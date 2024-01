'Mark Rutte sopt liever zijn Saab dan een vrouw'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Mark Rutte werd op 14 februari in Den Haag geboren als de zoon van Sjoerd Rutte, een hersteller van de kapotte letter X op oude schrijfmachines, en Toos Rutte-Melkboot, die miniaturen schilderde van asfaltwegen en haar werk verkocht aan rondtrekkende zigeuners.

Rutte studeerde geschiedenis in Leiden, en schreef z’n scriptie over koningin Beatrix, hoe die haar afgedragen bloemetjesjurken verwerkte tot gordijnen. Vooral dankzij foto’s van deze gordijnen werd het een heel geïllustreerde scriptie, die headhunters opviel waarna Rutte meteen een baantje kreeg aangeboden op de personeelsafdeling van Unilever. Daar moest hij sollicitanten beoordelen op hun intelligentie, door hen vragen te stellen als: ‘Hoe kun je op de goedkoopste manier waspoeder converteren?’ en: ‘Als je een ernstige levercrisis zou krijgen, zou je dan onverantwoord ziekteverzuim overwegen?’

Omdat mensen die in hun leven en werk gefrustreerd zijn vaak muzikant of politicus worden, stond Rutte voor een keuze. Hij speelde echter zó beroerd piano, waarbij hij zich alleen de witte toetsen machtig had gemaakt, dat een politieke loopbaan wenkte. Eerst moest hij voor de VVD flyers rondbrengen met een bakfiets, later met een brommer en nog later met een zweefvliegtuig.

Hij klom en klom in de hiërarchie en in de regeringen geleid door Balkenende was hij eerst staatssecretaris van Sociale Zaken, een branche waarin hij letterlijk niks presteerde, en later staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin hij teweegbracht dat kleuters op de basisschool gratis in hun broek mochten schijten (onderwijs), dat schrijvers en acteurs maar beter niet te veel praatjes moesten hebben (cultuur) en dat er inderdaad een gat in de ozonlaag zat (wetenschap).

Daar hield het niet op met de koddebeier, en hij werd, na een compleet onverantwoorde verkiezingsoverwinning, minister-president van Nederland. Hij leidde het ene gevallen kabinet na het andere, en in z’n vrije tijd zette hij z’n Saab in het sop en vertikte hij het om op zoek te gaan naar een vrouw, zodat gesuggereerd werd dat hij homoseksueel zou zijn. Maar je hoeft, zoals hij bewijst, geen flikker te wezen om in het geheel geen succes te hebben bij de wijven. Rutte is in alle geledingen een fiasco.