EXCLUSIEF: 'De plannen voor Feyenoord City zijn gestolen'

‘Dieven zijn het,’ zegt Joop Mommers deze week in Nieuwe Revu. Hij doelt op Eric Gudde, voormalig directeur van de voetbalclub Feyenoord, en Jan van Merwijk, directeur van Stadion Feijenoord. ‘Zij hebben Koolhaas de opdracht gegeven om dit plan over te nemen en uit te werken.’ Projectontwikkelaar Mommers maakte zijn plan al in 2005, en presenteerde het dat jaar in supportersblad Hand in Hand.

OMA, het bedrijf van de wereldberoemde architect Rem Koolhaas, maakt zich volgens Mommers schuldig aan plagiaat: 'Cees de Bruin (miljardair, tevens president-directeur van het stadionbedrijf – red) wilde een grote naam als Rem Koolhaas omdat hij dacht dat het project dan meer kans van slagen had. Ik ben natuurlijk maar een klein mannetje uit Barendrecht.’

Hoogleraar auteursrecht Jan Kabel, noemt het niet vermelden van de naam van Mommers in de plannen van OMA een onrechtmatige daad: ‘De plek voor het stadion is dezelfde, de verbindingsroute naar de oude Kuip ook. Het is ondenkbaar dat Koolhaas toevallig op precies hetzelfde idee komt.’

Gudde en Van Merwijk zouden niet alleen de goede, maar ook de slechte ideeën van Mommers overgenomen hebben. Mommers stelt namelijk voor om de bouw van het nieuwe stadion te betalen met de kaartverkoop. In het plan van Feyenoord City is dat ook het geval; een graat in de keel van de huidige Feyenoord-directeur Jan de Jong, want bij tegenvallende stadioninkomsten is er te weinig geld om de spelers te betalen en dreigt opnieuw een faillissement. Mommers: ‘Het was bedoeld om de discussie te openen over de manier waarop je een nieuw stadion zou kunnen betalen, niet om te zeggen dat het op die manier moet. Ik zou dit nu nooit meer voorstellen.’

Het artikel gaat ook in op de verwevenheid tussen gemeente, club, stadion en de bouwsector, waardoor belangenverstrengeling in het miljardenproject nooit ver weg is. Zo was de huidige voorzitter van de raad van commissarissen van bouwbedrijf Dura Vermeer, Dick van Well, tot 2015 president-commissaris van Feyenoord. De huidige cfo William Bontes van VolkerWessels was tot 2018 commissaris bij de voetbalclub. De huidige president-commissaris van Stadion Feijenoord NV, Cees de Bruin, is eigenaar van investeringsbedrijf Indofin, dat zakelijk belang bij de vastgoedontwikkeling van Feyenoord City zou hebben. Eric Gudde was eerst directeur van de dienst Sport en Recreatie van gemeente Rotterdam, daarna directeur van Feyenoord (en tegenwoordig directeur van de KNVB).

Reacties op het artikel:

Feyenoord City

- Woordvoerder Ruud Bijl: ontkent diefstal van de plannen van Mommers

Eric Gudde

- KNVB-woordvoerder Chris van Nijnatten namens Gudde: 'Het is een afgesloten periode'

OMA

- Projectarchitect David Gianotten: 'Deze insinuaties geven een verkeerde interpretatie van het plan Feyenoord City'

- Collaborator Ard Buijsen: gelijkenissen tussen beide plannen berusten op 'louter toeval'

Stadion Feijenoord

- Cees de Bruin: geen commentaar

Gemeente Rotterdam

- Woordvoerder Leendert Vermeulen namens wethouder Adriaan Visser (Grote Projecten): 'De overeenkomst tussen beide plannen is dat er sprake is van een nieuw stadion aan de rivier met een gebiedsontwikkeling er omheen. Dit is zo algemeen dat dit niet als uniek is te bestempelen. Sterker: wij zien vooral grote verschillen tussen beide plannen. Bovendien heeft de gemeente het concept masterplan Feyenoord City niet gemaakt, dat heeft OMA gedaan in opdracht van Stadion Feijenoord NV.'

Nieuwe Revu 48, met daarin het artikel over Feyenoord City, verschijnt op 28 november.