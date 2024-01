'Michelle Obama is allesbehalve een mooie vrouw, met haar centenbak'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Ze is allesbehalve een mooie vrouw. Ze heeft een centenbak, weerspannig haar, hangtieten, benen als biljartkeus en het figuur van een steigerende bok.

Ze werd geboren als Michelle Robinson op 17 januari 1964, als dochter van John Robinson, die kruiwagens produceerde die ook achteruit konden rijden, en Janice Robinson-Balinga, een ontwerper van pyjama’s voor leden van hardrockbands. Ze had een broer, Craig Robinson, die basketbalcoach werd en in de branche vernieuwingen wilde uitvoeren, onder andere het verbieden van de bal naar een medespeler te gooien. Als kind was Michelle een teruggetrokken en onopvallend wicht, dat zich bezighield met het vertalen van de boeken van Nietzsche in het Frans, het uitvinden van nieuwe procedés voor de kernkoppenindustrie en het zoeken naar een alternatief kattenras door een siamees te kruisen met een lama.

Toen ze een puber werd, ontdekte ze de aantrekkingskracht van het andere geslacht, maar het andere geslacht niet die van haar. Ze ging studeren aan de universiteit, richtingen rechten en sociologie, en ze schreef haar scriptie over de raciaal bepaalde positie van de Amerikaanse zwarte man en vrouw tijdens het dansen van de bossanova.

Ze kreeg een baantje bij een belangrijk advocatenkantoor in Chicago, waar ze koffie moest halen voor de baas, de planten water geven en artikelen schrijven over de rechtsgeldigheid van het gratis opdienen van gebakken aardappelen in illegale gokhuizen. Op een dag kwam er een nieuwe stagiair op het kantoor, die de kapotte lampen moest vervangen, papieren aan elkaar moest nieten en thee moest halen voor de baas omdat die van de dokter geen koffie meer mocht drinken. Deze man was Barack Obama en hij werd meteen verliefd op Michelle Robinson, en hoe dat kwam, geen hond die er een goeie reden voor kon verzinnen.

Die verdomde Obama zou het een aantal jaar later tot senator schoppen en nog later tot president, en geen hond die er een goeie reden voor kon verzinnen. Het koppel kreeg twee dochters, Malia en Sasha, van wie vooral Sasha haar grootvader hielp bij het produceren van kruiwagens. Malia hield zich dan weer meer bezig met het vertalen van Wittgenstein in het Frans.

Hun moeder Michelle deed veel voor goede doelen, bijvoorbeeld geld inzamelen voor mensen met om het even welke ziekte. Ze haalde er ongeveer 436 dollar mee op. Ze werd beschouwd als de sterke vrouw achter Obama, bepaalde z’n beleid mee en op haar aandringen werd Guantanamo Bay niet gesloten, omdat ze waterboarding wel geinig vond.

Nadat Obama werd vervangen door Trump, legde Michelle zich toe op het prei planten, het borduren van ezelsvellen en het zingen van drankliederen. Het is heel goed dat we voor de rest nog weinig van haar horen.