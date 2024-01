Bij de koffie: alles wat je moet weten over de aanslag op de gayclub in Orlando

Omar Mateen (29), een Amerikaan van Afghaanse afkomst, zorgde gisteren in zijn eentje voor een extreem bloedbad in een (homo)nachtclub in Orlando, een stad in de Amerikaanse staat Florida. Hij schoot vijftig mensen dood, 53 mensen raakten gewond. De dodelijke slachtoffers bleven nog uren liggen met betrekking tot het onderzoek, dat nog in volle gang bezig is.

Dit is wat we nu allemaal weten over de aanslag.

Lichamen homobar geborgen

Kijk terug: Lichamen homobar Orlando worden geborgen https://t.co/1vxOVKCOml #NPORadio1 — NPO Radio 1 Gemist (@NPORadio1Gemist) 13 juni 2016

In Orlando is begonnen met het bergen van de lichamen van de vijftig slachtoffers die omkwamen bij het bloedbad in homobar Pulse dit weekend. Achter elkaar worden steeds vier brancards met lichamen naar buiten gebracht en in witte busjes geladen.

De Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist

ISIS' official news outlet has claimed responsibility for the Pulse nightclub shooting https://t.co/svlP137cBk — Gawker (@Gawker) 12 juni 2016

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Volgens de beweging is de aanslag uitgevoerd door een "strijder van IS". Vooralsnog is niet duidelijk of IS de dader daadwerkelijk heeft aangestuurd. Autoriteiten betwijfelen of de aanslag is uitgevoerd in opdracht van IS. De FBI spreekt van een aanslag met terroristische motief.

911

Voorafgaand aan de schietpartij zou Mateen het noodnummer 911 hebben gebeld en trouw hebben gezworen aan de hoogste leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Hij verwees ook naar de aanslag in 2013 op de marathon van Boston.

Bewapend en getraind

Mateen was sinds 2007 werkzaam als beveiliger bij beveiligingsbedrijf G4S. Tijdens zijn werk droeg hij een wapen. Ook heeft hij een schiettraining gehad, om zijn werk goed uit te kunnen voeren.

In 2007 en 2013 controleerde het bedrijf de achtergrond van Mateen. Daarbij werd niets vreemds aangetroffen. Wel wist het beveiligingsbedrijf dat Mateen was ondervraagd door de FBI. Zijn ex-vrouw zegt dat Mateen gewelddadig en haatdragend was tegen vrouwen, donkere mensen en mensen die een andere religie aanhangen.

Zwarte lijst

BIZAR -> Schutter Omar Mateen, op terroristenlijst FBI, was beveiliger en had wapen pic.twitter.com/LYq0c4JcKh https://t.co/zj9j1VrdQB — Lucas Hartong (@LucasHartong) 13 juni 2016

Mateen was bekend bij de FBI en stond hij op een lijst met IS-sympathisanten.

Pulse

Dit zijn de slachtoffers van het bloedbad in Orlando: Bij de schietpartij in homoclub Pulse in Orlando vielen... https://t.co/FL3N0gjuVr — AD.nl (@ADonline) 13 juni 2016

In de betreffende nachtclub, Pulse genaamd, komen veel homoseksuele bezoekers. Op het moment van de aanslag, rond 2.00 uur lokale tijd, waren er veel mensen in de club aanwezig.

Willekeurige schoten

De aanslagpleger schoot met een machinegeweer en een pistool willekeurig in het rond. Na de eerste reeks schoten ging hij kort naar buiten. Daarna ging hij weer de club in om een grote groep mensen te gijzelen. Een arrestatieteam besloot rond 5.00 uur de nachtclub binnen te vallen. De dader werd doodgeschoten. Een agent raakte lichtgewond.

Meest dodelijke schietpartij ooit in de VS

Het is de meest dodelijke schietpartij in de geschiedenis van Amerika uitgevoerd door één persoon. Het dodental loopt mogelijk nog op, te weren dat een aantal slachtoffers in kritieke toestand is opgenomen.

Obama

https://www.youtube.com/watch?v=7WFI6MtyY-s

Het bloedbad van Orlando was volgens de Amerikaanse president Barack Obama ,,een daad van terreur en van haat''. "We weten genoeg om dat te kunnen zeggen'', zei Obama zondag in een toespraak op het Witte Huis.

Reactie vanuit Nederland

Premier Mark Rutte zei geschokt te zijn. "Heel Nederland leeft mee". Voorzitter Tanja Ineke van homobelangenvereniging COC noem het nieuws "niet te bevatten".