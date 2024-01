Loretta Schrijver: 'Jeroen Pauw is geen meneer maar een grote jongen'

PROFIEL — Waren we net aan Eva Jinek gewend, die haar latenight-interviews tot volmaakt infotainment verheft, krijgen we de komende maanden Jeroen Pauw weer voor de kiezen. Zijn talkshow Pauw trapte deze week af. Wordt het vroeg naar bed de komende tijd, of blijven we op?

Fotografie ANP

Pauw lijkt zo’n brave jongen. Durft hij in interviews het randje op te zoeken?Zeker weten. Een fraai voorbeeld van zijn lef zagen we in een uitzending van Pauw & Witteman in 2009, toen de Surinaams-Nederlandse jurist en voormalig advocaat Mohammed Faizel Ali Enait te gast was. Hij was in het nieuws omdat hij uit geloofsovertuiging weigerde vrouwelijke functionarissen de hand te schudden en niet wilde opstaan als de rechter de rechtszaal betrad. De discussie tussen Pauw en Enait liep uit de hand, doordat Enait in de uitzending aankaartte dat Pauw hem buiten de camera’s had gezegd niet in de multiculturele samenleving te geloven. Enait noemde Pauw ‘geen onafhankelijk journalist’ en bestempelde zijn volledige blanke redactie als ‘eliteracisten’. Pauw beet geargumenteerd van zich af, Enait stapte nog tijdens de uitzending op.

Pauw is een doorgewinterde journalist en verbaal beresterk. Dat laatste komt ook in liefdesland goed van pas?Jazeker, want meneer is een eersteklas womanizer. Hij lulde naar eigen zeggen al meer dan tweehonderd dames zijn bed in. Lange tijd ontving hij het vrouwelijk schoon op zijn woonboot die als bijnaam Loveboat kreeg, terwijl Wipschip meer voor de hand ligt. Op zijn lijstje met slaapkamerveroveringen prijken ook bekende namen, zoals Manuela Kemp, Mieke van der Weij, Loretta Schrijver en Daphne Bunskoek.

Wat moeten we weten over Pauw?Groeide op in mediastad Hilversum. Werd tijdens zijn tienerjaren van verschillende middelbare scholen gestuurd. Vastberaden was hij toen al om de journalistiek in te gaan. Kreeg zijn eerste weekendbaantje bij Avro’s Radiojournaal en was later omroeper bij de EO. Vormde zowel achter de desk als op de desk van RTL Nieuws een duo met Loretta Schrijver. Staat bekend als een van de beste interviewers van het land.

Wat vindt Jeroen Pauw van zichzelf?‘Ik vier mijn eigen verjaardag nooit; ik voel me ongemakkelijk als de aandacht op zo’n manier op mij wordt gevestigd.’

Wat vinden wij van Jeroen Pauw?De lokroep van de Pauw blijkt onweerstaanbaar.

Wat vinden anderen van Jeroen Pauw?

Loretta Schrijver - Ex

‘Van 1989 tot 2000 presenteerden Jeroen en ik het RTL Nieuws. Daarna zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren. Zijn talkshow kijk ik meestal niet; ik moet er ’s ochtends heel vroeg uit voor Koffietijd, dus ik lig er ook heel vroeg in. Ik vind Jeroen een journalist in hart en nieren.

Dat is hij van jongs af aan altijd geweest. Journalistiek staat zo’n beetje op zijn voorhoofd geschreven. Hij neemt niet alles voor zoete koek aan, hij is kritisch, scherp en alert.

Dat maakt hem tot een heel goede vragensteller en presentator. Hij is ook niet te benauwd om zijn eigen mening te laten doorklinken. Zijn humor en zijn relativeringsvermogen vind ik fraaie karaktertrekken. Ook heeft Jeroen een oprechte liefde voor kunst en cultuur; hij kan bijvoorbeeld heel intens genieten van lezen en klassieke muziek. Dat jongensachtige? Dat zal hij altijd wel houden. Hij is geen echte meneer, meer een grote jongen.’

Lees wat anderen over Jeroen Pauw te zeggen hebben op Blendle.