Jonge bestuurders betalen teveel voor hun autoverzekering

De wet ziet iedereen die korter dan vijf jaar geleden zijn rijbewijs heeft gehaald als beginnend bestuurder. Verzekeraars kijken daar niet expliciet naar, maar beoordelen puur op leeftijd.

Aandachtspunten

Wanneer je als jonge bestuurder een autoverzekering gaat kiezen, merk je al snel dat er enorm veel verzekeraars op de markt zijn. Het valt op dat vooral de grote maatschappijen met bekende namen een hogere premie berekenen voor een jonge bestuurder dan kleinere en wat onbekende maatschappijen. Vergelijk dan ook de premies en de voorwaarden onderling voordat je met de eerste de beste in zee gaat. Over het algemeen zijn verzekeraars die voornamelijk via internet werken het goedkoopst. Zij hoeven immers minder mensen in dienst te nemen wat een gunstig effect op de premie heeft.

Hoe uitgebreid is de dekking?

Kijk goed naar welke dekking je nodig hebt. Onderverzekerd zijn is een probleem, maar oververzekerd zijn levert je niets meer op dan een onnodig hoge premie betalen. Er zijn verschillende dekkingen, waarbij de WA-verzekering minimaal, en wettelijk afgesloten dient te worden. Kies voor een autoverzekering die past bij de waarde van de auto. Een autoverzekering afsluiten met all-risk dekking voor een auto van 20 jaar oud is een duidelijk voorbeeld van oververzekeren. Je bent uiteindelijk meer kwijt aan premie dan wanneer je opnieuw een auto van dezelfde waarde moet aanschaffen.

Val je buiten de risicogroep?

Wanneer je de leeftijd van 24 jaar hebt bereikt, zal de premie aanzienlijk dalen. Meestal gaat dit automatisch, maar dat is niet altijd het geval. Houd dit dan zelf ook in de gaten. Wellicht was je verzekeraar de juiste keuze voor jonge bestuurders, maar het kan zijn dat het voor een bestuurder van 24 jaar en ouder helemaal niet meer zo gunstig is. Het is dan ook een geschikt moment om opnieuw autoverzekeringen aan een vergelijking te onderwerpen.

Het type auto is bepalend

Heb jij flink wat jaren gespaard voor je toekomstige auto en valt je oog op een snelle bolide? Dan kan je extra schrikken van de premie die je voor je verzekering betaalt. Als je dan ook nog eens een schade moet claimen, kom je helemaal voor een verrassing te staan. Jongeren en een snelle auto zijn volgens de meeste verzekeraars geen goede combinatie. Daarom betaal je als jonge bestuurder met een snelle auto nog eens extra zoveel premie. Kies dan ook in ieder geval tot je vierentwintigste voor een kleine auto die niet als snelle auto wordt getypeerd. Bedenk je sowieso goed of je een kleine schade wilt claimen. Omdat je nog geen schadevrije jaren hebt opgebouwd, kom je op een negatieve trede van de no-claim ladder uit. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor je premie.

Dit artikel is aangeleverd door Autoverzekering.nl.