Maar laat het maar aan de verziekte bedrijfscultuur van GroenLinks over om overal een etnische aanleiding achter te zoeken waar oneerlijke ongelijkheid op geclaimd kan worden.

Dit zoveelste kafkaëske hoofdstuk in de multiculturele klucht gaat er sowieso al ten onrechte vanuit dat mensen met elkaar willen mengen, en dat het de schuld is van de ‘witte’ autochtonen dat dit zo moeizaam gaat. Alsof allochtonen al onze gebruiken zo leuk vinden, en waarom zouden autochtonen per se die van hen moeten accepteren? Zo verfrissend en vooruitstrevend is die islamitische cultuur niet – want daar gaat het uiteindelijk altijd om. Om ideeën en overtuigingen, niet om afkomst en huidskleur.

Die discussie wordt nooit uit linkse gesprekskoffers getoverd. Nooit de islam of andere regressieve culturele overtuigingen van uitheemse Nederlanders. Die stellen we niet ter discussie. Diversiteit betekent simpelweg dat blanken moeten meebuigen met bruinen. Andersom is racisme en onderdrukking.

Multiculturalisme is vooral gesegregeerde monocultuur en dat komt niet omdat mensen elkaar ontlopen op basis van afkomst, huidskleur of gender, maar omdat sommige intrinsieke overtuigingen nou eenmaal onverenigbaar zijn. Zolang daar geen open debat over is, kun je met GroenLinkse gesprekskoffers vol dogmatische diversiteit, racistische huidskleurcommissies en ‘inclusiviteit’ leuren wat je wil, maar dan zeul je met bekrompen bagage richting een enkeltje Doodenge Heilstaat.