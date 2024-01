'Trump en Wilders zullen ook in 2019 niet verbinden'

De openingswoorden van nieuwjaar. Gelukswensen, een regeltje over de eigen plannen, en dan een koffiedikke blik op wat het nieuwe jaar gaat brengen. Is traditie – of het allemaal uitkomt, is helemaal niet belangrijk. Maar laten we voor de gein ook niet vergeten wat 2019 allemaal níet zal brengen.

In 2019 zullen linkse politici, klimaatwetenschappers en Nieuwsuur bijvoorbeeld wederom niet het open debat aangaan met mensen die zich afvragen of de aarde echt zo snel vergaat als de opwarmingsretoriek ons moet doen geloven. Dientengevolge komt er geen kritische inhoudelijke behandeling van klimaatsubsidies, ‘groene’ belastingverhogingen en het opportunisme van ondernemers in wind, zon en andere te gelde gemaakte natuurkrachten. De aarde gaat stuk, dat is uw schuld, en nu bukken voor uw nieuwe dominees, godverrrdomme: kritiek op de klimaattafels zal je ook in dit nieuwe jaar gewoon op hoon en complotverwijten komen te staan.

Donald Trump zal ondanks de hoge verwachtingen van diverse Nederlandse talkshows ook in 2019 niet aftreden. Wat hij ook niet zal doen, is Amerikanen verbinden in hervonden ‘great again’, want de polariserende aanvallen van (Amerikaanse) media op zijn persoon, familie en politiek zullen ook dit jaar geen ruimte laten voor een meer nuchtere benadering van een presidentschap dat vooralsnog niet de boeken in zal gaan als vernieuwend of vooruitstrevend, maar waarbinnen het gehalte aan gemaakte brokken toch ook nog behoorlijk beperkt is gebleven. Of dat laatste in 2019 ook zo blijft, hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt.

Ook niet te verwachten in 2019: een constructieve houding van de PVV in het islamdebat. Geert Wilders zal wederom geen hand reiken richting gematigde hervormers die extremisme willen aankaarten, maar ondertussen wel graag hun eigen religie willen blijven aanhangen. Het blijft moskeesluiting hier en koranverbod daar wat zijn rigide klok slaat.

In 2019 zal de drang van pers en politiek om Rusland te beschuldigen van allerlei soorten beslissende bemoeienis bij ‘populistische’ tegenbewegingen, ook niet afnemen. Slechte resultaten voor gevestigde partijen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart? Schuld van Poetin! Een enorme zwaai richting populisme bij de Europese Verkiezingen van twee maanden later? Buitenlandse beïnvloeding! Een gestage groei van al dan niet in gele hesjes getooide Europese burgers die het beu zijn? Russische trollenlegers!

En ten slotte: hoewel de traditie langzaam erodeert, zal Zwarte Piet ook aan het einde van het komende jaar op de meeste plaatsen in Nederland gewoon de Sint begeleiden tijdens diens intocht. Het wordt een mooi jaar.