'Misschien is klimaatverandering wel de atoombom van nu'

Heeft u het gehoord van Nova Zembla? Nova Zembla, u weet wel, de Russische archipel op welke in 1596/1597 Willem Barentsz en de bemanning van het gestrande schip De Windhond onder erbarmelijke omstandigheden overwinterden? Hendrik Tollens schreef er in 1820 een nogal beroemd episch gedicht over, maar u zou het ook kunnen kennen van de spektakelfilm Nova Zembla die Reinout Oerlemans regisseerde, in 3D, wat met name de borsten van Doutzen Kroes echt prachtig mooi deed uitkomen. (Ik met m’n handen in de lucht grabbelen en graaien in een ijdele poging ze aan te raken. Door alle andere bioscoopbezoekers uitgelachen en bekogeld met popcorn. Vriendin gegeneerd. Helemaal niet leuk, eigenlijk. Maar goed, ik dwaal af...)

Nova Zembla, dus. Daar hebben ze onlangs de noodtoestand moeten uitroepen. Er zijn militairen ingevlogen. Ze patrouilleren met honden en hebben in de nederzetting Beloesja Goeba zelfs hekken rond de kinderopvang gezet. De Nova Zemblaan weet zich buitenshuis namelijk niet meer veilig. Wat is er aan de hand? Door de opwarming van de aarde (ja, sorry, dat schijnt nog steeds niet verholpen te zijn) is er een boel zeeijs gesmolten en vanaf dat zeeijs konden ijsberen nu juist zo fijn op zeehonden jagen. Dus die ijsberen, die gaan nu een stukje verderop kijken of er daar niet een aardige schots voor ze is. En zo kan het je op Nova Zembla gebeuren dat er een dozijn fucking ijsberen door je gehucht banjert. En 97% (heb ik nagezocht!) van die knakkers zijn geen lieve knuffel-Knuts...

In de jaren 50 had je van die lowbudget sciencefictionfilms waarin er altijd wel een reusachtige spin, gigantische hagedis of kolossale vrouw een stad en haar inwoners dreigde te slopen. Hoe die spin zo reusachtig, die hagedis zo gigantisch en die vrouw zo kolossaal waren geworden? Een ongelukje met een kernwapen, uiteraard! De hele wereld was onlangs getuige geweest van de vernietigende kracht van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (Godzilla was oorspronkelijk een metafoor voor Little Boy en Fat Man) en ging in al haar alledaagsheid gebukt onder de Koude Oorlog en de wapenwedloop waarin met één druk op de knop de totale apocalyps een feit zou zijn. Logisch dat die dreiging waar geen vat op te krijgen viel in de bioscopen werd vertolkt door uit de kluiten gewassen monsters die aan het eind van de film altijd – maar het was toch telkens weer een opluchting – werden verslagen.

Misschien is klimaatverandering wel de atoombom van nu. Er moeten films komen waarin de opwarming van de aarde de oorzaak is van monsters in onze straten, monsters die aan het eind godzijdank worden overwonnen. Misschien zijn die ijsberen wel een aardig idee voor Nova Zembla 2: Knut’s Revenge. Liefst weer in 3D en ook weer met Doutzen Kroes in een laag uitgesneden blouse. Kom op, Arnie, doe het!