'Pauw wilde op school niet deugen, dus ging hij wat in de media doen'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Over Jeroen Pauw wordt beweerd dat hij in het Nederlandse radio- en tv-wereldje de meeste vrouwen heeft geneukt van iedereen die daar rondbanjert. De meeste vrouwen in Hilversum ontkennen dit met klem, en de weinigen die er met het schaamrood op de wangen durven voor uitkomen dat ze ooit met Pauw het bed gedeeld hebben, verspreiden vooral het feit dat hij een bijzonder kleine penis heeft, die eerst moet worden ingesmeerd met het sap van de tortelliniboom voor hij tot erectie kan komen. Helaas voor Pauw is het sap van de tortelliniboom heel zeldzaam en op de koop toe veel te duur voor een doorsnee Hilversums presentatortje.

Jeroen Pauw werd in datzelfde Hilversum geboren op 15 augustus 1960, als zoon van Sjakie Pauw, die in opvangcentra voor werkloze Surinamers moest controleren of er niet stiekem gewerkt werd, en van Sjaan Pauw-Okkerbeet, die sigaretten zonder tabak verkocht aan mensen die gestopt waren met roken. Pauw wilde op school niet deugen, joeg zowel de leraren als de meisjes de stuipen op het lijf, had nergens verstand van en was dus veroordeeld om wat te gaan doen in de media. Eerst was hij radioomroeper, waarbij hij ook het weer moest presenteren, en tegen de weinige luisteraars dingen zei als: ‘Tjonge, hopelijk gaat het niet regenen of m’n kapsel wordt nat.’

Dat kapsel is altijd al een zwak punt geweest voor Pauw, in de loop der tijden heeft hij 468 kappers in dienst gehad om het in model te houden, wat 468 keer mislukte. Nu houdt hij het zelf in model door bij wijze van gel schapendiarree te gebruiken. Voor tv presenteerde hij NOVA, samen met Clairy Polak, die zich van hem distantieerde toen hij, tussen twee reportages in, aan haar vroeg of hij aan haar onderbroek mocht ruiken. Polak verklaarde: ‘Dat mag iedereen aan mij vragen, maar Pauw niet.’

Nee, populair bij collega’s is hij nooit geweest, ook niet bij Paul Witteman, met wie hij Pauw & Witteman op het scherm bracht. Witteman verklaarde: ‘Toen ik aan Pauw z’n onderbroek wilde ruiken, weigerde hij, de klootzak.’

Pauw moest dus alleen verder met Pauw, de talkshow waarin hij bij voorkeur allochtonen als gast heeft, aan wie hij dan dingen kan vragen als: ‘Als iemand aan je onderbroek ruikt, is dat dan tegen de regels van de sharia, vetklep?’ Pauw heeft ook 5 Jaar Later gemaakt, waarin hij om de vijf jaar mensen opzoekt, om vast te stellen of ze in die periode sterk veranderd zijn. Alleen Jort Kelder bleek sterk veranderd, die was in vijf jaar geëvolueerd van onnozele idioot tot complete debiel.

In Hilversum wordt gefluisterd dat Pauw binnenkort heeft afgedaan, en zowel in dit kutstadje als in de rest van medialand wordt opgelucht ademgehaald, vooral door vrouwen en door onderbroekendragers.