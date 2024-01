Kopje koffie, glazenwasser?

De mannen bij ons in de familie zijn allemaal weleens glazenwasser geweest. De een langer dan de ander, maar het zat er dus wel dik in dat ik dat werk ook zou gaan doen. Na de mavo en een baantje in de supermarkt ben ik ook met lappen aan de slag gegaan.’ Dennis raakte op slag verliefd op de vrijheid van het werk en is inmiddels al 25 jaar glazenwasser. ‘En het is ook wel een beetje de spanning,’ vertelt hij. ‘Zeker als je van die hoge torens lapt zoals in Rotterdam. Je hangt tenslotte toch in een bakje aan een installatie op het dak. Gelukkig draag je ook een veiligheidsharnas dat aan het bakje is vastgeklikt, want ik heb het weleens meegemaakt dat een flinke windstoot het bakje tegen de gevel smakt. Dan ben je je evenwicht wel even kwijt.’

Tijdens zijn werk geniet Dennis van de stilte en de rust en het fantastische uitzicht. ‘Op het Marconiplein heb je een fenomenaal uitzicht op de Waalhaven. En de andere kant op zie je Delft liggen, en in de verte Den Haag. Geweldig toch?’ Maar hij ziet ook weleens dingen die niet voor zijn ogen bedoeld zijn. ‘Soms zie je inderdaad onverwachte dingen, zoals toen de ramen van het ziekenhuis gelapt moesten worden. Dan ben je lekker bezig en schuif je door naar het volgende raam, ligt daar een vrouw te bevallen. Blijkbaar werden haar vliezen net geprikt, want er kwam een tsunami van vruchtwater uit. En de gynaecoloog en de assistent stonden net wat te dichtbij, die konden zich meteen om gaan kleden,’ vertelt Dennis, die vervolgens toch maar besloot dat raam over te slaan.

‘Vrijende stelletjes kom je als glazenwasser natuurlijk ook vaak tegen, want niemand verwacht dat er iemand door het slaapkamerraam naar binnen kan loeren. Dan kan het voorkomen dat het stelletje verrast wordt en de man verschrikt opspringt om snel de gordijnen dicht te trekken, terwijl de vrouw met een dildo tussen haar benen verbouwereerd op het bed naar je zit te kijken.’

Maar volgens Dennis kan het nog gekker. ‘Ik heb kantoorgebouwen gelapt waar de secretaresse van de tiende verdieping iedere middag een beurt kreeg van zo’n kantoorpik, gewoon op het bureau.’ Een keer zag Dennis een stelletje ruzie maken in de deuropening van hun slaapkamer. ‘De vrouw, deels ontkleed, stond met haar rug naar het raam, terwijl de man net van zijn werk thuis gekomen leek te zijn. Ik gewoon doorlappen en doorschuiven naar de andere kant van de slaapkamer, zie ik me daar opeens een naakte man onder het bed liggen. Hij had zijn kleren in zijn ene hand, met de andere gebaarde hij dat ik moest doen alsof er niets aan de hand was. Nou, of die kerel nog ongeschonden het huis uit is gekomen weet ik niet, maar ik heb me wel helemaal suf gelachen.’

Glazenwasser Dennis is wel vaker getuige van overspel. ‘Ja, af en toe ben je ook weleens aan het werk bij bekenden van je. Daar klus ik buiten mijn vaste baan een beetje bij. Deed ik ook bij de oom en tante van mijn vriendin en normaal is dat geen probleem, want ik laat altijd even weten dat ik er ben. Ook wel zo gezellig, drinken we nog even een biertje samen. Maar één keer waren ze niet thuis, dus toen ben ik maar gewoon begonnen. Nou, ik was net aan het inwassen, zie ik de tante naakt door het huis lopen. Haar borsten hingen zowat op de grond, de billen vol met putjes. Geen gezicht. Ze had me gelukkig niet gezien. Even later komt er tot mijn stomme verbazing een vreemde, naakte man achter haar aan, en die ziet me wel. Hij gaf een gil van schrik, waarop de twee zo snel ze konden wegrennen. Niet veel later kwam de tante in haar badjas naar buiten om me te betalen. Kreeg ik mooi 50 euro extra, onder de voorwaarde dat ik er nooit over zou praten.’

Niet alleen glazenwassers worden tijdens hun werk geconfronteerd met seks en bloot. Schilder Maarten zit al dertig jaar in het vak. ‘In die tijd zie je weleens wat,’ zegt Maarten. ‘En soms meer dan je lief is. Dan ben je bezig met de kozijnen op de bovenverdieping en dan staat er opeens een naakte vrouw voor je. Echt waar, ik verzin het niet. Voor mij was het vervelender dan voor haar, want ik voelde mijn hoofd rood worden terwijl de dame in kwestie wel van de aandacht leek te genieten. Ik probeerde niet te kijken, maar zij maakte ondertussen geen haast met zich aankleden. Een andere keer was ook bizar; ik had een klus bij een alleenwonende vent van midden dertig. Terwijl ik bezig ben met afplakken, valt mijn oog op een blaadje met daarop informatie over de pedofielenvereniging. Ernaast lag een doosje van nieuw gekochte software die het mogelijk maakt om anoniem en zonder sporen achter te laten over het web te surfen.’

Maar wat nog de meeste indruk heeft gemaakt op Maarten was een verfklus aan een schijnbaar oninteressant appartementencomplex. ‘Ik was net even een pauze aan het nemen om een sigaretje te roken. Zie ik nog net een glimp van een vrouw, die een naakte man met een leren masker over zijn hoofd aan een halsband een woning in trekt. Ik dacht dat ik het niet goed had gezien, maar toen ik verder ging met verven en dichter bij het appartement in kwestie kwam, kon ik door een kier in de gordijnen een blik naar binnen werpen. Bleek de hele woning in gebruik te zijn als een bdsm-trefpunt, met overal kettingen, zwepen en armen die in lichaamsopeningen verdwenen. Het leek echter niemand te deren dat ik het kon zien. Een paar mensen wuifden me zelfs naar binnen. Ik heb dat gedeelte van de klus een beetje afgeraffeld en ben er toen snel vandoor gegaan.’

Volgens Maarten is het sowieso veel bloot wat de klok slaat. ‘Soms denk ik echt dat half Nederland nudistische trekjes heeft. Het is me meer dan eens gebeurd dat ik wippende stelletjes betrap. Soms heb je er ook paartjes bij zitten die samen een erotische film kijken. Of die midden op de dag voor een snuffmovie gaan zitten. Je weet wel, zo’n combinatie van seks en geweld.’

Soms is het bloot ook onschuldiger. ‘Gênant is het als je je werk doet bij het bejaardentehuis en opa in slaap is gevallen zonder de gordijnen dicht te trekken. Ondertussen is zijn badjas opengegaan en blijkt hij daaronder bloot te zijn. Dan hoop je maar dat hij niet net wakker wordt als je daar bezig bent, want zo’n ouwetje schrikt zich geheid een hartverzakking als hij merkt dat hij daar naakt en zichtbaar ligt.’

Toch is het niet allemaal seks waarmee mensen met een buitenberoep geconfronteerd worden. Soms heeft schilder Maarten te maken met lastige klanten. ‘Weet je wie zich het meest bemoeien met je werk? Leraren. Ze staan op je vingers te kijken terwijl je je kwast in de verf dompelt. Dan mors ik toevallig wat verf op hun schoenen. Dan kijken ze eerst heel verbaasd, maar daarna zijn ze ook snel weg.’

Ook glazenwasser Dennis heeft zo zijn eigen ervaringen met vervelende klanten. ‘Iemand waarvoor ik een tijdje werkte, een bekende Nederlander, hield alles wat ik deed in de gaten. Dan volgde hij me om het huis, steeds door de ruiten kijkend terwijl ik ze aan het zemen was. Als hij dan een plekje vond dat niet goed schoon was, dan tikte hij op het glas en gaf je een ijskoude blik. En bij de binnenkant was het nog erger. Hij bleef de hele tijd om je heen dansen met een rol keukenpapier. Als er dan een druppeltje op de vloer terechtkwam, moest dat meteen weggeveegd worden.’

Ook andere buitenberoepen hebben te maken met vreemde klanten. Daar kan hovenier Eddy over meepraten. ‘Oude, naakte wijven, vrijende tieners, drugsgebruikers of tienermeisjes die zingen voor de spiegel en vreemde dansjes doen, ik heb het allemaal gezien,’ vertelt Eddy. ‘Want ook als tuinman maak je wat mee. Mensen vergeten vaak dat je om hun huis bezig bent en dan kunnen er rare dingen gebeuren. Zoals die keer dat ik hoog op de ladder stond te snoeien en de tienerdochter van de familie haar vriendje had uitgenodigd om te vrijen. Een andere keer betrapte ik de zoon des huizes toen hij stiekem uit zijn raam wiet aan het roken was. Of ik asjeblieft niets tegen zijn ouders wilde zeggen. En dan heb je nog die mevrouw die de rekening niet kon betalen en mij in natura wilde betalen. Tja, dat voldoet natuurlijk niet als betaling. Maar het is me wel vaker gebeurd, dat ik goed in de smaak val bij de vrouwtjes. Dan gaan ze opeens topless zonnen in de tuin, natuurlijk als hun man net weg is. Even later staan ze dan met die toeters voor me en vragen of ik ook een kopje koffie lust.’

