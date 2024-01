'Koude arrogantie van de aristocraten kan gemoederen ineens heel snel opwarmen'

Frankrijk hulde zich in een geel hesje en ging de straat op, met meerderheidssteun van de thuisblijvers. In Nederland zongen vijftig mensen over 15 miljoen mensen onder wisselende belangstelling – en toen werd het weer rustig.

Het gaat nog steeds ontzettend goed met Nederland. De economie snort. We bouwen ons suf. Wie een schilder of loodgieter nodig heeft, moet soms maanden wachten tot ie ’m heeft. Black Friday zorgde voor recordverkopen in de online koopgoot. We kunnen nog lachen om bier en bitterballen op een VVD-‘festival’ – en om de aangifte achteraf, wegens een paar blauwe proefballonnen van Dijkhoff. Nederland zeurt wel, maar cheft het ook. Maar blijft dat ook zo? Want Nederlanders houden niet van drammers (vraag maar aan Zwarte Piet).

In Frankrijk deed een druppel diesel de emmer overlopen. Klimaatbelasting op brandstof was het laatste duwtje waarmee onder- en middenklassen de straat opgingen (en een heleboel klimaatschade aan brandende auto’s veroorzaakten). Die extra heffing, waarvan het rendement niet voldoende duidelijk is, opgelegd door een politieke aristocraat die het klimaat wil redden, maar vergeten was om steun bij het volk te vragen, was de lont in het kruitvat.

In Nederland sluit klimaatkeizer Ed Nijpels – VVD’er met zeven cv-ketels in zijn miljoenenhuis, zoek maar op – de windmolenweigeraars uit van de klimaattafels, waaraan hij vóór kerst een politiek akkoord wil sluiten over de Nederlandse bijdrage aan het voortbestaan van de aarde.

De belasting betalende burger moet van het gas en aan de warmtepomp. Er moeten miljardensubsidies naar stekkerauto’s, die moeten worden betaald uit hogere brandstofaccijnzen. Een open haard in huis is een halve misdaad, vlees moet in de ban vanwege het milieu, en de energierekening gaat volgend jaar met honderden euro’s omhoog.

Euro’s die niet alleen een slecht te meten rendement opleveren voor het klimaat, maar nog veel minder zichtbaar rendement voor de burger. Waarom een warmtepomp van 30.000 euro als je daar je huis niet eens warm mee krijgt (wederom: zoek maar op)? Waarom subsidie geven aan dure elektrische auto’s die (vooralsnog) alleen bereikbaar zijn voor mensen die ze toch al wel konden betalen, ten koste van ome Jan die met z’n ouwe Opel naar werk, vereniging en mantelzorg rijdt? Maar bovenal: waarom zo’n bloedhaast ineens?

Macron deed een belofte aan de wereld en vergat zijn eigen volk. Nijpels laat critici niet eens aan het woord. Koude arrogantie van de aristocraten kan gemoederen ineens heel snel opwarmen.