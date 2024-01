'Leni Riefenstahl was een vieze, stinkende, rottige, fascistische hoer'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Leni Riefenstahl was – om het op z’n zachtst uit te drukken – een vieze, stinkende, rottige, fascistische hoer, die met haar films probeerde om van Hitler de leukste man aller tijden te maken, van Duitsland in de jaren 1933-45 het leukste land aller tijden en van Goebbels de gozer met de leukste penis aller tijden.

Zij werd op 22 augustus 1902 in Berlijn geboren als dochter van Karl Riefenstahl, die boorputten verkocht aan psychiatrische instellingen en Joanna Riefenstahl-Dükkerwetter, een naaister die gespecialiseerd was in het vervaardigen van katoenen laarzen voor moerasbezoekers. Leni Riefenstahl had één broer, Joachim, die op 6-jarige leeftijd overleed toen hij een pony wilde opeten en een hoef in z’n luchtpijp vast kwam te zitten.

Aanvankelijk was Riefenstahl danseres, gespecialiseerd in het zodanig wijd spreiden van de benen dat je de een uur daarvoor door een of andere nitwit in haar vuile kut gespoten spermatozoïden kon tellen. Ze schakelde over van dansen naar films maken, en na haar filmdebuut In Meine Underbrücke werd ze opgemerkt door minister van Propaganda Goebbels, die haar eerst voorstelde om een langspeelfilm over z’n penis te maken en daarna om een propagandaprent over de nazi’s te fabrieken. Ze filmde de penis van Goebbels negentien uur, maar voor dit cinematografische stuk rotzooi in de bioscoop geraakte, stelde Hitler z’n veto, met het argument: ‘In het Derde Rijk is maar één penis van tel, en dat is de mijne.’ Hierna zou Goebbels nooit meer echt vriendelijk zijn tegen Hitler.

In 1935 maakte Riefenstahl Triumph des Willens, waarin ze, via van regisseurs uit Hollywood gejatte technieken, liet zien hoe prachtig een uiterst rechtse samenleving is en hoe lelijk mensen zijn die deze samenleving naar de kloten proberen te helpen, zoals rationeel denkenden, verstandige intellectuelen, onschuldige burgers en joden tout court. Hitler beloonde haar voor deze prestatie door hoogstpersoonlijk een foto van z’n penis boven haar bed te hangen.

In 1936 filmde ze de Olympische Spelen, en ze slaagde erin om de zwarte atleet Jesse Owens, die vier gouden medailles won bij de sprintnummers, af te beelden als de traagste man die ooit gelopen had. Hitler beloonde haar voor deze prestatie door hoogstpersoonlijk z’n penis boven haar bed te hangen, zij het gedurende slechts achttien seconden.

Na de oorlog werd de totaal foute Riefenstahl onbegrijpelijk vrijgesproken van om het even welke misdaad, en toen ging ze nog jarenlang onderwaterfilms maken, waarbij honderdmaal helaas geen enkele haai of andere vis haar de keel doorbeet. In plaats van te sterven in de moederschoot werd ze 101 jaar oud. Laten we haar voor eeuwig toewensen dat ze in de diepste krochten van de hel bijzonder slecht behandeld wordt.