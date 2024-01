Winnaar en verliezer van de dag: Barack Obama vs. Frank de Boer

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Barack Obama

Een historisch moment in Cuba: de Amerikaanse president Obama heeft de hand geschud van president Raúl Castro: https://t.co/Sl1Rq0jYQd — NOS (@NOS) 21 maart 2016

Obama en Che Guevara. Deze foto zal op menig voorpagina prijken morgen. pic.twitter.com/cLEWSxwaqx — Arjen van der Horst (@arjenUSA) 21 maart 2016

Een historisch moment in Cuba: de Amerikaanse president Obama heeft de hand geschud van Raúl Castro, president van Cuba. De twee spreken onder meer over handel. Meer dan een halve eeuw gingen de Verenigde Staten en het communistische Cuba vijandig met elkaar om. Obama kwam gisteren aan. Hij is de eerste Amerikaanse president sinds 1928 die voet zet op het eiland.

Verliezer van de dag: Frank de Boer

Niet de zege op PSV maar de zware blessure van De Boer was het gespreksonderwerp vandaag: https://t.co/JBsvZoBRq1https://t.co/viDPWJP8bs — AFC Ajax (@AFCAjax) 21 maart 2016

Mijn 'Day After' ?? Morgen operatie en 6 weken gips ?? https://t.co/hD9R3jLzhM pic.twitter.com/aCV3hzTgAh — Frank&Ronald de Boer (@FrankRonald1970) 21 maart 2016

Tijdens een rustige training na de zege van gisteren op PSV was Frank de Boer de enige fanatieke van het stel. Het gevolg: hij scheurde zijn achillespees tijdens een potje voetvolley. De 45-jarige moet zes weken met zin been in het gips.