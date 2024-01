'HALLO, ongeïnteresseerd elitetuig in de Tweede Kamer, leg die klotemobieltjes eens weg!'

Duurde even, maar de afschaffing van de dividendbelasting is van tafel. Kunnen we het eindelijk over echte problemen hebben: die klotemobieltjes in de Tweede Kamer.

In de marge van het laatste dividenddebat viel Thierry Baudet uit tegen Mark Rutte, die volstrekt ongeïnteresseerd op zijn Nokia zat te kijken toen de jeune premier aan het woord was. Toen Baudet vroeg of MinPres zijn vraag ‘überhaupt wel gehoord’ had, zei de voorzitter: ‘De premier antwoordt later’ - waarop de Kamer Baudet een beetje uitlachte.

Flauwe opzet van Rutte: Baudet vindt zichzelf al belangrijk genoeg, dat wil de premier graag temperen. En Thierry blijft inderdaad iets te lang koketteren met zijn gebrekkige kennis van de spelregels van de Kamer. Maar hij maakte een punt: dat stuitende mobieltjesgebruik van onze dames en heren volksvertegenwoordigers.

Geregeld passeren er prikkels in de plenaire zaal die mij schoenen naar het televisiescherm willen doen smijten. Tunahan Kuzu die Nederland ‘racisme’ verwijt omdat zijn geliefde leider Erdogan geen campagne mag voeren in de polder. Geert Wilders die de sloopkogel tegen de grondvesten van de Nederlandse vrijheid slingert omdat hij alle islamitische uitingen wil verbieden. Rob Jetten die schmiert dat D66 burgerinspraak hoog in het vaandel heeft staan. Noem het kleinzieligheid van een kortaangebonden columnist, maar niets kan zo veel irrationele woede wekken bij schrijver dezes als 150 Kamerleden en een orkestbak vol kabinetsleden die met die kutmobieltjes in hun klauwen zitten.

Zelf geturfd: op ieder willekeurig moment zit meer dan de helft van de zaal op telefoon of tablet te loeren. HALLO, ongeïnteresseerd elitetuig! Jullie zitten daar voor, namens en dankzij ons. Voor het landsbelang en de zakelijke belangenbehartiging van de BV Nederland. Voor de kiezer, de burger en de belastingbetaler. Niet om je Appie-app te vullen met weekendbooschappen of in de groepsapp te roddelen welke fractiegenoot er nu weer met een stagiaire lag te seksen in een achterkamertje.

Kom niet aan met gelul over ‘stukken lezen’ en ‘overleggen’. Stukken kun je printen en overleggen kan ook via briefjes aan de bode. Lekker ouderwets. Als je een auto bestuurt, mag je ook niet met je smartphone spelen - waarom dan wel als je een land bestuurt?

Voor een burgerinitiatief (‘de meest directe manier om aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan’, volgens de Kamer-website) zijn slechts 40.000 handtekeningen nodig. Zou er genoeg irritatie bij Kamerwatchgenoten bestaan voor een burgerinitiatief tegen telefoons tijdens debatten?