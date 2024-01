Filmrecensie: Triple 9

Wie een serie als The Shield mist, gaat smullen van dit rauwe misdaaddrama.

‘Just do one last job.’ Als criminelen dat in een film te horen krijgen, weet je dat die job wel wat lastiger gaat worden dan een pakkie shag jatten van een sigarenboer. Voor Michael (Chiwetel Ejiofor) en zijn team betekent het inbreken in een extreem zwaar beveiligde faciliteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken in opdracht van de Joods-Russische maffia van Atlanta. Dat Michael en trawanten in het dagelijks leven eigenlijk politieagenten zijn, maakt het er allemaal niet makkelijker op.

John Hillcoats Triple 9 is hard en duister, maar de regisseur moet zich ook in een hoop bochten wringen om de klus te klaren. Zeker in de laatste akte verliest de film, die erg doet denken aan tv-series als The Wire en met name The Shield, een hoop geloofwaardigheid.

In series kunnen meerdere plotlijnen over de loop van een aantal afleveringen rustig worden uitgespeeld, maar hier moet de overdaad aan plot worden afgeraffeld tegen het eind. Dat haalt toch wat de angel uit deze lekker vuige misdaadfilm met veel bekende gezichten, onder wie Kate Winslet in een atypische rol als gewetenloze gangsterbazin.

? ? ?

Tekst: Vincent Hoberg

https://www.youtube.com/watch?v=JzUtr5sjRvU